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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Rashifal 12-18 July 2026: सरकारी नौकरी के बन रहे प्रबल योग, बिजनेस में मिलेगा लाभ, क्या बढ़ेंगी जिम्मेदारियां?

Dhanu Weekly Rashifal 12-18 July 2026: सरकारी नौकरी के बन रहे प्रबल योग, बिजनेस में मिलेगा लाभ, क्या बढ़ेंगी जिम्मेदारियां?

Sagittarius Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह धनु राशि वालों को सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिलेगी? बिजनेस, करियर, परिवार और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:40 AM (IST)
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Dhanu Weekly Rashifal 12-18 July 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई उपलब्धियों, जिम्मेदारियों और शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने की संभावना है.

व्यापार में पुराने विवाद सुलझने से लाभ मिल सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं. परिवार में शुभ कार्यों का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होगा. धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ने से सप्ताह आपके पक्ष में रह सकता है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति के नए अवसर लेकर आ सकता है. पैतृक संपत्ति या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को लंबे समय से चले आ रहे किसी विवाद के सुलझने का लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस वुमन के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कारोबार बढ़ाने में सहायक साबित होगा. ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल प्रमोशन और नई तकनीकों को अपनाने से बिक्री में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपकी टीम का कोई प्रतिभाशाली कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे परियोजनाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकती है. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर और सहकर्मियों का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धी आपकी छवि खराब करने या काम में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपने कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ माना जा सकता है. सरकारी नौकरी में चयन की संभावना घर में खुशी और उत्सव का माहौल बना सकती है. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपने दस्तावेज और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी सावधानी से पूरा करना चाहिए.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के समाधान से आर्थिक फायदा मिल सकता है. व्यापार में नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशी का माहौल बना रह सकता है. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन होने की संभावना है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच उत्साह बढ़ेगा. किसी करीबी रिश्तेदार के यहां समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा का योग भी बन सकता है. सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सावधानी की मांग करती है. अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने से डॉक्टर से परामर्श लेने या इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. समय पर जांच और सही उपचार से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ जाएगी. संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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