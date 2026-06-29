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Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का बैंक लोन अटकने से रुक सकता है काम, सगाई की बातों में गलतफहमी से बचें जान लें
Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में रुकावट, बिजनेस निवेश, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक कलह और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह स्वास्थ्य और करियर के मोर्चे पर काफी संभलकर चलने के संकेत दे रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत होते ही आपके स्वास्थ्य में कुछ नरमी आ सकती है. यात्राओं और सेहत के मामले में जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, खासकर खान-पान का पूरा ध्यान रखें क्योंकि फूड पॉइज़निंग जैसी समस्या होने की आशंका है.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जॉब से जुड़ी आ रही परेशानियों के कारण मानसिक तनाव चरम पर हो सकता है. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ संबंधों में खटास आ सकती है.
- वर्कप्लेस पर दूसरों के द्वारा खड़ी की गई परेशानियां आपके काम में रुकावट बनेंगी और इस समय उनसे किसी भी हेल्प की उम्मीद करना बेकार होगा. नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होना आपकी चिंताओं को और बढ़ा सकता है.
- हालांकि लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन इस वीकेंड तक फाइनल हो सकता है जिससे कुछ राहत मिलेगी. विदेश में नौकरी करने वालों का वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ा मामला अभी लटका रहेगा.
- बिजनेस के मामले में पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में संपत्ति को लेकर कोई कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है. पार्टनरशिप के बिजनेस में भी पार्टनर के साथ अनबन होने की पूरी आशंका बनी हुई है.
- देश-विदेश से जुड़े बिजनेस की गति इस हफ्ते काफी धीमी रहेगी. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला रिजेक्ट होने के कारण आपका कोई जरूरी काम रुक सकता है.
- किसी पुराने सरकारी नोटिस की वजह से आर्थिक दंड (जुर्माना) भुगतना पड़ सकता है, इसलिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर को अभी के लिए टाल देना ही बेहतर नीति होगी.
- फैमिली लाइफ में कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर साफ दिखाई देगा. मैरिड लाइफ में आपसी नोक-झोंक बढ़ सकती है. अनमैरिड लोगों के लिए सगाई की बातें तो चलेंगी, पर किसी गलतफहमी के कारण सगाई टूटने या बाधा आने जैसी दुखद स्थिति बन सकती है.
- घर के मांगलिक कार्यक्रम अभी कुछ समय के लिए स्थगित हो सकते हैं. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का प्लान भी अधूरा रह सकता है, हालांकि दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग से मन थोड़ा हल्का होगा.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के मनचाहे अचीवमेंट में कई तरह की रुकावटें आएंगी. कड़े कंपटीशन की वजह से वे इस हफ्ते अपनी ही प्रॉब्लम्स से घिरे रहेंगे.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के विरोधी इस समय काफी सक्रिय रहेंगे, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत संभलकर रहें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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