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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में बढ़ेगा दबाव, निवेश में बरतें सावधानी, क्या मिलेगी सरकारी नौकरी की खुशखबरी?

Vrishchik Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में बढ़ेगा दबाव, निवेश में बरतें सावधानी, क्या मिलेगी सरकारी नौकरी की खुशखबरी?

Scorpio Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी? शेयर मार्केट में निवेश करना सही रहेगा या नहीं? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:35 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Rashifal 12-18 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और चुनौतियों का मिला-जुला दौर लेकर आ सकता है. परिवार में सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, वहीं करियर और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी.

नौकरीपेशा लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जबकि विद्यार्थियों के लिए मेहनत का फल मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना इस सप्ताह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आपकी टीम का कोई अनुभवी और कुशल कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त कार्यभार आपके हिस्से में आ सकता है. ऐसे समय में धैर्य और समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. अगर आपने हाल ही में किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो कंपनी की ओर से वेतन और कार्य समय को लेकर बातचीत हो सकती है. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें.

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कामकाज में संतुलित रणनीति अपनानी होगी. नए अवसरों पर नजर रखें, लेकिन बिना योजना के कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सरकारी नौकरी में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. लेकिन कुछ विद्यार्थियों को मामूली अंतर से सफलता हाथ से निकलने की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखें. कलाकारों, खिलाड़ियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लगातार अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना होगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सतर्कता की मांग करता है. अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही आगे बढ़ें. सही समय और सही रणनीति अपनाने पर अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी या बिना शोध के किया गया निवेश नुकसान का कारण बन सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाएं. सोच-समझकर लिया गया निर्णय लंबे समय में लाभदायक साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में खुशियों के कई अवसर मिल सकते हैं. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मानसिक संतोष दे सकती है. अगर आप संतान के विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल माना जा सकता है. किसी करीबी रिश्तेदार का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कई अटके हुए काम आसान हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी आपसी विश्वास बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. अचानक कोई शारीरिक परेशानी सामने आने से विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेने या इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर जांच कराएं. संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्थिति में तेजी से सुधार होगा. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर महसूस होगा और आपकी ऊर्जा भी धीरे-धीरे वापस लौटने लगेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Scorpio Horoscope 2026
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