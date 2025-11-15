हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते किसी भी अवसर को हाथ से जानें न दें! पढ़ें राशिफल

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते किसी भी अवसर को हाथ से जानें न दें! पढ़ें राशिफल

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Vrishchik Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कुल मिलाकर मजबूत है. कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति दिखेगी और अटके हुए काम भी गति पकड़ेंगे. हालाँकि सिर्फ़ भाग्य पर बैठने की गलती मत करना सही फैसले और सही समय पर कार्रवाई ही इस सप्ताह का गेम-चेंजर रहेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी. सीनियर और जूनियर दोनों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य पूरे करना आसान होगा. जिन कामों में देरी हो रही थी, उनमें इस सप्ताह स्पष्ट प्रगति दिखेगी.

जिस लक्ष्य पर आप फोकस कर रहे थे, उसे हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन निष्क्रिय रहने की गलती मत करो.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह लाभदायक है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने अड़ंगे हटेंगे. किसी व्यक्ति विशेष की मदद से बाधित काम दोबारा शुरू हो सकते हैं.

यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो विस्तार की योजना आगे बढ़ेगी और परिवार का समर्थन भी मिलेगा. वरिष्ठ सदस्य की सलाह को हल्के में मत लेना, वही वास्तविक लाभ देगी.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. निर्णय लेने में भी परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की समझदारी घरेलू और कारोबारी दोनों मामलों में काम आएगी. वातावरण संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

रिश्तों के लिहाज़ से यह सप्ताह काफी अनुकूल है. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. जिनकी लव लाइफ चल रही है, उनके रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री संभव है.

पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, कोई तनाव नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रिश्ते को टिकाऊ बनाना आपकी परिपक्वता पर निर्भर करेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं, लेकिन लगातार व्यस्तता की वजह से थकान हो सकती है. रूटीन का ध्यान रखो, वरना वीकेंड तक शरीर जवाब दे सकता है.

विद्यार्थी राशिफल

पठन-पाठन, शोध और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. विदेशी शिक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना या मंज़ूरी मिल सकती है. यह समय मेहनत को सीधे परिणाम में बदलने वाला है, आधे-अधूरे प्रयास यहाँ बेकार हैं.

उपाय

श्री सुंदरकांड का पाठ करें. यह बाधाएँ दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Scorpio Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर मजबूत है. कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति दिखेगी और अटके हुए काम भी गति पकड़ेंगे.

करियर के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है?

करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सीनियर व जूनियर दोनों से सहयोग मिलेगा. जिन कामों में देरी हो रही थी, उनमें इस सप्ताह स्पष्ट प्रगति दिखेगी.

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

व्यापारियों के लिए सप्ताह लाभदायक है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने अड़ंगे हटेंगे. साझेदारी में काम कर रहे लोगों की विस्तार योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

घर-परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और निर्णय लेने में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की समझदारी घरेलू व कारोबारी मामलों में काम आएगी.

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

यह सप्ताह रिश्तों के लिहाज़ से काफी अनुकूल है. अविवाहित लोगों की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और लव लाइफ वालों के रिश्ते में गहराई बढ़ेगी.

Embed widget