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तुला को मौका, वृश्चिक को नए ग्राहक...आपके लिए कैसा रहेगा नया हफ्ता? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 27 September to 3 October 2026: मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार, पैसा, रिश्ते और सेहत के संकेत पढ़ें. जानें आपकी राशि के लिए जरूरी सलाह.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Updated at : 24 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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Weekly Horoscope 27 September to 3 October 2026: इस सप्ताह किसी के लिए पुरानी बातचीत काम आएगी, तो किसी को नई नौकरी या कारोबार के मौके दिखेंगे. लेकिन हर अवसर पर तुरंत हां कहना समझदारी नहीं होगी. खासकर धन, निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में कागज पढ़कर ही आगे बढ़ें. आइए जानते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल.

मेष: काम की तारीफ मिलेगी, वादे सोचकर करें

नौकरी में आपके काम को सराहना मिल सकती है और व्यापार में नया उत्पाद शुरू करने का विचार आगे बढ़ेगा. उत्साह में अपनी क्षमता से अधिक काम का वादा न करें. परिवार और साथी का सहयोग मिलेगा. छात्रों के लिए पढ़ाई में निरंतरता लाभकारी रहेगी. मौसम बदलने पर सेहत का ध्यान रखें.
शुभ अंक: 9 । शुभ रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर का दान करें.

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वृष: पुराने रिश्ते जुड़ेंगे, पैसों के लालच से बचें

किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से फिर बात हो सकती है जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं था. कामकाज में अपनी पेशेवर छवि का ध्यान रखें. अधिक मुनाफे का लालच देकर कोई संदिग्ध प्रस्ताव मिले तो पहले उसकी पूरी जांच करें. रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की बात के बजाय साथी से सीधे संवाद करें.
शुभ अंक: 7 । शुभ रंग: हल्का हरा
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद को अन्न दें.

मिथुन: संपर्क बढ़ेंगे, जल्दबाजी में भरोसा न करें

पुराने परिचय फिर काम आ सकते हैं. पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपने विषय पर ध्यान टिकाए रखने से फायदा होगा. कार्यस्थल की निजी बातों को काम से अलग रखें. धन के मामले में आकर्षक प्रस्ताव देखकर तत्काल फैसला न लें. प्रेम संबंध में भी अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बात करें.
शुभ अंक: 9 । शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कर्क: कार्यस्थल पर संबंध सुधरेंगे

वरिष्ठों और सहकर्मियों से पुरानी गलतफहमी दूर करने का अवसर मिल सकता है. परिवार में पिता या बड़े भाई की सलाह उपयोगी रहेगी. यात्रा और काम की भागदौड़ के बीच आराम के लिए समय निकालें. किसी को प्रभावित करने के लिए अपने बजट से बाहर खर्च करना बाद में खटक सकता है.
शुभ अंक: 3 । शुभ रंग: नारंगी
उपाय: गुरुवार को विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें.

सिंह: काम में सहयोग मिलेगा, खर्च संभालें

दफ्तर में पुराने मतभेद सुलझाने की पहल आपके पक्ष में जा सकती है. पढ़ाई में भी परिवार का सहयोग मिलेगा. इस सप्ताह खास सावधानी खर्च को लेकर रखें, रिश्तों में उदारता अच्छी है, लेकिन हर बार पैसे खर्च करना जरूरी नहीं. अधिक यात्रा से थकान हो सकती है.
शुभ अंक: 2 । शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
उपाय: बड़ों का सम्मान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें.

कन्या: संपत्ति के मामले में कागज अहम रहेंगे

जमीन या पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है तो परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह लें और दस्तावेज ध्यान से देखें. ऊंचे रिटर्न का वादा करने वाली अनौपचारिक योजनाओं से दूरी रखें. करियर और रिश्तों में दूसरों की बात पूरी सुनना इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
शुभ अंक: 7 । शुभ रंग: गहरा लाल
उपाय: शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

तुला: तरक्की का मौका, दफ्तर की राजनीति से सावधान

काम के आधार पर नई जिम्मेदारी या प्रगति की बातचीत हो सकती है. व्यापार में भी नई डील पर चर्चा आगे बढ़ेगी. हालांकि कार्यस्थल पर हर बात की पुष्टि किए बिना किसी पक्ष में न खड़े हों. घर में पुराना तनाव घट सकता है. आंखों में परेशानी हो तो उसे घरेलू उपायों के भरोसे टालने के बजाय जांच कराएं.
शुभ अंक: 1 । शुभ रंग: हल्का गुलाबी
उपाय: गुरुवार को जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें.

वृश्चिक: नए ग्राहक मिल सकते हैं

कारोबार करने वालों की नए ग्राहकों या संभावित साझेदारों से बातचीत हो सकती है. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. सप्ताह के दूसरे हिस्से में धन से जुड़ी राहत मिलने के संकेत हैं, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले बजट देखें. घर में दूसरों के काम में लगातार कमी निकालने से बचें.
शुभ अंक: 3 । शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें.

धनु: काम में तेजी रहेगी, खरीदारी सोचकर करें

आप दूसरों से पहले काम पूरा करने की कोशिश करेंगे. यह ऊर्जा उपयोगी होगी, बशर्ते आराम की अनदेखी न करें. घर की साज-सज्जा या खरीदारी का मन हो सकता है; पहले देख लें कि वही वस्तु आपके पास पहले से तो नहीं है. छात्रों को छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना मदद करेगा.
शुभ अंक: 4 । शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिवार को हनुमान जी की उपासना करें.

मकर: करियर में अवसर, परिवार पर ध्यान

काम में नया अवसर सामने आ सकता है. घर के बुजुर्गों की सेहत और संपत्ति से जुड़े किसी लंबित मामले पर भी ध्यान देना पड़ सकता है. कानूनी मामले में अनुकूल नतीजे की उम्मीद हो, तब भी खर्च और दस्तावेजों की अनदेखी न करें. छात्रों को अपने नोट्स और जरूरी सामग्री व्यवस्थित रखनी चाहिए.
शुभ अंक: 7 । शुभ रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ: धन का प्रस्ताव मिले तो शर्तें पढ़ें

परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और किसी सदस्य की सलाह उपयोगी लग सकती है. अतिरिक्त आय या निवेश का प्रस्ताव सामने आए तो केवल संभावित लाभ न देखें; उसकी शर्तें और जोखिम भी समझें. नौकरी में यह समय नई चीज सीखने और अपनी पकड़ मजबूत करने का है.
शुभ अंक: 4 । शुभ रंग: ग्रे
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

मीन: बजट और बातचीत, दोनों संभालें

खर्च को लेकर दबाव महसूस हो सकता है. बड़े निवेश को जल्दबाजी में तय न करें और साथी से पैसों की बात शांत ढंग से करें. काम में मनचाहा प्रदर्शन न हो तो एक सप्ताह के आधार पर अपनी क्षमता का फैसला न करें. घर में शब्दों का चयन सोचकर करें; छोटी बात भी गलतफहमी बढ़ा सकती है.
शुभ अंक: 7 । शुभ रंग: हल्का पीला
उपाय: शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 24 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal
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