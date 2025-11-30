हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृश्चिक राशिफल दिसंबर 2025: इस हफ्ते कारोबार और करियर में मिलेगी चुनौती! जानें लकी अंक और उपाय

वृश्चिक राशिफल दिसंबर 2025: इस हफ्ते कारोबार और करियर में मिलेगी चुनौती! जानें लकी अंक और उपाय

Vrischik Masik Rashifal December 2025: वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से वृश्चिक मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Vrishchik Masik Rashifal December 2025:

Vrishchik Masik Rashifal December 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर की शुरुआत मिश्रित प्रभाव लेकर आती है. महीने के प्रारंभिक दिनों में करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, जो थकान देने के साथ अपेक्षाकृत कम परिणाम दे सकती हैं.

नौकरीपेशा जातकों को गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधान रहना होगा. वे आपके काम में बाधा डालने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं. प्रेम संबंध और निजी रिश्तों को बचाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज़ करना ही बेहतर होगा.

वृश्चिक दिसंबर करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से माह की शुरुआत दबावभरी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में राजनीति और विरोधियों की चालों से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. यात्रा संबंधी काम अधिक होंगे, लेकिन उनका परिणाम उम्मीद से कम आ सकता है.

महीने के मध्य से रिकवरी शुरू होगी और नए अवसर सामने आएंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ साबित हो सकता है. महीने के अंतिम सप्ताह में किसी बड़ी नौकरी या पद में परिवर्तन के योग बनते हैं.

वृश्चिक दिसंबर व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों को शुरुआती सप्ताह में सतर्क रहना होगा. बाजार धीमा रह सकता है और योजनाओं में बाधा आ सकती है. धन का अटकाव भी परेशान कर सकता है. मध्य सप्ताह से कारोबार में गति आने लगेगी.

जिन लोगों ने लंबे समय से नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बना रखा था, उनकी यह इच्छा दिसंबर के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है. नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में लाभ दिलाएंगे.

वृश्चिक दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ

छात्रों को प्रारंभिक दिनों में पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत हो सकती है. किसी पुरानी समस्या या तनाव के कारण फोकस भटक सकता है. मध्य से परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी और पढ़ाई में गति आएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह महीना विशेषकर दूसरे पखवाड़े में अनुकूल रहेगा. करियर ग्रोथ के अवसर धीरे-धीरे मजबूत होंगे.

वृश्चिक दिसंबर परिवार और रिश्ते

महीने की शुरुआत पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ी भारी रहेगी. संतान और जीवनसाथी से जुड़ी चिंताएँ मन में उथल-पुथल पैदा कर सकती हैं. हालांकि दूसरे सप्ताह के बाद पारिवारिक जीवन में सुधार दिखेगा और आपको स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम संबंध गहरे होंगे. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उससे खुलकर बातचीत कर पाएंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

वृश्चिक दिसंबर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से शुरुआती सप्ताह कमजोर है. यात्रा, मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या आपको थका सकती है. मध्य सप्ताह के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा. हालांकि पुराने दर्द या मौसमी समस्या को हल्के में न लें. आराम और संतुलित दिनचर्या बेहद जरूरी है.

भाग्यशाली अंक 9
भाग्यशाली रंग मरून
उपाय प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें.

FAQs
Q1 क्या दिसंबर में वृश्चिक राशि वालों को नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए?
A1 हाँ, महीने का उत्तरार्ध नए कारोबार की शुरुआत के लिए अनुकूल है. शुरुआती सप्ताह में जोखिम न लें.

Q2 क्या इस महीने नौकरी बदलने का अवसर मिलेगा?
A2 हाँ, मध्य और अंतिम सप्ताह रोजगार बदलने तथा अच्छे पद मिलने के लिए सौभाग्यशाली रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Masik Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Frequently Asked Questions

दिसंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों को करियर में क्या उम्मीद करनी चाहिए?

महीने की शुरुआत में करियर में दबाव रहेगा, लेकिन मध्य से नए अवसर खुलेंगे. रोजगार की तलाश करने वालों के लिए यह समय शुभ है और अंत में नौकरी परिवर्तन के योग हैं.

क्या दिसंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ की संभावना है?

शुरुआत में व्यापार में थोड़ी मंदी और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मध्य सप्ताह से कारोबार में तेजी आएगी. नए अनुबंध और साझेदारी के अवसर भी मिलेंगे.

वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा?

शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है, पर मध्य से परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दूसरा पखवाड़ा विशेष रूप से अच्छा रहेगा.

दिसंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक और निजी रिश्तों का हाल कैसा रहेगा?

शुरुआत में परिवार से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन दूसरे सप्ताह के बाद पारिवारिक जीवन में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

दिसंबर 2025 में वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शुरुआती सप्ताह स्वास्थ्य के लिए कमजोर हो सकता है, जिससे थकान हो सकती है. मध्य सप्ताह के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन पुराने दर्द का ध्यान रखें.

Embed widget