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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा राजनीतिक पद, विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप और मनचाहा ट्रांसफर होना तय

Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा राजनीतिक पद, विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप और मनचाहा ट्रांसफर होना तय

Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में बड़ी तरक्की, बिजनेस लोन, शादी के योग और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों के लिए सप्ताह करियर, बिजनेस और सामाजिक जीवन में अद्भुत सफलताएं और मान-सम्मान लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:

    • सप्ताह की शुरुआत राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी. आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा आसमान छुएगी और आपको कोई बड़ा राजनीतिक पद या जिम्मेदारी मिल सकती है.

  • बिजनेस के क्षेत्र में नए बिजनेस को स्टार्ट करने से जुड़े मामलों पर बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा. न्यू वेंचर के लिए विदेशी कंपनियों से बड़ी पार्टनरशिप होने के मजबूत योग बन रहे हैं.
  • देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में आपको इस हफ्ते भारी मुनाफा होने की पूरी संभावना है. पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में कुछ नया प्रयोग करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और पार्टनरशिप के काम में पार्टनर्स का आपसी भरोसा बढ़ेगा.
  • बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला इस हफ्ते चुटकियों में सुलझ जाएगा और किसी पुराने सरकारी नोटिस का आपको स्थाई समाधान मिल जाएगा.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता किस्मत चमकाने वाला रहेगा. नई जॉब में आ रही पुरानी परेशानियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ रिलेशन इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि वे आपके हर काम में बढ़-चढ़कर हेल्प करेंगे.
  • नौकरी में आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना और उसके साथ ही एक बड़ा प्रमोशन मिलना लगभग तय है. विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में इस हफ्ते कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी.
  • फैमिली लाइफ की बात करें तो घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा. अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें फाइनल हो जाएंगी और शादी की तारीख पक्की होगी. सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी सभी पुरानी परेशानियां अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं.
  • परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) बहुत ही सुखद और आनंदमयी रहेगी. दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग का आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे. इस दौरान घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर बिल्कुल शून्य रहेगा.
  • स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट इस सप्ताह ऐतिहासिक हो सकते हैं. उन्हें अपनी फील्ड में कोई बड़ा नेशनल अवार्ड या विशेष सम्मान मिल सकता है, हालांकि समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट) की कमी उनकी मुख्य प्रॉब्लम बनी रहेगी.
  • सेहत और यात्राओं के लिहाज से आप इस हफ्ते पूरी तरह एनर्जेटिक और फिट महसूस करेंगे, बस बदलते मौसम के कारण होने वाली छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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