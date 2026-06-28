Sagittarius July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना काफी व्यस्तता, भागदौड़ और बड़ी जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है. महीने के पूर्वार्ध में आपको कुछ अनचाहे संघर्षों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में आपकी मेहनत और सही रणनीतियां आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगी. इस महीने आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचना होगा.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

धनु राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अपने कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा. महीने की शुरुआत में कुछ पेशेवर संघर्ष सामने आ सकते हैं, जहां आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक पसीना बहाना होगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने पर ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. इस दौरान ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें.

व्यापार और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना नई रणनीतियों पर काम करने का है. यदि आप अपने बिजनेस में कुछ नया प्रयोग या नई रणनीति अपनाते हैं, तो उससे आपको भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी. हालांकि, इस महीने आपको अपनी सामाजिक छवि और साख को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा. जल्दी और बड़ा फायदा उठाने के लालच में आकर बिजनेस में कोई भी ऐसा गलत या गैर-कानूनी कदम न उठाएं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो या भविष्य में कोई बड़ा कानूनी नुकसान उठाना पड़े.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. कमाई के रास्ते तो बने रहेंगे, लेकिन शुरुआती व्यस्तता और पारिवारिक कारणों से खर्चों की अधिकता भी रह सकती है. यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी पुराने विवाद से परेशान हैं, तो उसे कोर्ट ले जाने के बजाय किसी अनुभवी या घर के वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आपसी बातचीत से सुलझाना आपके लिए अधिक लाभदायक और धन की बचत करने वाला रहेगा.

शेयर बाजार या किसी जोखिम भरी योजना में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से इस महीने पूरी तरह बचें. महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां आपके नियंत्रण में आएंगी और व्यापार में नई तकनीकों के इस्तेमाल से धन का प्रवाह बेहतर होगा.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. महीने की शुरुआत में घरेलू मामलों और वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसे आपको धैर्य से संभालना होगा. महीने के बीच में युवाओं का समय दोस्तों के साथ मौज-मस्ती और मनोरंजन में अधिक बीत सकता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई और करियर प्रभावित होने की आशंका रहेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों या मानसिक थकान के कारण अपनी पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत होगी.

प्रेम संबंधों की बात करें, तो इस महीने आपको लव लाइफ में बहुत समझदारी और मर्यादा के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा. किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक न करें और न ही कोई जल्दबाजी में निर्णय लें, वरना समाज में बदनामी या रिश्ते में दरार की स्थिति बन सकती है. अच्छी बात यह है कि हर कठिन परिस्थिति में आपका जीवनसाथी आपका पूरा सहयोग देगा, जिससे वैवाहिक संबंधों में आपसी समझ, सौहार्द और मधुरता का माहौल दोबारा कायम हो जाएगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपसे विशेष ध्यान और सावधानी बरतने की मांग कर रहा है. अत्यधिक काम के बोझ, मानसिक चिंताओं और भागदौड़ के कारण आपको शारीरिक थकान, कमजोरी और नींद की कमी (अनिद्रा) जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न करें और काम के साथ-साथ पर्याप्त आराम के लिए भी समय जरूर निकालें. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी जीवनशैली में सुधार करें, संतुलित और समय पर भोजन करें तथा रोजाना थोड़ा समय योग व प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.