हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मScorpio January Horoscope 2026: वृश्चिक जनवरी मासिक राशिफल, काम बनेंगे या बिगड़ेंगे, ध्यान रखें ये बातें

Scorpio January Horoscope 2026: वृश्चिक जनवरी मासिक राशिफल, काम बनेंगे या बिगड़ेंगे, ध्यान रखें ये बातें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik January horoscope 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना सामान्य लाभ एवं सफलता लिए हुए है. इस माह आपको अपने काम को पूरे मनोयोग के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी. थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य से आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को माह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक तथा इष्टमित्रों की मदद से उसे दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.

माह के दूसरा सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी. वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होगा. यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो कागजी काम समय पर निबटाएं और धन का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतें

कारोबार से जुड़ी बड़ी डील करने से पहले अथवा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभ रहने वाला है. इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्ति की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

माह की शुरुआत में आप अति व्यस्तता के चलते अपनी लव लाइफ अथवा मैरीड लाइफ की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे. इस दौरान प्रेम प्रसंग अथवा दांपत्य जीवन के प्रति अरुचि के पीछे आपसी मतभेद भी कारण बन सकता है. माह के उत्तरार्ध में महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Virgo January Horoscope 2026: कन्या जनवरी मासिक राशिफल, निवेश से बचें, ट्रांसफर के योग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Advertisement

वीडियोज

Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
2026 में Dollar का अंत? | BRICS का Gold Currency Plan दुनिया हिला देगा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका से लेकर MRSAM मिसाइलें तक... भारत करेगा 80 हजार करोड़ की खरीद, मुनीर की उड़ेगी नींद!
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें
रीजनल सिनेमा
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Video: अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये ब्राह्मण महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
अपने बच्चों को रोज मदरसा भेजती है ये महिला, वजह जान चौंक जाएंगे आप- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget