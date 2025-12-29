हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): करियर और बिज़नेस में बदलाव के योग, प्रेम संबंधों में लौटेगी मधुरता

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): करियर और बिज़नेस में बदलाव के योग, प्रेम संबंधों में लौटेगी मधुरता

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 का हफ्ता करियर,व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 29 Dec 2025 07:45 AM (IST)
vrishchik Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. ईयर एंड और वीक की शुरुआत आपके लिए नई उम्मीदों और सफलताओं के द्वार खोल सकती है.

जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको मनचाहा परिणाम मिलता नजर आएगा. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. घर और बाहर दोनों ही जगह लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे अधूरे काम पूरे करने में आसानी होगी. आज आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय के लिहाज से आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा. बिज़नेस में लगातार ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं. नए क्लाइंट्स या नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपसी तालमेल मजबूत होगा.

बिज़नेस से जुड़ी यात्राएं शुभ साबित होंगी और भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं. निवेश से पहले सोच-विचार जरूर करें, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स आपसे काफी प्रभावित नजर आएंगे. कुछ लोगों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है.

यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो किसी अच्छी और प्रतिष्ठित जगह से ऑफर आने के प्रबल योग हैं. प्रमोशन या पद में वृद्धि की भी संभावना बन रही है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. अपोजिट जेंडर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है. यदि आप अब तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिसे आप अपना ड्रीम पार्टनर मान सकते हैं.

लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे. विवाहित लोगों की मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी विशेष समर्थन प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए आज का दिन उत्साह और मनोरंजन से भरा रहेगा. न्यू ईयर के माहौल को देखते हुए अधिकतर समय एंटरटेनमेंट और दोस्तों के साथ बितेगा. हालांकि विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखने की जरूरत है.

जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है. मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जागेंगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सावधानी बरतने का है. मौसमी बीमारियों से बचाव जरूरी है. खानपान और दिनचर्या में लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

बाहर का तला-भुना खाने से परहेज करें और पर्याप्त आराम लें. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

FAQs 

1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए दिन शुभ है?
हाँ, आज का दिन सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला है.

2. क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
जी हाँ, जॉब चेंज के इच्छुक लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.

3. क्या बिज़नेस में निवेश करना फायदेमंद रहेगा?
सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Dec 2025 07:45 AM (IST)
Scorpio Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope
Embed widget