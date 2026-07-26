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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: नई नौकरी और विदेश से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे

Dhanu Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: नई नौकरी और विदेश से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे

Sagittarius Weekly Horoscope: क्या धनु राशि वालों को इस सप्ताह नई नौकरी का ऑफर मिलेगा? व्यापार में कौन-से नए अवसर बनेंगे, विदेश से क्या शुभ समाचार मिलेगा और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Dhanu Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और भाग्य देगा आपका साथ

धनु राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह नई संभावनाओं और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार में विस्तार और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह नई सफलता के द्वार खोल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई शुरुआत और विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने, निवेशकों से बातचीत करने या किसी लाभदायक साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. विदेश से जुड़े कारोबार में नए बाजार और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी.

नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव या मनचाहे विभाग में स्थानांतरण मिलने के योग हैं. विदेश में कार्यरत लोगों को वीजा नवीनीकरण, नौकरी में स्थिरता या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कामकाजी महिलाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे. नई नौकरी शुरू करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे वे अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रह सकता है. व्यापार में नए अवसर आय बढ़ाने का कारण बनेंगे और निवेश से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुखद और उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा. किसी बड़े पारिवारिक समारोह या मिलन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और प्रेम पहले से अधिक गहरा होगा. अविवाहित लोगों को मनपसंद जीवनसाथी मिलने या नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रगति और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का अवसर मिल सकता है. कलाकारों की रचनात्मकता अपने सर्वोत्तम स्तर पर रहेगी और उन्हें नए मंच मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े लोगों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन होने की संभावना है. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों का प्रभाव और लोकप्रियता तेजी से बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको फिट बनाए रखेंगे. विदेश यात्रा, अवकाश या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, जो मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करेगा. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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