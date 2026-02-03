Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी, जिसे हिंदू धर्म में संकटा हारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित एक मासिक व्रत है, जिसे करने से तमाम तरह के बाधा दूर होने के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

प्रत्येक चंद्र माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह शुभ दिन उन भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो समृद्धि, सफलता और जीवन से बाधाओं को दूर करने के लिए आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं.

संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि और समय

संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी, 2026 को रखा जाएगा. पंचांग के मुताबिक, फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को रात 12.09 मिनट पर शुरू होकर 6 फरवरी 2026 की रात 12.22 मिनट पर समाप्त होगी.

संकष्टी चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व

इस दिन लोग भगवान गणेश की पूजा करने के साथ उपवास और ध्यान करते हैं, जो उन्हें अपनी भावनाओं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है. यह खास दिन स्पष्टता के लिए जगह बनाता है और मन को तरोताजा करता है, ताकि, वे जीवन में और ज्यादा रचनात्मकता के बारे में जान सकें.

इस दिन व्रत करने से न केवल भोजन को छोड़ना होता है, बल्कि यह सीमित विचारों से मुक्ति पाने का भी सुनहरा अवसर है.

संकष्टी चतुर्थी पर विशेष उपाय

संकष्टी चतुर्थी के मौके पर, कुछ खास उपाय हैं जो तनाव को दूर करने के साथ जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करता है. इस दिन की शुरुआत छोटी-सी गणेश पूजा के साथ करें.

पूजा करने के बाद कुछ समय ध्यान करें और शांत मन के साथ बैठें, ताकि नकारात्मक विचारों को त्याग जा सके. मात्र 10 मिनट की सांस से जुड़ी कसरत भी आपके मन और शरीर को शांत करने का काम करती है.

संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह आपके विचलित मन को नकारात्मक चीजों से मुक्ति दिलाने के साथ शांत करता है. आखिर में भगवान गणेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बाद उन चीजों के बारे में सोचें और लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान तनाव से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.