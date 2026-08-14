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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDaksheshwar Mahadev Temple: सावन में कैलाश छोड़ कहां निवास करते हैं भोलेनाथ? जानिए हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य

Daksheshwar Mahadev Temple: सावन में कैलाश छोड़ कहां निवास करते हैं भोलेनाथ? जानिए हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य

सावन में कैलाश छोड़ कहां रहते हैं भोलेनाथ? जानिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर की अनोखी कथा! हरिद्वार के कनखल में स्थित यह मंदिर सावन में शिवजी का मुख्य धाम बनता है. जानिए इसके पीछे का पौराणिक रहस्य!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 07:30 AM (IST)
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Daksheshwar Mahadev Temple: सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे महीने में भगवान शिव अपने दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर नहीं रहते?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर अपनी ससुराल यानी हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में निवास करते हैं.

सावन में कनखल ही क्यों बनते हैं शिवजी का धाम?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी एकादशी) को भगवान विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस दौरान सृष्टि के संचालन और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं.

भगवान शिव सावन के महीने में माता पार्वती के साथ अपने ससुराल कनखल आते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं. यही वजह है कि सावन में कनखल में दर्शन और जल चढ़ाने का विशेष महत्व है.

क्या है दक्षेश्वर महादेव की पौराणिक कथा?

यह मंदिर प्रजापति दक्ष और माता सती के ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है:

राजा दक्ष का महायज्ञ: राजा दक्ष (माता सती के पिता) ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया.

माता सती का योगाग्नि में आत्मदाह: अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी.

वीरभद्र का प्रकोप: इस घटना से क्रोधित होकर शिवजी के अवतार वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया.

बकरे का सिर और शिव का वरदान: देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया. राजा दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की और शिवजी से प्रार्थना की कि वे हर वर्ष सावन के महीने में यहां निवास करें.

दक्षेश्वर महादेव मंदिर की खास बातें

उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से बेहद खास माना जाता है. इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य आकर्षण यहां स्थित प्राचीन शिवलिंग और वह पौराणिक यज्ञ कुंड है, जिसे माता सती के आत्मदाह के प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहां शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. मंदिर परिसर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है, जहां प्रसिद्ध मां आनंदमयी आश्रम और पवित्र गंगा घाट भी स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं को एक दिव्य शांति का अनुभव कराते हैं.

सावन के दौरान यदि आप हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे हैं, तो दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे महीने में भगवान शिव स्वयं कनखल में निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार व प्रार्थना को प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 Aug 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
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