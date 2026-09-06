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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Horoscope 6 to 12 September 2026:  इस हफ्ते करियर में पदोन्नति या व्यापार में सतर्कता? जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 6 to 12 September 2026:  इस हफ्ते करियर में पदोन्नति या व्यापार में सतर्कता? जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 सितंबर 2026, मेष से मीन तक जानें करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और दांपत्य जीवन का हाल. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से पढ़ें सटीक भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Sep 2026 04:32 PM (IST)
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Saptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: सितंबर 2026 का यह नया सप्ताह (6 से 12 सितंबर) आपके जीवन में क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन को गहराई से प्रभावित करेगी. जहां कुछ राशियों के लिए यह समय पदोन्नति, धन लाभ और अटके कार्यों को पूरा करने वाला रहेगा, वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता और बातचीत में संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार, जानिए मेष से लेकर मीन तक का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल और कष्टों से मुक्ति के ज्योतिषीय उपाय.

मेष साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें. उत्तरार्द्ध में स्थिति सुधरेगी, सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा तथा व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी.

आर्थिक स्थिति: अटके हुए कार्य पूरे होने से धन लाभ होगा. सुख-सुविधा और विलासिता की वस्तुओं पर व्यय होने के योग हैं.

सेहत: सप्ताह के आरंभ में मानसिक उलझन और तनाव रह सकता है. कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर चलें.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में आपसी प्रगाढ़ता बढ़ेगी.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. सप्ताह के उत्तरार्द्ध में सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में संयम बरतें.

आर्थिक स्थिति: आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी. भूमि-भवन विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

सेहत: मौसमी बीमारियों और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सजग रहें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है.

दांपत्य जीवन: वाणी की कटुता से रिश्तों में तनाव आ सकता है. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करें.

उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान्न अर्पित करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: व्यापार में लाभ और लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा के योग हैं. उत्तरार्द्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: घर की मरम्मत या भौतिक संसाधनों के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन व्यापार से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

सेहत: खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें; पेट से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं. बीमार जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता रहेगी.

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सप्ताह के अंत तक अच्छे अवसर मिलेंगे. व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. मार्केटिंग और कमीशन वर्ग के लिए समय अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति: सरकारी योजनाओं और सत्तापक्ष से लाभ मिलेगा. सप्ताह के अंत में अचानक बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, हालांकि अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान का अनुभव हो सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं.

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं जल अर्पित करें और शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ करें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

आर्थिक स्थिति: फंसा हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी. जमीन, मकान या नए वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं.

सेहत: ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा. दिनचर्या नियमित बनाए रखें.

दांपत्य जीवन: घर-परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: बुद्धि और कार्यकुशलता से जटिल कार्य संपन्न होंगे. सप्ताह के अंत में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में अटका काम पूरा होगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार विस्तार से धन लाभ होगा. भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि पर व्यय करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर निर्णय लेने से मानसिक तनाव हो सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल और प्रेम बना रहेगा. आपसी समझ से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.

उपाय: बुधवार को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें अथवा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का 108 बार जप करें.

तुला साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई नौकरी के प्रयास सफल होंगे. ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: सरकारी क्षेत्र या प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से लाभ मिलेगा. पैतृक संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संतान की उपलब्धि से मानसिक प्रसन्नता और संतुष्टि मिलेगी.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. पारिवारिक माहौल आनंददायक और सकारात्मक बना रहेगा.

उपाय: शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें अथवा छोटी कन्याओं को फल या मिष्ठान्न भेंट करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: व्यापार में प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिल सकती है. तकनीक या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं. दूसरों की नकल करने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु विवादित मामलों या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से धन हानि की आशंका है.

सेहत: खान-पान में लापरवाही से बचें. पुरानी बीमारियों के उपचार में लापरवाही न बरतें, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में नाराजगी हो सकती है.

उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी. मनचाहा ट्रांसफर या पदोन्नति भले टले, पर अन्य कोई बड़ी सफलता अवश्य मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: सप्ताह के उत्तरार्द्ध में करियर-कारोबार में किए गए प्रयास रंग लाएंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

सेहत: अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. आराम के लिए भी समय निकालें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

उपाय: गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु को चने की दाल व गुड़ अर्पित करें.

मकर साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जोखिम भरे निवेश से बचें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में मिलाजुला समय है. किसी के बहकावे में आकर वित्तीय निर्णय न लें.

सेहत: मानसिक तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें; आवेश में आकर स्वास्थ्य और निर्णय दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन की समस्याओं को विवाद के बजाय ठंडे दिमाग से बातचीत द्वारा सुलझाएं. माता-पिता से मतभेद टालें.

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहकर बाधाएं डाल सकते हैं. उत्तरार्द्ध में जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है, जिससे थोड़ा असंतोष रहेगा.

आर्थिक स्थिति: जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति के मामलों को लेकर चिंता रह सकती है. सोच-समझकर आर्थिक कदम उठाएं.

सेहत: मानसिक उलझनों के कारण बेचैनी रह सकती है. ध्यान और योग का सहारा लें.

दांपत्य जीवन: माता-पिता और परिजनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतें और साथी की बातों को गंभीरता से सुनें.

उपाय: शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें.

मीन साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026)

करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा. व्यापार में आशानुरूप मुनाफा होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे.

आर्थिक स्थिति: जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हल होने से राहत मिलेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और घरेलू व्यवस्था पर व्यय होगा.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. घर-परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा. परिवार में समस्याओं का समाधान आपसी तालमेल से हो जाएगा.

उपाय: गुरुवार के दिन माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा या विष्णु चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 04:32 PM (IST)
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