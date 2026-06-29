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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का बैंक लोन अटकने से रुक सकता है काम, सगाई की बातों में गलतफहमी से बचें जान लें

Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का बैंक लोन अटकने से रुक सकता है काम, सगाई की बातों में गलतफहमी से बचें जान लें

Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में रुकावट, बिजनेस निवेश, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक कलह और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह स्वास्थ्य और करियर के मोर्चे पर काफी संभलकर चलने के संकेत दे रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:

    • सप्ताह की शुरुआत होते ही आपके स्वास्थ्य में कुछ नरमी आ सकती है. यात्राओं और सेहत के मामले में जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, खासकर खान-पान का पूरा ध्यान रखें क्योंकि फूड पॉइज़निंग जैसी समस्या होने की आशंका है.

  • नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जॉब से जुड़ी आ रही परेशानियों के कारण मानसिक तनाव चरम पर हो सकता है. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ संबंधों में खटास आ सकती है.
  • वर्कप्लेस पर दूसरों के द्वारा खड़ी की गई परेशानियां आपके काम में रुकावट बनेंगी और इस समय उनसे किसी भी हेल्प की उम्मीद करना बेकार होगा. नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होना आपकी चिंताओं को और बढ़ा सकता है.
  • हालांकि लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन इस वीकेंड तक फाइनल हो सकता है जिससे कुछ राहत मिलेगी. विदेश में नौकरी करने वालों का वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ा मामला अभी लटका रहेगा.
  • बिजनेस के मामले में पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में संपत्ति को लेकर कोई कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है. पार्टनरशिप के बिजनेस में भी पार्टनर के साथ अनबन होने की पूरी आशंका बनी हुई है.
  • देश-विदेश से जुड़े बिजनेस की गति इस हफ्ते काफी धीमी रहेगी. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला रिजेक्ट होने के कारण आपका कोई जरूरी काम रुक सकता है.
  • किसी पुराने सरकारी नोटिस की वजह से आर्थिक दंड (जुर्माना) भुगतना पड़ सकता है, इसलिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर को अभी के लिए टाल देना ही बेहतर नीति होगी.
  • फैमिली लाइफ में कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर साफ दिखाई देगा. मैरिड लाइफ में आपसी नोक-झोंक बढ़ सकती है. अनमैरिड लोगों के लिए सगाई की बातें तो चलेंगी, पर किसी गलतफहमी के कारण सगाई टूटने या बाधा आने जैसी दुखद स्थिति बन सकती है.
  • घर के मांगलिक कार्यक्रम अभी कुछ समय के लिए स्थगित हो सकते हैं. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का प्लान भी अधूरा रह सकता है, हालांकि दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग से मन थोड़ा हल्का होगा.
  • स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के मनचाहे अचीवमेंट में कई तरह की रुकावटें आएंगी. कड़े कंपटीशन की वजह से वे इस हफ्ते अपनी ही प्रॉब्लम्स से घिरे रहेंगे.
  • राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के विरोधी इस समय काफी सक्रिय रहेंगे, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत संभलकर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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