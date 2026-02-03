हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShab-e-Barat 2026: शब-ए-बारात कोई इस्लामिक त्योहार नहीं है! जानिए मुफ्ती तारीक मसूद ने ऐसा क्यों कहा?

Shab-e-Barat 2026: शब-ए-बारात कोई इस्लामिक त्योहार नहीं है! जानिए मुफ्ती तारीक मसूद ने ऐसा क्यों कहा?

Shab-e-Barat 2026: आज यानी मंगलवार की शाम से लेकर अगले दिन यानी 4 फरवरी की सुबह तक शब-ए-बारात मनाया जाएगा. मुस्लिम धर्म में इस रात का काफी महत्व है. मुफ्ती तारीक मसूद ने शब-ए-बारात पर क्या कहा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shab-e-Barat 2026: शब-ए-बारात इस साल 2026 में मुसलमान 3 फरवरी की रात से लेकर 4 फरवरी की सुबह तक मनाएंगे. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, यह शाबान महीने की 14 वीं और 15वीं रात है. इसे लैलत अल-निफ़्स मिन शाबान भी कहते हैं, जिसका मतलब शाबान के मध्य की रात.

मुस्लिम धर्मशास्त्र के मुताबिक इस खास का दिन का आध्यात्मिक महत्व काफी अधिक है. इस रात को मुस्लिम अपने गुनाहों की माफी मांगने के साथ खुदा की इबादत करते हैं और नमाज और दुआ पढ़ते हैं. 

हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि, शब-ए-बारात का दिन कोई त्योहार नहीं है. इस्लाम में केवल दो त्योहारों को मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें ईद-उल-फ़ितर और ईद-उल-अज़हा, जो दिन के वक्त मनाए जाते हैं. कोई भी हदीस शब-ए-बारात को त्योहार नहीं बताता है. 

Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात पर क्या हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए

शब-ए-बारात को लेकर गलतफहमी

कई लोग शब-ए-बारात को त्योहार के रूप में मनाते हैं. मिठाई और हलवा बनाना, नहाना या विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना जिस वजह कई लोग इसे त्योहार समझ लेते हैं, लेकिन यह मात्र जबानी तौर पर ही नहीं, बल्कि कार्य से दिखता है कि लोग इसे त्योहार मान रहे हैं. 

Mufti Tariq Masood Sahab ने बताया कि, यह इस्लाम की नई सोच नहीं है और इसे समाज से निकालना चाहिए. इस्लाम में त्योहार हमेशा दिन के समय मनाए जाते हैं, ताकि लोग न सिर्फ खुदा की इबादत करें, बल्कि सामाजिक रूप से भी जुड़ाव महसूस करें. 

इस्लाम में रात और दिन का अपना महत्व- मुफ्ती तारीक मसूद

इस्लाम में रात और दिन का अपना महत्व है. मुफ्ती तारीक मसूद कहते हैं कि, रात का समय सोने और इबादत करने के लिए निर्धारित है, जबकि दिन के वक्त ही त्योहार, जश्न और कुर्बानी मनाई जाती है. गैर-मुस्लिम लोगों के त्योहार रात में मनाए जाते हैं. 

उन्होंने बताया कि, शब-ए-बारात को रात में खास तौर से मिठाई बनाने और खाना पकाने की परंपरा निभाई जाती है. शब ए बारात की रात आध्यात्मिकता और खुदा के नजदीक जाने का सुनहरा मौका है. इसे त्योहार के रूप में मनाना जरूरी नहीं है. असली महत्व इबादत, दुआ और अपने कर्म को सुधारने में है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Islam Quran Muslim Festival Shab E Barat Mufti Tariq Masood Shab E Barat 2026
विश्व
