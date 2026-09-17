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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंतान सप्तमी व्रत इन 5 लोगों के लिए है वरदान, हर मुराद होती है पूरी!

संतान सप्तमी व्रत इन 5 लोगों के लिए है वरदान, हर मुराद होती है पूरी!

Santan Saptami 2026: संतान साते 18 सितंबर 2026 को है.संतान सप्तमी पर स्त्रियां बच्चे की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए व्रत कर पूजन करती है. इसमें संतान सप्तमी का डोरा बहुत महत्वपूर्ण

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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Santan Saptami 2026: हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण की कामना से जुड़ा माना जाता है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत विशेष रूप से माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, व्रत कथा का श्रवण और श्रद्धापूर्वक संकल्प करने से संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 2026 में संतान सप्तमी का व्रत 18 सितंबर 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा.

संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपती

जिन दंपतियों को अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और वे संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए संतान सप्तमी का व्रत धार्मिक आस्था में विशेष माना जाता है. इस दिन शिव-पार्वती का पूजन कर संतान प्राप्ति की मनोकामना से संकल्प लिया जाता है. व्रत कथा की परंपरा में भी उत्तम संतान की कामना और शिव कृपा का उल्लेख मिलता है.

बार-बार बच्चा हो रहा बीमार

जिन माता-पिता की मुख्य चिंता अपनी संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर रहती है, उनके लिए ये व्रत सौभाग्यदायक है. इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ में सात गांठ वाला डोरा अर्पित करें. 

बच्चे की पढ़ाई में आ रही बाधा

अगर बच्चे की पढ़ाई या उसके करियर से जुड़ी किसी बात को लेकर परिवार लगातार चिंता में रहता है, तो माता-पिता संतान सप्तमी पर शिव-पार्वती की पूजा कर जरुरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीजें दान करें. इससे गुरु मजबूत होता है. महादेव के आशीर्वाद से बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है और पढ़ाई में आ रही रुकावट खत्म होती है. बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये व्रच अचूक माना जाता है. 

सात गांठ वाला सूत है समृद्धिदायक

संतान सप्तमी पर पूजा में सात गांठ वाले डोरे का विशेष महत्व है. ये डोरा संतान की रक्षा, दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से बांधा जाता है. इसे भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है.

पूजा के दौरान डोरे को भगवान शिव-पार्वती के समक्ष रखकर विधि-विधान से पूजन किया जाता है. इसके बाद व्रती इसे धारण करते हैं. कई परंपराओं में सात गांठ वाला डोरा बांधा जाता है. सात गांठें सप्तमी तिथि का प्रतीक मानी जाती हैं और प्रत्येक गांठ के साथ संतान के मंगल, स्वास्थ्य, आयु और सुखी जीवन की कामना की जाती है.

संतान सप्तमी पूजा विधि

  • सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और संतान के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं कल्याण की कामना से व्रत का संकल्प लें.
  • पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.
  • चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. साथ में गणेश जी का पूजन करें.
  • पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और उसमें जल, अक्षत, सुपारी आदि रखें.
  • सात गांठ वाला डोरा भगवान शिव-पार्वती के सामने रखें. इसे पूजा में शामिल कर विधिपूर्वक पूजन करें.
  • भगवान शिव-पार्वती को जल, अक्षत, रोली, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें. अपनी परंपरा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री भी चढ़ाएं.
  • फल, मिठाई और सात्विक नैवेद्य अर्पित करें. व्रत में क्या खाया जाए, यह अपने कुलाचार के अनुसार रखें.
  • पूजा के दौरान संतान सप्तमी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें.
  • पूजा पूरी होने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर संतान डोरा धारण करने की परंपरा है.
  • भगवान शिव-पार्वती की आरती करें और संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करें.
  • सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Santan Saptami 2026 Santan Sate
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