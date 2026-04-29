Dhanu May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

धनु राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत राहत भरी रहने वाली है. बीते समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होती नजर आएंगी और आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस करेंगे. किसी खास व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है. करियर और कारोबार में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. इस दौरान आपका मन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगा तथा तीर्थ यात्रा के भी योग बन सकते हैं.

करियर और व्यवसाय

माह के दूसरे सप्ताह में आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है. यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं—उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए धन की व्यवस्था कर रहे थे, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों को बड़ी डील करने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों की लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी.

महीने का मध्य

मई महीने का मध्य भाग थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं के प्रयासों से पूरा करना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में संयम और समझदारी से काम लेना आपको संभावित नुकसान से बचाएगा.

महीने का अंत

महीने के उत्तरार्ध में कामकाज की व्यस्तता बढ़ सकती है, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और निजी जीवन के लिए समय निकालना कठिन लग सकता है. इस दौरान संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. अधिक काम के दबाव के कारण थकान या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए समय-समय पर आराम करना आवश्यक है.

पारिवारिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह महीना सामान्य और संतुलित रहेगा. पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में छोटे भाई-बहनों और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. परिवार में आपसी समझ बनी रहेगी, जिससे माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना काफी अनुकूल रहेगा. आपके रिश्ते में गहराई और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. दांपत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा और आपसी तालमेल मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है. कामकाज की व्यस्तता के बीच खानपान और दिनचर्या पर ध्यान न देने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

धनु राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करना चाहिए. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी बाधाएं दूर होंगी.

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