Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Vrishchik Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कुल मिलाकर मजबूत है. कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति दिखेगी और अटके हुए काम भी गति पकड़ेंगे. हालाँकि सिर्फ़ भाग्य पर बैठने की गलती मत करना सही फैसले और सही समय पर कार्रवाई ही इस सप्ताह का गेम-चेंजर रहेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी. सीनियर और जूनियर दोनों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य पूरे करना आसान होगा. जिन कामों में देरी हो रही थी, उनमें इस सप्ताह स्पष्ट प्रगति दिखेगी.

जिस लक्ष्य पर आप फोकस कर रहे थे, उसे हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन निष्क्रिय रहने की गलती मत करो.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह लाभदायक है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने अड़ंगे हटेंगे. किसी व्यक्ति विशेष की मदद से बाधित काम दोबारा शुरू हो सकते हैं.

यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो विस्तार की योजना आगे बढ़ेगी और परिवार का समर्थन भी मिलेगा. वरिष्ठ सदस्य की सलाह को हल्के में मत लेना, वही वास्तविक लाभ देगी.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. निर्णय लेने में भी परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की समझदारी घरेलू और कारोबारी दोनों मामलों में काम आएगी. वातावरण संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

रिश्तों के लिहाज़ से यह सप्ताह काफी अनुकूल है. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. जिनकी लव लाइफ चल रही है, उनके रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री संभव है.

पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, कोई तनाव नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रिश्ते को टिकाऊ बनाना आपकी परिपक्वता पर निर्भर करेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं, लेकिन लगातार व्यस्तता की वजह से थकान हो सकती है. रूटीन का ध्यान रखो, वरना वीकेंड तक शरीर जवाब दे सकता है.

विद्यार्थी राशिफल

पठन-पाठन, शोध और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. विदेशी शिक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना या मंज़ूरी मिल सकती है. यह समय मेहनत को सीधे परिणाम में बदलने वाला है, आधे-अधूरे प्रयास यहाँ बेकार हैं.

उपाय

श्री सुंदरकांड का पाठ करें. यह बाधाएँ दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.