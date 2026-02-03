हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंकष्टी चतुर्थी 2026 पर इस 1 काम को कर लिया तो जीवन में दिखेंगे बड़े बदलाव! जानिए इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व?

संकष्टी चतुर्थी 2026 पर इस 1 काम को कर लिया तो जीवन में दिखेंगे बड़े बदलाव! जानिए इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व?

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक मासिक व्रत जिसे करने से जीवन में तमाम बाधाओं का नाश होता है. इस साल संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी 2026 को है. जानिए इस दिन का खास महत्व?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी, जिसे हिंदू धर्म में संकटा हारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित एक मासिक व्रत है, जिसे करने से तमाम तरह के बाधा दूर होने के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

प्रत्येक चंद्र माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह शुभ दिन उन भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो समृद्धि, सफलता और जीवन से बाधाओं को दूर करने के लिए आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं. 

संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि और समय

संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी, 2026 को रखा जाएगा. पंचांग के मुताबिक, फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को रात 12.09 मिनट पर शुरू होकर 6 फरवरी 2026 की रात 12.22 मिनट पर समाप्त होगी. 

Sankashti Chaturthi 2026: फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी 4 या 5 फरवरी कब ? सही तारीख, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय देखें

संकष्टी चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व

इस दिन लोग भगवान गणेश की पूजा करने के साथ उपवास और ध्यान करते हैं, जो उन्हें अपनी भावनाओं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है. यह खास दिन स्पष्टता के लिए जगह बनाता है और मन को तरोताजा करता है, ताकि, वे जीवन में और ज्यादा रचनात्मकता के बारे में जान सकें.

इस दिन व्रत करने से न केवल भोजन को छोड़ना होता है, बल्कि यह सीमित विचारों से मुक्ति पाने का भी सुनहरा अवसर है. 

Falgun Month 2026: फाल्गुन महीने में न करें ये गलतियां, एक साथ नाराज हो जाएंगे शिव और श्रीकृष्ण

संकष्टी चतुर्थी पर विशेष उपाय

संकष्टी चतुर्थी के मौके पर, कुछ खास उपाय हैं जो तनाव को दूर करने के साथ जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करता है. इस दिन की शुरुआत छोटी-सी गणेश पूजा के साथ करें.

पूजा करने के बाद कुछ समय ध्यान करें और शांत मन के साथ बैठें, ताकि नकारात्मक विचारों को त्याग जा सके. मात्र 10 मिनट की सांस से जुड़ी कसरत भी आपके मन और शरीर को शांत करने का काम करती है. 

संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह आपके विचलित मन को नकारात्मक चीजों से मुक्ति दिलाने के साथ शांत करता है. आखिर में भगवान गणेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बाद उन चीजों के बारे में सोचें और लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान तनाव से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Hinduism Ganesh Ji Sankashti Chaturthi 2026 Falgun Month 2026
