Dhanu Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, करियर में तरक्की और पारिवारिक खुशियों का संगम लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देने के साथ होगी, जिसके चलते आप पूरे हफ्ते खुद को बेहद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business Relief, Loan & Foreign Gains)

लोन क्लियर करने से दूर होंगी व्यावसायिक बाधाएं: व्यापार के क्षेत्र में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए इस सप्ताह आपको अपने पुराने लोन क्लियर करने और लंबित वित्तीय मामलों को सुलझाने पर विशेष ध्यान देना होगा. सही वित्तीय प्रबंधन से कारोबार की रफ्तार तेज होगी.

विदेशी व्यापार व यात्रा से फायदेमंद संपर्क: जो कारोबारी विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, उनके लिए यह हफ्ता प्रगति और मुनाफे का रहेगा. व्यवसाय या निजी काम से की गई यात्रा (Travelling) के दौरान नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी.

2. करियर, मार्केटिंग और सरकारी क्षेत्र (Career, Marketing & Govt Sector)

मार्केटिंग एम्प्लॉई को मिलेगी बड़ी सफलता: ऑफिस में नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा; विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने में बड़ी सफलता मिलेगी. विदेश में जॉब कर रहे धनु राशि के जातकों के लिए भी उन्नति के प्रबल योग हैं.

सरकारी क्षेत्र का रुका कार्य होगा संपन्न: सरकारी नौकरी या सरकारी विभागों से जुड़ा आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य इस सप्ताह संपन्न हो सकता है, तथा विभाग की ओर से कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस (Official Notice) भी प्राप्त हो सकता है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक अनुष्ठान तय होने के योग, विवाह की बात बढ़ेगी आगे: पारिवारिक जीवन में उत्साह और मेल-जोल बढ़ेगा. घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ अनुष्ठान का आयोजन तेजी से तय हो सकता है. किसी संबंधी के घर जाने से पारिवारिक रिश्तों में और अधिक अपनापन आएगा. इसके साथ ही, घर में विवाह योग्य जातकों (Marriageable Persons) के विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी.

लवर संग डिनर और मूवी की रोमांटिक प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. लवर के साथ किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में डिनर करने या मूवी देखने की रोमांटिक प्लानिंग आपके दिल को खुश कर देगी और रिश्ते को नई मजबूती देगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों को मिलेगा बेहतरीन मुकाम, कलाकारों-खिलाड़ियों की उपलब्धियां: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र अपनी निरंतर मेहनत के दम पर कोई बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए यह समय उपलब्धियों और सम्मान से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान देने के साथ होगी, जिससे पूरे हफ्ते शारीरिक स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित योग, सैर और संतुलित आहार को दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, भाग्य वृद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल या गुड़ का दान करें. इससे वित्तीय बाधाएं दूर होंगी, करियर व विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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