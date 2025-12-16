सीमा हैदर का VIRAL VIDEO, क्या गर्भवती महिला कर सकती है गृह प्रवेश पूजा, क्या शास्त्रीय नियम

Griha Pravesh Puja: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर हमेशा ही किसी न किसी कारण चर्चा में रहती है. सचिन से शादी के बाद सीमा हमेशा ही हिंदू रीति-रिवाजों को फॉलो करती नजर आती है. पूजा-पाठ, व्रत-उपवास से लेकर वह हर तीज-त्योहारों को मनाती और निभाती है. अभी हाल में ही सीमा हैदर और सचिन ने अपने नए घर का गृह प्रवेश किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल (Trending Video) भी हो रही है.

गृह प्रवेश को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है. यह 16 संस्कारों में एक है, जिसे शुभ मुहूर्त, विधि और पूरे नियम के साथ किया जाता है. खरमास शुरू होने से पहले सीमा हैदर और सचिन ने शुभ मुहूर्त में अपने गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कर ली है. सीमा हैदर और सचिन के गृह प्रवेश के वायरल वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं.

सीमा हैदर के गृह प्रवेश का वीडियो वायरल (Seema haider housewarming ceremony viral video)

दरअसल सीमा हैदर ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि, वह एक बार फिर से गर्भवती हैं. गृह प्रवेश के वीडियो में भी देखा जा सकता है कि, गर्भावस्था के दौरान ही सीमा ने माथे के ऊपर कलश रखकर गृह प्रवेश किया है. लेकिन क्या कोई गर्भवती महिला गृह प्रवेश की पूजा कर सकती है. इसे लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं. यदि आप भी गर्भवती हैं और गृह प्रवेश करने की सोच रही हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े शास्त्रीय नियम.

क्या गर्भवती महिला गृह प्रवेश पूजा कर सकती है?

वास्तु अनुसार गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान गृहप्रवेश या घर बदलना नहीं चाहिए. हालांकि ऐसा शास्त्रों में कोई विशेष नियम नहीं है. लेकिन महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि, यदि कोई महिला 5 माह की गर्भवती हो तो उसे विशेष पूजा पाठ या कठिन व्रत नहीं करने चाहिए.

इसका कारण यह है कि लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने, शारीरिक श्रम, अत्यधिक धुएं आदि से गर्भवती महिला को परेशानी हो सकती है. गर्भवती महिला को कोई असुविधा महसूस न हो इसलिए पांचवे माह के बाद गर्भवती महिला को लंबी पूजा से बचने की सलाह दी जाती है.

गर्भवती महिला गृह प्रवेश की पूजा कर सकती है या नहीं यह मान्यताओं और परंपराओं पर भी निर्भर करती है. यदि महिला पर कोई शारीरिक दबाव न हो और वह स्वस्थ महसूस करे तो आप गृह प्रवेश की पूजा से पहले किसी पंडित या घर-परिवार के बड़े-बुजुर्गों से सलाह ले सकती हैं.