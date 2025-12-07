हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: वृश्चिक राशि इस हफ्ते जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें! पढ़ें राशिफल

Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: वृश्चिक राशि इस हफ्ते जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें! पढ़ें राशिफल

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 10:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: वृश्चिक राशि इस हफ्ते की शुरुआत में छोटी-सी लालच या तात्कालिक लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान करने की गलती से बचना होगा.

परिस्थितियाँ स्थिर नहीं हैंकभी ऊपर, कभी नीचेइसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाज़ी में लेना सीधे मुसीबत बुलाएगा. ऑफिस में थोड़ी राहत दिखेगी, लेकिन समय पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है.

अपना काम किसी और पर छोड़ने की गलती मत करनावरना आधा काम बिगड़कर वापस आएगा. नए काम शुरू करने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन किसी भरोसेमंद सलाहकार से राय लिए बिना कदम मत बढ़ाना.

परिवार राशिफल

परिवारिक स्थिति इस सप्ताह दबाव में रहेगी. किसी बड़े-बुजुर्ग की सेहत कमजोर हो सकती है और आपको अचानक उनकी देखभाल पर समय और ऊर्जा दोनों खर्च करनी पड़ेंगी. घरेलू तनाव, अनबन या किसी सदस्य के व्यवहार में बदलाव आपकी चिंता का कारण बन सकता है. बातचीत में कठोरता आपकी छवि और रिश्तों दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है.

लव राशिफल

प्रेम संबंधों में गलतफहमी बड़ी समस्या बन सकती है. छोटी-सी बात को विवाद में बदलने के बजाय सीधी बातचीत करें. अपने पार्टनर को इग्नोर करने या उनकी भावनाओं को हल्के में लेने से रिश्ता कमजोर होगा. मैरिड लोगों के लिए यह सप्ताह शांत रहकर स्थिति संभालने का है, आक्रामक प्रतिक्रिया से चीजें बिगड़ेंगी.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में जल्दबाज़ी से बचें. किसी नए सौदे या नए प्रोजेक्ट में बिना जांच-पड़ताल उतरना भारी नुकसान दिला सकता है. इस सप्ताह बाज़ार की चाल उलझी हुई रहेगी. पुराने क्लाइंट या पार्टनर आपकी उम्मीद के अनुसार सपोर्ट नहीं देंगे. धन के लेन-देन में खास सावधानी जरूरी हैइस क्षेत्र में आपकी एक गलती आपको परेशान कर सकती है.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह राहत भ्रामक है. सीनियर्स की उम्मीदें बढ़ेंगी और आपको उनसे तालमेल बनाकर चलना होगा. विरोधियों या ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहें. आपकी छोटी-सी चूक को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा सकता है. कार्यस्थल पर प्रोफेशनलिज़्म ही आपकी ढाल है.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को दिशा बदलने या नए करियर विकल्पों में अचानक कूदने की इच्छा होगी, लेकिन यह impulsive कदम नुकसान दे सकता है. एक गलत फैसले से महीनों का समय बर्बाद हो सकता है. छात्रों को पढ़ाई की रफ्तार स्थिर रखनी होगीमूड स्विंग आपको पीछे कर सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक मामलों में अस्थिरता रहेगी. धन उधार देने-लेने में खतरा है. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी लेन-देन करते समय लिखित प्रमाण रखना बेहतर रहेगा. बड़े निवेश, साझेदारी या speculative फैसले से बचें. यह सप्ताह सुरक्षित खेलकर चलने का है.

हेल्थ राशिफल

खुद की सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत आपका समय और मानसिक ऊर्जा दोनों खा सकती है. तनाव और भावनात्मक दबाव आप पर भी असर डालेगा. नींद की समस्या या सिरदर्द बढ़ सकता है.

  • शुभ अंक 4
  • शुभ रंग महरून

उपाय

मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़ दान करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह नौकरी में स्थिति सुधरेगी?
A1 थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन रिस्क अभी भी बना रहेगागलती की गुंजाइश नहीं है.

Q2 क्या बिज़नेस में नुकसान का खतरा है?
A2 हाँ, खासकर जल्दबाज़ी और गलत भरोसे से नुकसान हो सकता है.

Q3 क्या परिवार में तनाव बढ़ेगा?
A3 हाँ, विशेषकर बड़े-बुजुर्ग की स्वास्थ्य समस्या चिंता बढ़ा सकती है.

Q4 क्या प्रेम संबंधों में विवाद होगा?
A4 संभावना है लेकिन साफ communication से स्थिति संभल जाएगी.

Q5 क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिरता मिलेगी?
A5 नहीं, सावधानी से चलना ही एकमात्र उपाय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 10:20 AM (IST)
Weekly Horoscope Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Scorpio Weekly Horoscope
