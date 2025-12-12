यह सप्ताह सतर्क रहने का है, क्योंकि सेहत, रिश्ते और काम, तीनों जगह चुनौतियाँ आ सकती हैं। गलतफहमी और भावनात्मक उलझनों से बचना महत्वपूर्ण है।
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, लव और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Vrishchik Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह हफ्ता तुम्हें आराम से कुछ नहीं देगा सेहत, रिश्ते और काम, तीनों जगह सतर्क रहना पड़ेगा. गलतफहमी, तनाव और भावनात्मक उलझनें तुम्हारा समय बिगाड़ सकती हैं. अगर तुमने लोगों से व्यवहार में संयम नहीं रखा, तो अनावश्यक तनाव तुम्हारे अपने ही पैदा होंगे.
करियर और बिजनेस में शुरुआत थोड़ी भारी रहेगी, लेकिन सप्ताह के दूसरे हिस्से में हालात सुधरेंगे. कुल मिलाकर यह ऐसा हफ्ता है जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है.
वृश्चिक साप्ताहिक परिवार राशिफल
घर-परिवार में माहौल थोड़ा अस्थिर रह सकता है. तुम्हारी किसी बात को गलत समझ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कम बोलो और स्पष्ट बोलो. किसी रिश्तेदार या करीबी की मदद न कर पाओ तो झूठे वादे मत करो, वरना बाद में वही बात ताना बनकर सामने आएगी. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह नजरअंदाज की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा.
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल
लव लाइफ इस हफ्ते सबसे ज्यादा परीक्षण में रहेगी. पार्टनर के साथ गलतफहमी या ठंडापन बन सकता है. अगर तुमने बातचीत टाल दी या इगो को आगे रखा, तो रिश्ता कमजोर पड़ेगा. कुछ लोग पुराने रिलेशन से टूटकर नए रिश्ते की तरफ बढ़ने का फैसला ले सकते हैं लेकिन ये फैसला भावनाओं में बहकर नहीं, पूरी समझ के साथ लेना पड़ेगा.
वृश्चिक साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
कारोबार में सप्ताह की शुरुआत कमजोर है. नई डील या बड़ा निवेश बिना सलाह के मत करो स्पष्ट कहूँ तो ये गलती भारी पड़ सकती है. लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, परिस्थितियाँ बेहतर होती जाएँगी. धीमी गति से सही, लेकिन प्रगति और लाभ दिखने लगेंगे. पुराने क्लाइंट या संपर्क फिर से फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
वृश्चिक साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरी में शुरुआत चुनौतीपूर्ण है. वर्कलोड बढ़ सकता है और समय पर काम पूरा करने में दबाव महसूस होगा. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ गलतफहमी से बचना बहुत जरूरी है. हफ्ते के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी काम की गति सुधरेगी और कुछ रुके काम आगे बढ़ेंगे. लेकिन प्रमोशन या किसी बड़े अवसर की अभी उम्मीद मत रखना.
वृश्चिक साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हफ्ते की शुरुआत में फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा. मानसिक अस्थिरता पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है. जरूरत है रूटीन मजबूत रखने की. सप्ताह के अंत में पढ़ाई की रफ्तार फिर से पकड़ेगी और तैयारी सही ट्रैक पर लौटेगी.
वृश्चिक साप्ताहिक धन राशिफल
पैसों के मामले में यह हफ्ता न तो बहुत खराब है न बहुत मजबूत मिश्रित स्थिति है. खर्च बढ़ सकता है और अचानक कोई आर्थिक जिम्मेदारी आ सकती है. निवेश रोककर रखना बेहतर रहेगा. कारोबार से जुड़े मामलों में हफ्ते के उत्तरार्ध में पैसे का फ्लो सुधरेगा.
वृश्चिक साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत इस हफ्ते सबसे ज्यादा अटेंशन मांगती है. पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है या तनाव के कारण थकान और कमजोरी बढ़ सकती है. नींद पूरी करो, ओवरथिंकिंग बंद करो और नियमित दिनचर्या रखो वरना हफ्ते के अंत तक हालत और खराब होगी.
शुभ अंक 4
शुभ रंग मरून
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
