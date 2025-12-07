Dhanu Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: धनु राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी बड़े निर्णय या कार्य को करने से पहले सोच-समझना अत्यावश्यक है. जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है.

बीते कुछ समय से चली आ रही परेशानियाँ अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी. रोज़गार की तलाश कर रहे लोग थोड़े समय और इंतजार के लिए तैयार रहें.

परिवार राशिफल

रिश्ते और पारिवारिक सहयोग मिलाजुला रहेगा. भाई-बहनों या करीबी मित्रों का समर्थन अपेक्षा से कम मिलेगा, इसलिए स्वयं पर भरोसा रखना जरूरी है. कोई वादा करने से पहले सुनिश्चित करें कि उसे निभा पाना आपके लिए संभव हो.

लव राशिफल

प्रेम जीवन में संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. उतावलेपन या जल्दी निर्णय से विवाद और गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं. स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है, खासकर लव संबंधों के चलते. मैरिड जीवन में भी समझदारी और धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस के लिए सप्ताह मध्यम फलदायक है. निवेश, साझेदारी और किसी नई डील में पूरी सावधानी बरतें. पार्टनरशिप वाले व्यापारियों को अपने साथी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. जोखिम से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में कार्यों को जल्दी खत्म करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से करें. सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फोकस बनाए रखने से ही सफलता मिलेगी.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा, विशेषकर लव संबंधों या सामाजिक गतिविधियों के कारण. अनुशासन बनाए रखना जरूरी है.

धन राशिफल

धन का लेन-देन सावधानी से करें. शॉर्टकट या जल्दी-जल्दी लाभ कमाने के प्रयास आर्थिक नुकसान दे सकते हैं. खर्च में नियंत्रण रखें और अनावश्यक जोखिम न लें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में पेट संबंधी और पाचन से जुड़ी समस्याएँ उभर सकती हैं. डाइट पर ध्यान दें और अनियमित खान-पान से बचें. मानसिक तनाव भी शरीर पर असर डाल सकता है.

शुभ अंक 7

7 शुभ रंग बैंगनी

उपाय

गुरुवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को दाल या अनाज दान करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह आर्थिक नुकसान का खतरा है?

A1 हाँ, बिना सावधानी के धन का लेन-देन नुकसान दे सकता है.

Q2 क्या रोज़गार पाने वालों के लिए अवसर मिलेंगे?

A2 थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है, जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें.

Q3 क्या प्रेम संबंध बेहतर होंगे?

A3 संयम और धैर्य के साथ कदम बढ़ाने पर ही सुधार संभव है.

Q4 क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?

A4 पेट और पाचन संबंधी सावधानी जरूरी है; अनियमित खान-पान से बचें.

Q5 क्या बिज़नेस निवेश सुरक्षित रहेगा?

A5 जोखिम भरे निवेश से बचें, सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें.

