Scorpio Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों का शुभ गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों, मनचाही सफलताओं और आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल रहा है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में बहुप्रतीक्षित परिणाम देने वाली साबित होगी. आप जिस भी कार्य की कमान संभालेंगे, उसमें उत्कृष्ट सफलता और वित्तीय लाभ के पुख्ता योग बन रहे हैं.

मनचाही सफलता से शुरू होगा हफ्ता, वर्किंग वुमन के पद-कद में भारी इजाफा

सप्ताह की शुरुआत से ही आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा.

शुभ समाचार और यात्राएं: करियर और कारोबार से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित सकारात्मक सूचना मिलने से आपका मन प्रसन्नता और उत्साह से भर जाएगा. बिजनेस के विस्तार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं सुखद और भारी आर्थिक लाभ दिलाने वाली सिद्ध होंगी.

वर्किंग वुमन का भाग्योदय: कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से उन्नति और भाग्योदय कराने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके पद, प्रतिष्ठा और आधिकारिक कद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

प्रमोशन और ट्रांसफर की मुराद पूरी: दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों (Seniors) की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी. आपके किसी विशेष प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए संस्थान की ओर से आपको सम्मानित किया जा सकता है. जो जातक लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी यह इच्छा इस सप्ताह पूरी हो सकती है.

पार्टनरशिप में जबरदस्त आर्थिक लाभ, खुलेंगे आय के नए स्रोत

व्यापारिक और वित्तीय मोर्चे पर यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने जा रहा है.

साझेदारी में बड़ा मुनाफा: पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले कारोबारियों को जबरदस्त आर्थिक मुनाफा होने के योग बन रहे हैं. नए सौदों के फाइनल होने से बाजार में आपकी साख, विश्वसनीयता और प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा.

आय के नए स्रोत और बचत में वृद्धि: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए नियमित वेतन के अलावा आमदनी के कुछ नए और अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे. इस अतिरिक्त आय से आपके बैंक बैलेंस और संचित कोष में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.

घरेलू मोर्चे पर राहत: सुलझेंगी पेंडिंग उलझनें, वीकेंड पर धार्मिक आयोजन

सप्ताह का मध्य और उत्तरार्ध पारिवारिक जीवन में खुशहाली और आध्यात्मिक सुकून लेकर आएगा.

अधूरे घरेलू कार्य होंगे पूरे: घर-गृहस्थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े जो काम लंबे समय से अधूरे या पेंडिंग पड़े थे, वे अब सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से बड़ी राहत की सांस लेंगे.

संतान की समस्या का समाधान: सप्ताह के अंत (Weekend) में संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सुलझ जाएगी, जिससे परिवार का माहौल तनावमुक्त होगा.

मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन: घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ या मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिसमें रिश्तेदारों और परिजनों का उत्साहपूर्ण सहयोग मिलेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन: रिश्तों में प्रगाढ़ता और जीवनसाथी का बेहतरीन तालमेल

रिश्तों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए आपसी समझ और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का रहेगा.

लव लाइफ में प्रगाढ़ता: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और आकर्षण बढ़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

दांपत्य में सुख और सामंजस्य: वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच तालमेल अत्यंत उत्कृष्ट बना रहेगा. जीवनसाथी हर मोड़ पर आपका संबल बनेगा, जिससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

सेहत का हाल: मानसिक स्फूर्ति और आरोग्य का वरदान

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम और आरोग्यवर्धक रहेगा. सफलता और अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसिक तनाव दूर होगा और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. अपनी नियमित जीवनशैली, व्यायाम और पौष्टिक खान-पान को बनाए रखें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन काल में पितरों के आशीर्वाद से रुका हुआ धन प्राप्त करने और व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए वृश्चिक राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान किसी सुपात्र जरूरतमंद व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को आदरपूर्वक सात्विक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा व वस्त्र भेंट करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, जिससे लंबे समय से फंसा या रुका हुआ धन शीघ्र वापस मिलता है और बिजनेस में चौतरफा उन्नति होती है.

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