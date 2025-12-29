हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): नौकरी-बिज़नेस में बढ़ेगी साख, वीकेंड पर मिलेगी खुशखबरी

धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): नौकरी-बिज़नेस में बढ़ेगी साख, वीकेंड पर मिलेगी खुशखबरी

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 29 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए भागदौड़ भरा लेकिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. साल के अंत और सप्ताह की शुरुआत के कारण कामकाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य सामने आ सकते हैं.

समय की कमी महसूस होगी, लेकिन आपकी सक्रियता और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. आज आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा. यात्राओं और नए संपर्कों से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. बिज़नेस के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यापार को नई दिशा दे सकती है.

पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. यदि प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का विचार है तो मलमास के बाद का समय अधिक शुभ रहेगा, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ संभव है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और पहचान दोनों लेकर आएगा. आपके कठिन परिश्रम और बेहतरीन प्रदर्शन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

बेरोजगार लोगों को वीकेंड तक मनचाही नौकरी या आय के नए साधन मिलने की संभावना है. ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन मिड वीक किसी से भी जल्दबाजी में वादा करने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर-परिवार में विशेष रूप से स्त्री वर्ग से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

मिड वीक भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय न लें जो आगे चलकर परेशानी दे. वीकेंड पर रिश्तेदारों या पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. दोस्तों, खासकर बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप किसी ऐसे काम को पूरा कर पाएंगे जो पहले मुश्किल लग रहा था.

विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. यात्राओं या अन्य गतिविधियों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. नींद और खानपान में लापरवाही न करें. मिड वीक मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें. पानी अधिक पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: आज के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

FAQs 

Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा करना शुभ है?
हाँ, आज की गई यात्राएं करियर और बिज़नेस दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं.

Q2. बेरोजगार धनु राशि वालों को नौकरी के योग कब बनेंगे?
इस सप्ताह के अंत तक नौकरी या आय के नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

Q3. क्या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला आज लेना ठीक रहेगा?
प्रॉपर्टी का सौदा मलमास के बाद करना अधिक शुभ और लाभदायक रहेगा.

Q4. आज भावनात्मक फैसलों से क्यों बचना चाहिए?
मिड वीक भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.

Q5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें, साथ ही खानपान संतुलित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope
और पढ़ें
