धनु साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: यह हफ्ता उतार-चढ़ाव से भरा, रिश्तों में खींचान और मानसिक तनाव की समस्या!

धनु साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: यह हफ्ता उतार-चढ़ाव से भरा, रिश्तों में खींचान और मानसिक तनाव की समस्या!

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sagittarius Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सीधा चेतावनी वाला है. कामकाज में अस्थिरता, रिश्तों में खींचतान और मानसिक उलझनें तुम्हें परेशान कर सकती हैं.

तुम जितना सोचोगे, उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा. इसलिए इस हफ्ते हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, नहीं तो नुकसान संभालना मुश्किल हो जाएगा.

धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में माहौल हल्का तनावपूर्ण रह सकता है. परिवार के लोग तुम्हें सपोर्ट तो करना चाहेंगे, लेकिन समय पर सहयोग न मिलने से तुम्हारे अंदर हताशा बढ़ेगी. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद परिवार में टकराव बढ़ा सकते हैं. भाई-बहनों के साथ गलतफहमी पनप सकती है, इसलिए इगो छोड़कर बात साफ़ करो.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में संभलकर चलने की जरूरत है. छोटी बात भी बड़ा विवाद बना सकती है. पार्टनर को इग्नोर करोगे तो दूरी बढ़ेगी. शादीशुदा लोगों को गलतफहमी से बचना होगा अन्यथा अनावश्यक तनाव पैदा होगा. अभी प्यार से ज्यादा संयम की जरूरत है.

धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह उलझनों से भरा रहेगा. प्रॉपर्टी, भूमि या पुराने डील्स से जुड़े मामले और उलझ सकते हैं. नए निवेश या किसी शार्टकट के चक्कर में मत पड़ना सीधा नुकसान होगा. सरकारी कागज़ी कार्यों में गलती या देरी तनाव बढ़ा सकती है. इस हफ्ते सतर्क रहो और जोखिम से दूर.

धनु साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस में असमंजस बना रहेगा. तुम अपनी दिशा को लेकर खुद ही कन्फ्यूज रहोगे. काम में सफलता मिलेगी, लेकिन ढिलाई दी तो इमेज, सम्मान और रिज़ल्ट all three गिरेंगे. वरिष्ठों के सामने छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है. इसलिए ध्यान, अनुशासन और डिटेल चेक जरूरी है.

धनु साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स इस हफ्ते सबसे ज्यादा ढील दे सकते हैं और वही गलती भारी पड़ेगी. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलस हावी रहेगा. अगर खुद को नियंत्रण में नहीं रखा तो रिजल्ट बिगड़ेंगे. प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र खास ध्यान दें इस हफ्ते मेहनत ही एकमात्र तरीका है, वरना पछतावा पक्का है.

धनु साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति अनिश्चित रहेगी. प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति के विवाद खर्च बढ़ा सकते हैं. किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में गलती न करो एक भूल बड़ा नुकसान करा सकती है. निवेश रोककर रखो और सिर्फ जरूरत के खर्च करो. बड़े खर्च इस समय गलत फैसला साबित होंगे.

धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और लापरवाही स्वास्थ्य बर्बाद कर सकती है. सिरदर्द, थकान या नींद की समस्या बढ़ सकती है. रूटीन गड़बड़ते ही हालत खराब होगी. ध्यान, योग या हल्की एक्सरसाइज जरूरी है अन्यथा हफ्ते के अंत तक शरीर जवाब दे सकता है.

शुभ अंक 3
शुभ रंग पीला
उपाय नारायण कवच का पाठ करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Sagittarius Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति अनिश्चित रहेगी और प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति के विवाद खर्च बढ़ा सकते हैं। निवेश रोककर रखें और केवल जरूरत के खर्च करें।

