Sagittarius Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: धनु राशि को नई नौकरी के अवसर और समाज में मान-सम्मान

Sagittarius Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: धनु राशि को नई नौकरी के अवसर और समाज में मान-सम्मान

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 08:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए समय प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके इष्ट-मित्रों का सहयोग आपको समय पर अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराने में मदद करेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी महिला मित्र या परिचित के माध्यम से किसी बड़ी और लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और व्यवसाय
राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे घर और समाज में खुशी का माहौल बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के बेहतर ऑफर मिल सकते हैं, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार के विस्तार के लिए नए मौके हासिल करेंगे. इस दौरान आपके काम और प्रयासों की सराहना होगी और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

स्वास्थ्य
सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें. छोटी-सी समस्या भी आगे चलकर बड़ी बन सकती है, इसलिए समय पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

लव और वैवाहिक जीवन
वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. दोस्तों, खासकर बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप किसी ऐसे काम को पूरा कर पाएंगे जो पहले मुश्किल लग रहा था.

विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. यात्राओं या अन्य गतिविधियों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: आज के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

FAQs 

Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा करना शुभ है?
हाँ, आज की गई यात्राएं करियर और बिज़नेस दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं.

Q2. बेरोजगार धनु राशि वालों को नौकरी के योग कब बनेंगे?
इस सप्ताह के अंत तक नौकरी या आय के नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

Q3. क्या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला आज लेना ठीक रहेगा?
प्रॉपर्टी का सौदा मलमास के बाद करना अधिक शुभ और लाभदायक रहेगा.

Q4. आज भावनात्मक फैसलों से क्यों बचना चाहिए?
मिड वीक भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.

Q5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें, साथ ही खानपान संतुलित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 08:06 PM (IST)
Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह धनु राशि वालों के करियर और व्यवसाय में क्या प्रगति होगी?

राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के बेहतर ऑफर मिल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग कारोबार के विस्तार के नए मौके हासिल करेंगे।

धनु राशि वालों के लिए लव और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?

वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। यात्राओं या अन्य गतिविधियों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा।

धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं?

केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे।

