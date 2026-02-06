हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShabari Jayanti 2026: शबरी जयंती 7 या 8 फरवरी कब है, जानिए सही तारीख, पूजा विधि और महत्व

Shabari Jayanti 2026: शबरी जयंती 7 या 8 फरवरी कब है, जानिए सही तारीख, पूजा विधि और महत्व

Shabari Jayanti 2026: शबरी जयंती फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है, जो 8 फरवरी 2026 को है. यह तिथि भगवान राम की भक्त माता शबरी की भक्ति, प्रतीक्षा और प्रेम का प्रतीक है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

Shabarai Jayanti 2026 Date puja and Muhurat: रामायण के कई पात्रों में माता शबरी भी एक हैं, जिनका रामायण कथा में महत्वपूर्ण स्थान है. ‘शबरी के जूठे बेर’ की कथा आपने भी जरूर सुनी होगी. शबरी के जूठे बेर के पीछे माता शबरी का अन्नय प्रेम, भक्ति, प्रतीक्षा की कहानी जुड़ी है. भगवान राम ने भी शबरी के जूठे बेर खासकर उसे परम धाम प्रदान किया.

शबरी जयंती 2026 कब है (Shabarai Jayanti 2026 Kab Hai)

शबरी जयंती हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है. इस साल शबरी जयंती 8 फरवरी 2026 को है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार 8 फरवरी को देर रात 2:54 पर शुरू होगी और 9 फरवरी क सुबह 05:01 पर समाप्त हो जाएगी. उदयातिथि के अनुसार, 8 फरवीर को शबरी जयंती का पर्व मनाया जाएगा.

शबरी जयंती पूजा विधि

शबरी जयंती पर भगवान के साथ माता शबरी की भी पूज का विधान है. पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निर्वृत्त हो जाएं और फिर घर के मंदिर में पूजा की तैयारी करें. पूजा स्थल की साफ-सफाई कर माता शबरी और राम दरबार की फोटो स्थापित करें. धूप-दीप, फूल, फल और पूजा सामग्री अर्पित कर पूजा करें. इस दिन भगवान को बेर का भोग जरूर लगाएं. शबरी जयंती पर रामायण के शबरी प्रसंग का पाठ करना चाहिए. पूजा के बाद सामर्थ्यनुसार गरीबों में अन्न-फल का दान करना चाहिए.

भगवान राम के प्रति माता शबरी का प्रेम

कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान शबरी के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने प्रेमपूर्वक भगवान को बेर खिलाए. भगवान को खिलाने से पहले माता शबरी हर बेर को पहले स्वयं चखती और मीठा होने पर ही भगवान को खिलाती. भगवान राम ने इसे भक्त के सच्चे प्रेम का प्रतीक मानकर स्वीकार किया. यह प्रसंग बताता है कि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भक्ति और भावना प्रिय है.

ये भी पढ़ें: Grahan Panchak 2026: फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण और पंचक का डबल डोज, 17 फरवरी का दिन कर लें नोट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
RAMAYAN RAM JI Shabari Jayanti 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
यूटिलिटी
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
लाइफस्टाइल
Anaya Bangar Gender Change: संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
जनरल नॉलेज
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget