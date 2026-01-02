हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): अपनी योजनाएं गुप्त रखें, वरना काम बिगड़ना तय है!

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 02 Jan 2026 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Scorpio Weekly Horoscope 4-10 January 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. हालात कभी धीमे तो कभी अचानक तेज़ रफ्तार पकड़ते दिखेंगे. सबसे बड़ी गलती इस सप्ताह अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने खोलना होगी. जो दिखाया, वही बिगड़ेगा. रणनीति गुप्त रखो और काम पर फोकस करो.

सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. चुनौतियां होंगी, लेकिन बुद्धि और मेहनत के दम पर ज़रूरी काम पूरे हो जाएंगे. इसके बावजूद मन में संतोष की कमी रहेगी क्योंकि अपेक्षाएं हकीकत से ज्यादा होंगी.

वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार के मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है. बातचीत में कठोरता रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है. इस सप्ताह शब्दों पर कंट्रोल जरूरी है.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां उभर सकती हैं. बेवजह शक या अधूरी जानकारी रिश्ते को कमजोर करेगी. सिंगल लोगों के लिए अकेलापन मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.

वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार में योजनाएं मजबूत रहेंगी, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करना नुकसानदेह होगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. पर्दे के पीछे रहकर काम करना ही इस सप्ताह का सही तरीका है.

वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आएंगी. दबाव के बावजूद काम पूरा होगा, लेकिन प्रशंसा कम मिलेगी. यह हफ्ता रिज़ल्ट देने का है, तालियाँ बटोरने का नहीं.

वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत युवाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. धैर्य बनाए रखें, परिणाम धीरे आएंगे.

वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचना होगा. गोपनीयता ही आर्थिक सुरक्षा की कुंजी है.

वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव अधिक रहेगा. नींद और दिनचर्या बिगड़ने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. खुद को ओवरलोड मत करो.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गहरा लाल
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 06:00 PM (IST)
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचना चाहिए। गोपनीयता ही आर्थिक सुरक्षा की कुंजी होगी।

