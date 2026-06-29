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Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा राजनीतिक पद, विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप और मनचाहा ट्रांसफर होना तय
Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में बड़ी तरक्की, बिजनेस लोन, शादी के योग और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: धनु राशि वालों के लिए सप्ताह करियर, बिजनेस और सामाजिक जीवन में अद्भुत सफलताएं और मान-सम्मान लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी. आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा आसमान छुएगी और आपको कोई बड़ा राजनीतिक पद या जिम्मेदारी मिल सकती है.
- बिजनेस के क्षेत्र में नए बिजनेस को स्टार्ट करने से जुड़े मामलों पर बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा. न्यू वेंचर के लिए विदेशी कंपनियों से बड़ी पार्टनरशिप होने के मजबूत योग बन रहे हैं.
- देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में आपको इस हफ्ते भारी मुनाफा होने की पूरी संभावना है. पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में कुछ नया प्रयोग करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और पार्टनरशिप के काम में पार्टनर्स का आपसी भरोसा बढ़ेगा.
- बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला इस हफ्ते चुटकियों में सुलझ जाएगा और किसी पुराने सरकारी नोटिस का आपको स्थाई समाधान मिल जाएगा.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता किस्मत चमकाने वाला रहेगा. नई जॉब में आ रही पुरानी परेशानियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ रिलेशन इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि वे आपके हर काम में बढ़-चढ़कर हेल्प करेंगे.
- नौकरी में आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना और उसके साथ ही एक बड़ा प्रमोशन मिलना लगभग तय है. विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में इस हफ्ते कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी.
- फैमिली लाइफ की बात करें तो घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा. अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें फाइनल हो जाएंगी और शादी की तारीख पक्की होगी. सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी सभी पुरानी परेशानियां अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं.
- परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) बहुत ही सुखद और आनंदमयी रहेगी. दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग का आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे. इस दौरान घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर बिल्कुल शून्य रहेगा.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट इस सप्ताह ऐतिहासिक हो सकते हैं. उन्हें अपनी फील्ड में कोई बड़ा नेशनल अवार्ड या विशेष सम्मान मिल सकता है, हालांकि समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट) की कमी उनकी मुख्य प्रॉब्लम बनी रहेगी.
- सेहत और यात्राओं के लिहाज से आप इस हफ्ते पूरी तरह एनर्जेटिक और फिट महसूस करेंगे, बस बदलते मौसम के कारण होने वाली छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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