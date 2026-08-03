Saptahik Rashifal 3 to 8 August 2026: जानिए 3 से 8 अगस्त तक करियर, व्यापार, लव लाइफ और सेहत के मामले में कैसी रहेगी आपकी राशि?
Weekly Horoscope: राशिफल 3 से 8 अगस्त 2026, जानें पंडित सुरेश श्रीमाली से इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा करियर में प्रमोशन, व्यापार में मुनाफा और लव लाइफ में नया मोड़! पढ़ें अपना साप्ताहिक राशिफल.
Saptahik Rashifal 3 to 8 August 2026: अगस्त महीने के इस नए सप्ताह में ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल आपकी राशि पर क्या असर डालने वाली है? प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 3 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक का यह समय कई राशियों के लिए करियर, व्यापार और लव लाइफ में नई उम्मीदें और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.
इस विस्तृत साप्ताहिक राशिफल में जानिए आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग, व्यापार में मुनाफा, पारिवारिक जीवन का हाल और आपकी सेहत से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत—ताकि आप अपने पूरे सप्ताह की प्लानिंग पहले से ही बेहतर तरीके से कर सकें.
मेष राशि (Aries)
बिजनेस व करियर: सप्ताह की शुरुआत पार्टनरशिप बिजनेस में स्मूथ ऑपरेशन और क्लियर कम्यूनिकेशन के साथ होगी. फॉरेन बिजनेस में नई इंटरनेशनल डील्स या लीड्स मिलने के मजबूत योग हैं. ऑनलाइन वेंचर्स और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट सेक्टर में क्लाइंट फ्लो बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा. विदेश में काम करने वालों को वीजा या परमानेंट रेजीडेंसी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. वर्किंग वुमन को कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में पहचान मिलेगी.
लव व फैमिली: पारिवारिक और लव लाइफ में भरोसा बढ़ेगा. शादीशुदा जातकों के बीच समझ अच्छी रहेगी और अविवाहितों को नया रिश्ता मिल सकता है. किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलेगा.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह हाई एनर्जी और क्रिएटिविटी का रहेगा. खिलाड़ियों का ऑफिशियल टीम में चयन हो सकता है.
हेल्थ व ट्रैवल: फिटनेस बनी रहेगी. बिजनेस टूर या फैमिली वेकेशन का प्लान सफल रहेगा. मिड-वीक में थोड़ा वर्क प्रेशर रह सकता है.
वृषभ राशि (Taurus)
बिजनेस व करियर: जॉब और करियर में स्थिरता आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन या सैलरी हाइक के संकेत मिलेंगे. बिजनेस में नए इनवेस्टमेंट प्लान सफल रहेंगे. रिटेल, होलसेल और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा.
लव व फैमिली: पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. शादीशुदा लोग क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अविवाहितों की जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा. कलाकारों को नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे और खिलाड़ियों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है.
हेल्थ व ट्रैवल: ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा. शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स लाभदायक रहेंगी. वीकेंड पर हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, जिसके लिए ध्यान (Meditation) करें.
मिथुन राशि (Gemini)
बिजनेस व करियर: मल्टी-टास्किंग एबिलिटी से सीनियर्स प्रभावित रहेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. बिजनेस में स्टार्टअप एक्सपेंशन के लिए इनवेस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा. आईटी और मीडिया क्षेत्र के लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे.
लव व फैमिली: लव लाइफ और दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे और अविवाहितों को विवाह के लिए परिवार से हरी झंडी मिल सकती है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: उच्च शिक्षा और विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. सोशल मीडिया और आर्ट्स से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी.
हेल्थ व ट्रैवल: सेहत परफेक्ट रहेगी. बिजनेस के सिलसिले में अचानक यात्रा का योग बन सकता है. ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें.
कर्क राशि (Cancer)
बिजनेस व करियर: नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों को बड़े क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे.
लव व फैमिली: घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. लव लाइफ में केयर और स्नेह बढ़ेगा. अविवाहित जातक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: मिड-वीक में कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ी नेशनल अपॉर्चुनिटी या स्पॉन्सरशिप आ सकती है.
हेल्थ व ट्रैवल: सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, हालांकि मौसम बदलने से हल्का बुखार या सर्दी-जुकाम हो सकता है. हिल स्टेशन या फैमिली वेकेशन का योग बन रहा है.
सिंह राशि (Leo)
बिजनेस व करियर: बिजनेस में नई स्ट्रेटजी और मार्केट एक्सपेंशन पर काम होगा. ई-कॉमर्स, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा लाभ हो सकता है. लीडरशिप रोल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
लव व फैमिली: परिवार में परस्पर सम्मान बढ़ेगा. शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा और अविवाहितों के लिए शादी का कोई बेहतर प्रस्ताव आ सकता है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार स्कोर करेंगे. कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मेडल मिल सकते हैं.
हेल्थ व ट्रैवल: फिटनेस और वाइटैलिटी बनी रहेगी. बिजनेस मीट्स के लिए लंबी दूरी की यात्रा फलदायी रहेगी. वीकेंड में ओवर-ईटिंग से बचें.
कन्या राशि (Virgo)
बिजनेस व करियर: आर्थिक लाभ और आय के नए स्रोत बनेंगे. ऑफिस में रुका हुआ एरियर या इंसेंटिव मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आईटी, फाइनेंस और कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे.
