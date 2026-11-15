Vrishchik Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी उपलब्धियों, विदेशी लाभ और पारिवारिक उत्सवों की सौगात लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपनी सेहत और दिनचर्या को अनुशासित करने से होगी, जो पूरे हफ्ते आपकी कार्यक्षमता को उच्च स्तर पर बनाए रखेगी.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business Decisions, Loan & Foreign Gains)

अटके प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार, लोन क्लियर करने के कड़े फैसले: व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह अपने लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए कुछ कड़े और साहसिक फैसले लेने होंगे. इन निर्णयों में पुराने बिजनेस लोन को क्लियर करने से जुड़े ठोस वित्तीय कदम भी शामिल हो सकते हैं, जो भविष्य के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे.

विदेशी व्यापार में अप्रत्याशित लाभ, यात्रा में सतर्कता: जो कारोबारी विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, व्यापारिक या निजी यात्रा (Travelling) के दौरान सामान और स्वास्थ्य को लेकर पूरी सतर्कता बरतें.

2. करियर, नौकरी और सरकारी क्षेत्र (Career, Performance & Govt Promotion)

शानदार प्रदर्शन से सीनियर्स को करेंगे प्रभावित: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आप अपने शानदार प्रदर्शन, समर्पण और कार्यकुशलता से सीनियर्स और प्रबंधन को गहराई से प्रभावित करेंगे. विदेश में जॉब कर रहे वृश्चिक राशि के जातकों को भी बड़ा धन लाभ होने के योग हैं.

सरकारी कर्मियों को ट्रांसफर या प्रमोशन का नोटिस: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए समय बेहद अनुकूल है; इस सप्ताह आपको अपने विभाग की ओर से मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस (Official Notice) मिल सकता है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Wedding News & Romance)

मांगलिक अनुष्ठान की चर्चा, घर में विवाह की बात होगी पक्की: पारिवारिक माहौल उत्साह और खुशियों से सराबोर रहेगा. घर-परिवार में किसी बड़े मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की चर्चा तेजी से आगे बढ़ेगी तथा किसी प्रिय रिश्तेदार के यहां जाना भी हो सकता है. घर के किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

लवर संग मूवी और डिनर की बेहतरीन प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस और ताजगी का संचार होगा. लवर के साथ मूवी देखने जाने या किसी शानदार रेस्टोरेंट में डिनर की बेहतरीन प्लानिंग आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास की नई ऊर्जा भर देगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों को सकारात्मक परिणाम, कलाकार-खिलाड़ी मनवाएंगे लोहा: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत का बेहद सकारात्मक परिणाम मिलेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को इस सप्ताह अपनी कला और प्रतिभा का लोहा मनवाने के शानदार अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक सुधार करने से होगी. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार को दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें, जिससे पूरे हफ्ते शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उत्तम बनी रहे.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यसिद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को गुड़, काले तिल या मसूर की दाल का दान करें. इससे यात्रा व कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, विदेशी लाभ में वृद्धि होगी और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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