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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: कठिन चुनौतियों पर जीत, करियर में मिलेगा बड़ा मौका

Vrishchik Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: कठिन चुनौतियों पर जीत, करियर में मिलेगा बड़ा मौका

Scorpio Weekly Horoscope: क्या वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कितना लाभ होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसी सफलता मिलेगी और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में बढ़ेगी मजबूती

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह आत्मविश्वास, मेहनत और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार में नई रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता और अनुभव के दम पर वे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा और व्यावसायिक यात्रा से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. यदि आप कारोबार में बदलाव, नई साझेदारी या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल रहेगा. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लंबे समय से रुके हुए निर्यात ऑर्डर पूरे हो सकते हैं, जिससे कारोबार में गति आएगी और नए अवसर भी मिलेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपकी मेहनत, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. विदेश में कार्यरत लोगों को नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. कामकाजी महिलाओं को उनकी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष प्रोत्साहन या सम्मान मिल सकता है. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग प्रोबेशन अवधि में अपनी योग्यता साबित करने में सफल रहेंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और पुराने प्रोजेक्ट या ऑर्डर से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. इस सप्ताह किसी पारंपरिक पारिवारिक समारोह या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों के बीच भरोसा, निष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी गंभीरता आएगी और अविवाहित लोग अपने साथी के साथ भविष्य और विवाह को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं. परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. कलाकारों को अपने रचनात्मक कार्य के लिए प्रशंसा और सम्मान मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा और प्रतियोगिताओं में पदक या विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की रणनीति सफल रहेगी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह सक्रिय रखेंगे. अचानक किसी व्यावसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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