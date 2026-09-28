Dhanu Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए आत्म-अनुशासन, समय प्रबंधन और व्यावहारिक सोच के बल पर आगे बढ़ने का रहेगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए आलस्य और अहंकार से दूर रहना होगा.

दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं की क्षमता पर भरोसा करना ही सफलता की कुंजी बनेगा. मध्य सप्ताह में संतान पक्ष से कोई गौरवमयी उपलब्धि हासिल होगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा और व्यापार में अटके कार्य पूरे होकर मनचाहा मुनाफा दिलाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धनु राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय संतुलन और बाजार में साख स्थापित करने का रहेगा.

अटके काम में गति व मनचाहा प्रॉफिट: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में व्यापार में काफी समय से रुके या अटके हुए सौदे आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको मनचाहा मुनाफा (Profit) मिलने के मजबूत योग बनेंगे.

प्रैक्टिकल अप्रोच से अलग पहचान: बाजार में आपकी व्यावहारिक सोच (Practical Approach) और कार्यकुशलता के चलते आप प्रतिस्पर्धियों के बीच अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे.

खर्च और बचत में संतुलन: अपने दैनिक खर्चों और भविष्य की बचत (Savings) के बीच सही तालमेल बनाए रखें; सुनियोजित बजट से भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की गाइडेंस: मिड वीक में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व (Influential Personality) से महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिनकी मदद से भविष्य में किसी बड़े और लाभदायक प्रोजेक्ट की दिशा में सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्ण समर्पण, आत्मनिर्भरता और कार्यक्षमता बढ़ाने का रहेगा.

आलस्य और ईगो से दूरी: वीक स्टार्टिंग में पेंडिंग काम निपटाने के लिए लेज़ीनेस (आलस्य) और ईगो (अहंकार) से पूरी तरह दूरी बनानी होगी. यह गांठ बांध लें कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए मौका मिलते ही काम को तुरंत पूरा करें.

दूसरों पर निर्भरता से बचें: ऑफिस में मिली जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और डेडिकेशन के साथ स्वयं निभाएं. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने की भूल न करें, अन्यथा बनते हुए काम भी बेवजह डिले (विलंबित) हो सकते हैं.

सीनियर की सलाह व ब्रेक: काम के भारी दबाव के बीच बीच-बीच में हल्का ब्रेक लेना जरूरी है ताकि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) प्रभावित न हो. किसी वरिष्ठ सदस्य की अनुभवी सलाह आपके करियर से जुड़े फैसलों में स्पष्टता और दिशा लाने का काम करेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह घर में खुशियां और संतान से गौरव दिलाने वाला रहेगा.

संतान से सम्मान में वृद्धि: मध्य सप्ताह में बच्चों की किसी विशेष उपलब्धि (Achievement), पढ़ाई या करियर में सफलता से समाज और परिवार में आपका मान-सम्मान व गौरव काफी बढ़ेगा.

दांपत्य व प्रेम जीवन: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और म्यूचुअल बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी. मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में स्थिरता, आत्मीयता और मिठास पूरी तरह बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह संतुलित दिनचर्या बनाए रखने की मांग कर रहा है. अत्यधिक काम का बोझ और लगातार बैठना शारीरिक थकान व मांसपेशियों में खिंचाव दे सकता है. काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें, आंखों को आराम दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए सुबह ध्यान (Meditation) और हल्के योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर अभिषेक करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन, चने की दाल या पीले फल दान करें; इससे आलस्य व मानसिक तनाव दूर होगा, संतान को सफलता मिलेगी और व्यापार में मनचाहा लाभ होगा.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान धनु राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा लाभ होगा?

Ans. अटके काम आगे बढ़ेंगे, मनचाहा प्रॉफिट मिलेगा, प्रभावशाली व्यक्ति से नए प्रोजेक्ट की गाइडेंस मिलेगी और प्रैक्टिकल अप्रोच से बाजार में अलग पहचान बनेगी.

Q2. नौकरीपेशा धनु राशि वालों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किन गलतियों से बचना चाहिए?

Ans. आलस्य और ईगो से दूरी बनाएं, दूसरों पर काम के लिए निर्भर न रहें ताकि काम डिले न हो, और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए समय पर काम पूरा कर बीच-बीच में ब्रेक लें.

Q3. इस सप्ताह धनु राशि के पारिवारिक और लव रिलेशन में क्या सकारात्मक घटनाएं घटेंगी?

Ans. बच्चों की उपलब्धि से परिवार का मान बढ़ेगा, लव पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन में स्थिरता व मिठास बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.