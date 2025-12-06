Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें बेवजह की शंकाओं और तनाव में उलझा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा असली है. समस्या तुम्हारे दिमाग में ज्यादा है. विरोधी जरूर एक्टिव रहेंगे और तुम्हारे काम बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए हर कदम सतर्क होकर उठाओ.

नौकरी में अपनी योजनाएँ पूरी होने से पहले किसी को मत बताना. जल्दी खुलासा करोगे तो नुकसान खुद करोगे. बिज़नेस में यह समय जोखिम लेने का नहीं है, वरना एक गलत फैसला बड़ा झटका दे सकता है. पैसे का उधार–लेनदेन सोच-समझकर करो, क्योंकि भरोसा गलत जगह किया तो पछतावा तय है. सरकारी कामकाज में लापरवाही बिल्कुल मत करना.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में सब कुछ सामान्य रह सकता था, लेकिन तुम्हारी चिड़चिड़ाहट और शक की आदत रिश्तों को भारी कर सकती है. इस हफ्ते किसी से बहस मत छेड़ो. बोलने का टोन नहीं संभाला तो मामूली बात भी विवाद बन जाएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखना तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है.लोगों को दोष देने से कुछ नहीं बदलने वाला.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में ज्यादा दिखावा या ओवर-एक्टिंग तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है. रिलेशन में गरिमा और सीमाओं का ध्यान रखो, वरना बेवजह की बदनामी झेलनी पड़ सकती है. पार्टनर के साथ हल्की सी बात पर रिएक्ट मत करो. सम्मान और संयम इस सप्ताह रिश्ते को बचाएंगे.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार में जोखिम का यह सबसे खराब समय है. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाया तो नुकसान पक्का है. विरोधियों की चालें सक्रिय रहेंगी.किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना. लेनदेन में सावधानी बेहद जरूरी है. बाजार की स्थिति देखकर ही फैसला करो, वरना आगे चलकर दिक्कतें बढ़ेंगी.

वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस हफ्ते प्रोफेशनल रहस्य और योजनाएँ अपने पास ही रखनी होंगी. ऑफिस में किसी की बातों में आकर गलती करोगे तो खुद ही फंस जाओगे. सीनियर्स पर अच्छा असर डालने का मौका मिलेगा, लेकिन चूक गए तो आने वाले हफ्तों में स्थिति और सख्त हो जाएगी.

वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से हट सकता है और यह सीधा नुकसान करेगा. तुम्हें ज़ोर लगाकर फोकस वापस लाना होगा. प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए आलस और उचटाव दो बड़े दुश्मन हैं. किसी भी तरह की मानसिक ढिलाई इस हफ्ते मंजूर नहीं है.

वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे के मामले में गंभीर रहो. उधार देने में सावधानी नहीं बरती तो पैसा फँस सकता है. गलत व्यक्ति पर भरोसा करना आर्थिक नुकसान में बदल सकता है. अचानक खर्च भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए पैसा पकड़कर चलो.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव इस हफ्ते ज्यादा खींचेगा. बेकार की शंका और ओवरथिंकिंग तुम्हें थका देगी. शारीरिक रूप से ठीक रहोगे, लेकिन मन की उथल-पुथल ऊर्जा खा सकती है. रूटीन और नींद संतुलित रखो, नहीं तो काम पर असर साफ दिखेगा.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: मरून

मरून उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.