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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मScorpio July Horoscope 2026: वृश्चिक जुलाई मासिक राशिफल, समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, आलस्य करने से बचें

Scorpio July Horoscope 2026: वृश्चिक जुलाई मासिक राशिफल, समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, आलस्य करने से बचें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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Scorpio July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना समय के प्रबंधन और सूझबूझ से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस महीने भाग्य आपके साथ रहेगा, लेकिन आपकी अपनी सक्रियता ही उसे फलीभूत करेगी. आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति से बचकर आप इस महीने का भरपूर लाभ उठा सकते हैं.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
वृश्चिक राशि के जातकों को जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे समय का पूरी तरह सदुपयोग करें. अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि महीने की शुरुआत में अगर आपने थोड़ा भी आलस्य किया, तो आपके बने-बनाए या बनते हुए काम भी बीच में अटक सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने बाजार में फंसा या अटका हुआ पैसा निकालने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास और सही बातचीत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा. यदि व्यापार या जमीन से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसे कोर्ट-कचहरी में ले जाने के बजाय आपसी समझ, मध्यस्थता और समझौते से सुलझाना आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा. महीने के बीच में स्थितियां सकारात्मक होने लगेंगी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों व सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए धीरे-धीरे सुधार लेकर आने वाला रहेगा. महीने की शुरुआत में जहाँ फंसा हुआ धन मिलने में रुकावट आएगी, वहीं महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी.

इस दौरान किसी पुराने या विश्वसनीय मित्र के जरिए आपको आय का कोई नया और मजबूत स्रोत मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा. इस महीने लंबी दूरी की अनचाही यात्राओं से पूरी तरह बचें, क्योंकि इससे समय और धन दोनों का अपव्यय हो सकता है. यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो पूरी सावधानीपूर्वक और योजना बनाकर ही यात्रा करें ताकि फिजूलखर्ची से बचा जा सके.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना मिले-जुले लेकिन अंत में बेहद सुखद परिणाम देने वाला रहेगा. महीने के दूसरे सप्ताह में भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर कोई बड़ी गलतफहमी या वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जीवन में आए नए दोस्तों के चक्कर में अपने पुराने और सच्चे संबंधों को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें.

जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपसी संबंध सुधरेंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण अचानक बहुत बढ़ सकता है. यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपसी समझ के बल पर आपके प्रेम संबंध इस महीने विवाह के बंधन तक पहुंच सकते हैं, जिसमें परिवार की सहमति भी मिल सकती है. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता व अपनापन बना रहेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपसे अपनी जीवनशैली और खान-पान में अनुशासन बनाए रखने की मांग कर रहा है. इस महीने बदलते मौसम के कारण आपको सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं.

अपने दैनिक खान-पान में पूरी सावधानी बरतें और बाहर के अस्वस्थ भोजन से दूर रहें, वरना कोई मौसमी बीमारी आपको घेर सकती है. मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से हल्के व्यायाम का सहारा लें.

उपाय: मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
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