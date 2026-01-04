राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिलेगी और नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के बेहतर ऑफर मिल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग कारोबार के विस्तार के नए मौके हासिल करेंगे।
Sagittarius Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: धनु राशि को नई नौकरी के अवसर और समाज में मान-सम्मान
Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Dhanu Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए समय प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके इष्ट-मित्रों का सहयोग आपको समय पर अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराने में मदद करेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी महिला मित्र या परिचित के माध्यम से किसी बड़ी और लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
करियर और व्यवसाय
राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे घर और समाज में खुशी का माहौल बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के बेहतर ऑफर मिल सकते हैं, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार के विस्तार के लिए नए मौके हासिल करेंगे. इस दौरान आपके काम और प्रयासों की सराहना होगी और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
स्वास्थ्य
सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें. छोटी-सी समस्या भी आगे चलकर बड़ी बन सकती है, इसलिए समय पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.
लव और वैवाहिक जीवन
वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. दोस्तों, खासकर बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप किसी ऐसे काम को पूरा कर पाएंगे जो पहले मुश्किल लग रहा था.
विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. यात्राओं या अन्य गतिविधियों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: आज के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.
FAQs
Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा करना शुभ है?
हाँ, आज की गई यात्राएं करियर और बिज़नेस दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं.
Q2. बेरोजगार धनु राशि वालों को नौकरी के योग कब बनेंगे?
इस सप्ताह के अंत तक नौकरी या आय के नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.
Q3. क्या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला आज लेना ठीक रहेगा?
प्रॉपर्टी का सौदा मलमास के बाद करना अधिक शुभ और लाभदायक रहेगा.
Q4. आज भावनात्मक फैसलों से क्यों बचना चाहिए?
मिड वीक भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.
Q5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें, साथ ही खानपान संतुलित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
