यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा, बशर्ते वे भावनाओं या गुस्से में आकर कोई निर्णय न लें। काम, रिश्ते और वित्त सभी क्षेत्रों में मौके मिलेंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते भावनाओं पर रखें नियंत्रण, बनेगा काम!
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Vrishchik Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए साफ़-साफ़ फायदा लाता है, लेकिन अगर तुम भावनाओं या गुस्से में फैसले लोगे तो वही फायदा खुद तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा. काम, रिश्ते और वित्त तीनों जगह मौके मौजूद हैं, बस तुम्हें स्थिर दिमाग से खेलना पड़ेगा.
हफ्ते की शुरुआत मजबूत है, लेकिन अंत में खराब निर्णय पूरा गणित बिगाड़ सकता है.
वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और स्वजनों के साथ समय हल्का और आनंददायक बीतेगा. लेकिन एक बात साफ़ समझ लो, तुम्हारा व्यवहार ही घर का माहौल तय करेगा. अगर तुम टोन या भाषा पर कंट्रोल नहीं रखोगे, तो बेवजह की दूरी पैदा होगी. इस हफ्ते संतुलित बातचीत ही रिश्तों को स्थिर रखेगी.
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम और वैवाहिक जीवन तभी सहज रहेगा जब तुम शक और अनावश्यक तुलना से बचोगे. तुम्हारा नेचर कभी-कभी ओवर-अनालिसिस की तरफ झुक जाता है, इस हफ्ते वही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है. पार्टनर को स्पेस दोगे तो रिश्ता मजबूत होगा. छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचो.
वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
बिजनेस वालों के लिए सप्ताह का मध्य बेहद मजबूत है. अटका हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है. मार्केट में भी स्थिति तुम्हारे पक्ष में बनने लगेगी. लेकिन एक चेतावनी असमंजस या आवेश में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय मत लेना. पार्टनरशिप में भी जल्दबाजी नुकसान करेगी.
वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल
जॉब में माहौल पूरी तरह अनुकूल है. सीनियर और जूनियर दोनों का सपोर्ट मिलेगा. तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और जो काम अटक रहे थे, वे आसानी से पूरे हो जाएंगे.
अगर तुम बेरोजगार हो, तो अच्छी नौकरी मिलने की संभावना मजबूत है लेकिन इंटरव्यू में ओवरकॉन्फिडेंस मत दिखाना, वही चीज उल्टा पड़ती है. जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है उसे अच्छे से निभाओ.
वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं के लिए यह समय ग्रोथ का है. जो चुनौतियाँ पहले भारी लग रही थीं, इस बार आसान लगेंगी. जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी रफ़्तार बढ़ानी चाहिए. यह हफ्ता कोशिशों को रिज़ल्ट में बदलने का है लेकिन तुम्हें एक चीज़ पर अंकुश रखना होगा: मानसिक बिखराव. फ़ोकस रखोगे तो प्रगति तेज़ होगी.
वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल
फंसा हुआ पैसा निकलना और अतिरिक्त लाभ मिलना दोनों योग बने हुए हैं. लेकिन यही चीज़ भ्रम भी पैदा करती है कि “सब कुछ ठीक चल रहा है.” इस हफ्ते भावनात्मक फैसले बिल्कुल मत लेना, खासकर सप्ताह के उत्तरार्ध में. खर्च पर नियंत्रण रखोगे तो वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी.
वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत स्थिर रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव अचानक बढ़ सकता है, खासकर जब तुम क्रोध या ओवरथिंकिंग में फंस जाते हो. नींद और पानी की कमी तुम्हारी समस्या बढ़ा सकती है. अनावश्यक तनाव लेने की आदत छोड़नी होगी, वरना सप्ताह का अंत थकान भरा होगा.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: मंगलवार को गुड़-चना बंदरों को खिलाएं.
