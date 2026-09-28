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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: सुलझेंगे कानूनी मामले, फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम व लाइफ पार्टनर का साथ

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: सुलझेंगे कानूनी मामले, फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम व लाइफ पार्टनर का साथ

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर-3 अक्टूबर 2026): रुके कामों को मिलेगी गति, सुलझेंगे कानूनी मामले, फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम, पार्टनर से मिलेगा सरप्राइज! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जीवन के अटके हुए मामलों में तेज गति लाने, कानूनी व आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाने और धन संचय करने वाला रहेगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.

कार्यप्रणाली में नवाचार लाने से कम मेहनत में बेहतर नतीजे मिलेंगे. मध्य सप्ताह में आपकी स्किल्स के दम पर फ्रीलांसिंग या अतिरिक्त माध्यमों से आय के नए रास्ते खुलेंगे, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और वैवाहिक व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन (धन संचय), नए अनुबंध और पेंडिंग डील्स को पूरा करने का रहेगा.

अटके कार्यों में गति: वीक स्टार्टिंग में बिजनेस और जीवन से जुड़े कई लंबे समय से रुके हुए काम अचानक अप्रत्याशित गति पकड़ते नजर आएंगे.

विवादों का समाधान: किसी पुराने कारोबारी विवाद, लेन-देन या लीगल मैटर (कानूनी मामले) को कोर्ट-कचहरी के बाहर आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के मजबूत योग बनेंगे.

पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट व आय वृद्धि: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में आपकी पुरानी कोशिशें रंग लाएंगी और कोई बड़ा पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है. आय के अतिरिक्त स्रोतों से पूंजी संचित होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यशैली में नवाचार, फ्रीलांसिंग के अवसर और आत्मनिर्भरता का रहेगा.

इनोवेशन से बेहतर रिजल्ट: अपने काम करने के पारंपरिक तरीके में थोड़ा इनोवेशन (नवाचार व आधुनिक तकनीक) शामिल करने से आप कम मेहनत में कहीं अधिक प्रभावशाली और बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे.

इनकम के नए सोर्स: एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए नियमित जॉब के साथ-साथ इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे वेल्थ एक्यूम्युलेट (धन संचित) करने में पूरी मदद मिलेगी.

फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा कमाई: मिड वीक में अपनी विशेषज्ञता और स्किल के दम पर आपको फ्रीलांस वर्क या साइड प्रोजेक्ट्स से अतिरिक्त कमाई के शानदार मौके मिलेंगे. आपका बढ़ा हुआ सेल्फ-कॉन्फिडेंस कठिन से कठिन टास्क को भी सरलता से हैंडल करा देगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह परिवार में सम्मान और प्रेम जीवन में सरप्राइज लेकर आया है.

परिवार में आपकी अहमियत: घर-परिवार में किसी खास और गंभीर विषय पर होने वाले पारिवारिक डिस्कशन के दौरान आपकी राय और ओपिनियन को पूरा महत्व (इंपॉर्टेंस) दिया जाएगा.

लव पार्टनर से सरप्राइज: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी; लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट मिलने के मजबूत योग हैं, जिससे रिश्ते में नया उत्साह आएगा.

लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट: जीवन में मिलने वाली हर सफलता, उपलब्धि और प्रगति में आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग और सबसे अहम रोल रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में कृतज्ञता और आत्मीयता बनी रहेगी.

शिक्षा, आध्यात्म और स्वास्थ्य (Education, Spirituality & Health)

मध्य सप्ताह में आपका मन सांसारिक आपाधापी से हटकर धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों की तरफ झुकेगा; आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन (आध्यात्मिक झुकाव) बढ़ेगा, जिससे मन को असीम शांति प्राप्त होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफी अनुकूल और ऊर्जावान रहेगा. उच्च आत्मविश्वास के चलते मानसिक तनाव दूर रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और ध्यान (Meditation) का अभ्यास जारी रखें.

साप्ताहिक उपाय

  • मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें.
  • सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.
  • पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या लाल फल दान करें; इससे रुके हुए कार्य शीघ्र पूरे होंगे, कानूनी विवाद शांत होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या अतिरिक्त लाभ होगा?
Ans. इनकम के नए सोर्स बनेंगे, इनोवेशन से कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और मिड वीक में स्किल के दम पर फ्रीलांस वर्क से एक्स्ट्रा कमाई होगी.

Q2. इस सप्ताह वृश्चिक राशि के कानूनी विवादों और अटके कार्यों में क्या प्रगति होगी?
Ans. पुराने डिस्प्यूट या लीगल मैटर्स आपसी बातचीत से सुलझेंगे और लंबे समय से अटके काम अचानक गति पकड़ेंगे.

Q3. इस सप्ताह वृश्चिक राशि के पारिवारिक और लव रिलेशन में क्या खास रहेगा?
Ans. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और हर सफलता में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 04:19 PM (IST)
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Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
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