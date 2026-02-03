हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShab-e-Barat 2026 Wishes: जवाब खुदा है हर सवाल का..खूबसूरत मैसेज भेज अपनों को दें शब-ए-बारात की मुबारकबाद

Shab-e-Barat 2026 Wishes: इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 15वीं तारीख को शब-ए-बारात मनाई जाती है, जोकि 3 फरवरी को है. आप भी अपने चाहने वालों को इस मुकद्दस रात की मुबारकबाद जरूर दें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Feb 2026 07:30 AM (IST)
Shab-e-Barat 2026 Wishes: शब-ए-बारात इस्लाम धर्म के अहम त्योहारों में एक है शब-ए-बारात की रात को मगफिरत यानी माफी की रात कहा जाता है. इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि, इस रात अल्लाह अपने बंदों से सारे गुनाहों को माफ कर देता है.

शब-ए-बारात इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं रात को मनाया जाता है. इस साल शब-ए-बारात 3 फरवरी की रात शुरू होकर 4 फरवरी 2026 सुबह तक रहेगा. यह त्योहार रात में मनाया जाता है. मुसलमान पूरी रात जागकर दुआ, कुरआन की तिलावत और सखावत करते हैं. अपने पूर्वजों के क्रब पर जाकर उनके मोक्ष की कामना करते हैं.

शब-ए-बारात के खास मौके पर आप भी अपनों को और अपने चाहने वालों को ये खूबसूरत पैगाम भेकर इस दिन की मुबारकबाद दे सकते हैं. यहां देखें शब-ए-बारात के लिए मुबारक मैसेज (Happy Shab-E-Barat 2026 Wishes in Hindi).

या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं,
ऐसी माफी जिसके बाद कोई गुनाह ना हो,
ऐसी सेहत जिसके बाद कोई बीमारी ना हो,
ऐसी रजा जिसके बाद कोई नाराजगी ना हो।
शब-ए-बारात मुबारक!

जवाब खुदा है हर सवाल का
तू नए-नए सवाल ना बना,
ये रहमत की रात है बंदे
तू बवाल न बना.
शब-ए-बारात 2026 मुबारक


आज मौका है इबादत का
आज है मौका दुआओं का
कर लो आज जी भरके अल्लाह को याद
आएगा फिर यह दिन अब एक साल बाद
शब-ए-बारात मुबारक


दिल से दुआ कर लो आज की रात
कुबूल होगी दुआ आज की रात
शब-ए-बारात मुबारक हो..


रहमतों की बारिश होगी शब-ए-बारात में
आओ इबादत करें अपने रब के
हम सब मिलकर साथ में
शब-ए-बारात की मुबारकबाद


यह खुशकिस्मती है हमारी
हम उस मुल्क के वासी हैं,
कभी नबी ने कहा था
मुझे हिन्द से ठंडी हवा आती है.
शब-ए-बारात मुबारक 2026


आज की रात अपने अल्लाह से मांगो ऐसी दुआ
जिसमें माफी के बाद कोई गुनाह न हो
मुल्क हो दुनिया में रहे अमन
यह वतन बन जाए रहमतों से चमन
शब-ए-बारात 2026 मुबारक


रहमतों की आई है रात
दुआ है आप सदा रहें आबाद
दुआ में रखना हमें भी याद
मुबारक हो आपको ‘शब-ए-बारात’!

अल्लाह तूने सुंदर जीवन दिया है,
तूने ही ये मुबारक रात दी है,
तू ही मेरा आने वाला कल संवारेगा,
तेरी रजा में ही मुझे खुशियां मिलेंगी.
शब-ए-बारात की मुबारकबाद 2026

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 03 Feb 2026 07:30 AM (IST)
Islam Shab E Barat Islamic Calendar Shab-E-Barat 2026 Shab E Barat 2026 Shab-e-Barat Wishes 2026