लव व फैमिली: माता-पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और अविवाहितों को क्रश से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: शोध (Research) में लगे छात्रों के कार्य को सराहा जाएगा. खिलाड़ियों को कोच से विशेष प्रोत्साहन मिलेगा.
हेल्थ व ट्रैवल: इम्यूनिटी मजबूत रहेगी. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा से मन को शांति मिलेगी. काम के अधिक दबाव के कारण आंखों में थकान महसूस हो सकती है.
तुला राशि (Libra)
बिजनेस व करियर: पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नए गोल सेट करने का समय है. आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स से सीनियर्स और क्लाइंट्स इम्प्रेस होंगे. गारमेंट्स और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा.
लव व फैमिली: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. शादीशुदा कपल्स वीकेंड गेटवे या डिनर का प्लान बना सकते हैं. अविवाहितों की विवाह की बात अंतिम चरण में पहुंच सकती है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: पढ़ाई में ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा. कलाकारों को नए अवसर मिलेंगे.
हेल्थ व ट्रैवल: आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. बिजनेस के सिलसिले में हवाई यात्रा का योग बन रहा है. पानी का पर्याप्त सेवन करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
बिजनेस व करियर: विदेशी संपर्कों और नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनेगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कारोबारियों को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से थोड़ा सतर्क रहें, हालांकि लक्ष्य समय पर पूरे होंगे.
लव व फैमिली: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी. शादीशुदा जीवन में एक-दूसरे के प्रति समर्पण रहेगा. अविवाहित जातकों को फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टनर पसंद आ सकता है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: छात्रों को विदेशी स्कॉलरशिप या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है. खेल और कला के क्षेत्र में नया बेंचमार्क सेट करेंगे.
हेल्थ व ट्रैवल: स्पिरिचुअल या फॉरेन ट्रिप के योग हैं. लेट-नाइट काम करने की आदत से नींद का चक्र डिस्टर्ब हो सकता है.
धनु राशि (Sagittarius)
बिजनेस व करियर: सोशल नेटवर्क का विस्तार होगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा और पदोन्नति के योग हैं. बिजनेस में नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी से टर्नओवर बढ़ेगा.
लव व फैमिली: परिवार में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. मैरिड लाइफ में भरोसा बढ़ेगा और अनमैरिड लोगों के लिए आकर्षक प्रस्ताव आ सकते हैं.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में शानदार सफलता मिलेगी. कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह अवॉर्ड्स और ट्रॉफी से भरा रहेगा.
हेल्थ व ट्रैवल: शारीरिक फिटनेस टॉप पर रहेगी. दोस्तों के साथ एडवेंचर या रोड ट्रिप का आनंद लेंगे. खान-पान पर थोड़ा संयम रखें.
मकर राशि (Capricorn)
बिजनेस व करियर: करियर में बड़ी सफलता और नए अवसर मिलेंगे. ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यापारियों को सरकारी टेंडर या नए ऑर्डर मिल सकते हैं.
लव व फैमिली: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. शादीशुदा कपल्स भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. अविवाहितों को सुयोग्य जीवनसाथी मिल सकता है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: पढ़ाई के प्रति समर्पण बढ़ेगा. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस और स्टेमिना के बल पर विरोधियों पर बढ़त बनाएंगे.
हेल्थ व ट्रैवल: स्टेमिना और इम्यूनिटी बनी रहेगी. ऑफिशियल या बिजनेस ट्रैवलिंग लाभदायक रहेगी. बैक पेन से बचने के लिए सिटिंग पोस्चर सही रखें.
कुंभ राशि (Aquarius)
बिजनेस व करियर: भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यस्थल पर नए आइडियाज के लिए सराहना मिलेगी. टेक-स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग और आईटी से जुड़े लोगों को इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिल सकती है.
लव व फैमिली: पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और अविवाहितों को लव लाइफ में कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: छात्रों को नया ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
हेल्थ व ट्रैवल: आप तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे. लंबी दूरी की आध्यात्मिक या शैक्षणिक यात्रा हो सकती है. रूटीन चेकअप और स्किन केयर पर ध्यान दें.
मीन राशि (Pisces)
बिजनेस व करियर: अचानक लाभ या रिसर्च वर्क के लिए यह समय उत्तम है. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य और मेहनत के बल पर प्रमोशन या बोनस मिल सकता है. फार्मा, केमिकल और लिक्विड प्रोडक्ट्स के व्यापारियों को बड़ा प्रॉफिट होगा.
लव व फैमिली: पारिवारिक सदस्यों के बीच सहयोग बना रहेगा. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के प्रति केयरिंग रवैया रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.
स्टूडेंट्स व स्पोर्ट्स: छात्रों का रुझान प्रैक्टिकल और रिसर्च आधारित स्टडीज में अधिक रहेगा. कलाकारों की क्रिएटिव सोच बेहतरीन कलाकृति को जन्म देगी.
हेल्थ व ट्रैवल: प्राकृतिक स्थानों या वॉटर बॉडीज के पास घूमना मन को शांति देगा. ओवर-थिंकिंग की वजह से वीकेंड पर मानसिक तनाव हो सकता है, योग का सहारा लें.
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