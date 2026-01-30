हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSadhvi Prem Baisa Death: साध्वी प्रेम बाईसा का दाह संस्कार क्यों नहीं होगा, क्यों दी जाएगी समाधि

Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी प्रेम बाईसा का दाह संस्कार क्यों नहीं होगा, क्यों दी जाएगी समाधि

Sadhvi Prem Baisa Death: कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संग्दिध मौत पर देशभर में सनसनी है. पोस्टमार्टम के बाद आज पैतृक गांव परेऊ में उन्हें समाधि दी गई. जानें आखिर समाधि क्यों, दाह संस्कार क्यों नहीं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

Sadhvi Prem Baisa Death: कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु की खबरें धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगी है. उनकी मौत आत्माहत्या थी या हत्या की साजिश अभी इससे पर्दा उठा नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा. फिलहाल पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच में जुटी है.

साध्वी प्रेम बाईसा ने 12 वर्ष की उम्र से ही धर्म की राह पकड़ ली थी. समय के साथ वह कथा और भजनों के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई थीं. लेकिन महज 25 वर्ष की उम्र में ही उनकी मौत हो गई. बता दें कि, मंगलवार 27 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा अजमेर से कथा करने के बाद जोधपुर में अपने आश्रम लौटीं. अगले दिन उन्हें सांस देने में तकलीफ हुई. पहले तो उन्हें एक कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया. बाद में हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई.

पैतृक गांव परेऊ में साध्वी प्रेम बाईसा की समाधि

साध्वी प्रेम बाईसा को उनके पैतृक गांव परेऊ में विधि-विधान से समाधि दी गई. बताया जा रहा है कि, जैसे ही साध्वी प्रेम बाईसा का शव पहुंचा, गांव में उनके अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी है. साध्वी प्रेम बाईसा ने अपने पैतृक गांव में ही शिव शक्ति धाम नामक आश्रम बनवाया था, जहां आज उन्हें समाधि दी गई.

साध्वी प्रेम बाईसा का दाह संस्कार क्यों नहीं?

आमतौर पर मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में दाह संस्कार का विधान होता है. लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा का दाह संस्कार न करके उन्हें समाधि दी गई. आइए जानते हैं क्यों नहीं हुआ साध्वी प्रेम बाईसा का दाह संस्कार.

बता दें कि साधु संतों का अंतिम संस्कार समाधि के रूप में किया जाता है, उनका दाह संस्कार नहीं होता. साधु-संतों को मृत्यु के बाद समाधि देना उनके आध्यात्मिक स्तर, तपस्या और सांसारिक मोह-माया से मुक्ति का सम्मान माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से साधु-संतों का शरीर पंचमहाभूतों की सीमाओं से परे माना जाता है. इसलिए इनके पार्थिव शरीर को अग्नि में जलाने के बजाय समाधि में विश्राम दिया जाता है.

दाह संस्कार शरीर को जलाकर समाप्त कर देती है, लेकिन समाधि के जरिए साधु-संतों के अस्तित्व को सम्मानपूर्व संजोया जाता है. माना जाता है कि समाधि से आत्मा को शीघ्र मोक्ष मिलता है और आत्मा शुद्ध होती है. साधु-संत व संन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं, इसलिए भी इनके शरीर को जलाया नहीं जाता है. हिंदू धर्म में जल समाधि को सबसे पवित्र माना जाता है. भगवान राम ने भी सरयू में जल समाधि ली थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Religion News Sadhu Saint Sadhvi Prem Baisa Sadhvi Prem Baisa Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
Home Tips
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
ट्रेंडिंग
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget