IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसीमा हैदर का VIRAL VIDEO, क्या गर्भवती महिला कर सकती है गृह प्रवेश पूजा, क्या शास्त्रीय नियम

सीमा हैदर का VIRAL VIDEO, क्या गर्भवती महिला कर सकती है गृह प्रवेश पूजा, क्या शास्त्रीय नियम

Griha Pravesh: सीमा हैदर और सचिन के नए घर के गृह प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सीमा हैदर गर्भवती हैं. शास्त्र अनुसार जानें क्या गर्भवती महिला गृह प्रवेश की पूजा कर सकती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Griha Pravesh Puja: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर हमेशा ही किसी न किसी कारण चर्चा में रहती है. सचिन से शादी के बाद सीमा हमेशा ही हिंदू रीति-रिवाजों को फॉलो करती नजर आती है. पूजा-पाठ, व्रत-उपवास से लेकर वह हर तीज-त्योहारों को मनाती और निभाती है. अभी हाल में ही सीमा हैदर और सचिन ने अपने नए घर का गृह प्रवेश किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल (Trending Video) भी हो रही है.

गृह प्रवेश को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है. यह 16 संस्कारों में एक है, जिसे शुभ मुहूर्त, विधि और पूरे नियम के साथ किया जाता है. खरमास शुरू होने से पहले सीमा हैदर और सचिन ने शुभ मुहूर्त में अपने गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कर ली है. सीमा हैदर और सचिन के गृह प्रवेश के वायरल वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं.

सीमा हैदर के गृह प्रवेश का वीडियो वायरल (Seema haider housewarming ceremony viral video)

दरअसल सीमा हैदर ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि, वह एक बार फिर से गर्भवती हैं. गृह प्रवेश के वीडियो में भी देखा जा सकता है कि, गर्भावस्था के दौरान ही सीमा ने माथे के ऊपर कलश रखकर गृह प्रवेश किया है. लेकिन क्या कोई गर्भवती महिला गृह प्रवेश की पूजा कर सकती है. इसे लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं. यदि आप भी गर्भवती हैं और गृह प्रवेश करने की सोच रही हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े शास्त्रीय नियम.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

क्या गर्भवती महिला गृह प्रवेश पूजा कर सकती है?

वास्तु अनुसार गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान गृहप्रवेश या घर बदलना नहीं चाहिए. हालांकि ऐसा शास्त्रों में कोई विशेष नियम नहीं है. लेकिन महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि, यदि कोई महिला 5 माह की गर्भवती हो तो उसे विशेष पूजा पाठ या कठिन व्रत नहीं करने चाहिए.

इसका कारण यह है कि लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने, शारीरिक श्रम, अत्यधिक धुएं आदि से गर्भवती महिला को परेशानी हो सकती है. गर्भवती महिला को कोई असुविधा महसूस न हो इसलिए पांचवे माह के बाद गर्भवती महिला को लंबी पूजा से बचने की सलाह दी जाती है.

गर्भवती महिला गृह प्रवेश की पूजा कर सकती है या नहीं यह मान्यताओं और परंपराओं पर भी निर्भर करती है. यदि महिला पर कोई शारीरिक दबाव न हो और वह स्वस्थ महसूस करे तो आप गृह प्रवेश की पूजा से पहले किसी पंडित या घर-परिवार के बड़े-बुजुर्गों से सलाह ले सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 16 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Griha Pravesh Housewarming Ceremony Seema Haider VIRAL VIDEO
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
बिहार
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
आईपीएल
कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
बिहार
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली, बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार?
आईपीएल
कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
नौकरी
बॉम्बे हाई कोर्ट में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
IPL 2026 Mini Auction: IPLऑक्शन में कैसे तय होता है किसी खिलाड़ी का बेस प्राइज, क्या हैं इसके नियम?
ब्यूटी
धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
