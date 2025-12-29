Vrishchik January horoscope 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना सामान्य लाभ एवं सफलता लिए हुए है. इस माह आपको अपने काम को पूरे मनोयोग के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी. थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य से आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को माह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक तथा इष्टमित्रों की मदद से उसे दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.

माह के दूसरा सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी. वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होगा. यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो कागजी काम समय पर निबटाएं और धन का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतें

कारोबार से जुड़ी बड़ी डील करने से पहले अथवा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभ रहने वाला है. इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्ति की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

माह की शुरुआत में आप अति व्यस्तता के चलते अपनी लव लाइफ अथवा मैरीड लाइफ की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे. इस दौरान प्रेम प्रसंग अथवा दांपत्य जीवन के प्रति अरुचि के पीछे आपसी मतभेद भी कारण बन सकता है. माह के उत्तरार्ध में महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

