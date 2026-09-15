कलह और आर्थिक तंगी से चाहिए मुक्ति? साल में एक बार घर में कराएं यह एक विशेष पाठ

सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और कलियुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि बजरंगबली की आराधना करने से भय, संकट और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है.

घर में लगातार तनाव, आर्थिक परेशानी या नकारात्मक माहौल हो तो हनुमान जी की विशेष पूजा का उपाय किया जाता है.

साल में एक बार कराएं राम कथा या सुंदरकांड का पाठ

धार्मिक मान्यता के अनुसार, साल में कम से कम एक बार घर में राम कथा या सुंदरकांड का पाठ करवाना शुभ माना जाता है. सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति, साहस और श्रीराम के प्रति समर्पण का वर्णन मिलता है.

मान्यता है कि घर में सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से सकारात्मक वातावरण बनता है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व शांति बढ़ती है.

हनुमान यज्ञ को भी माना गया है शुभ

यदि संभव हो तो कुछ परंपराओं में तीन महीने के अंतराल पर हनुमान जी से संबंधित यज्ञ या हवन कराने की बात कही जाती है. अग्नि को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है. इसलिए हवन को घर के वातावरण की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

रोज करें हनुमान चालीसा का पाठ

अगर साल में विशेष आयोजन करना संभव न हो तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है. मंगलवार और शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं में हनुमान उपासना को मंगल और शनि से जुड़े कष्टों में राहत देने वाला माना जाता है. विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान हनुमान जी की पूजा की परंपरा काफी प्रचलित है.

घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय

वास्तु और धार्मिक परंपराओं में घर की साफ-सफाई को बहुत महत्व दिया गया है.

नमक मिले पानी से पोछा लगाना नकारात्मकता कम करने का एक प्रचलित घरेलू उपाय माना जाता है.

इसके अलावा घर में स्वच्छता बनाए रखते हुए गौमूत्र का छिड़काव करने की भी धार्मिक परंपरा है.

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ माना जाता है.

सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा भी है. मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक और शांत बना रहता है.

भोजन से पहले भगवान को लगाएं भोग

धार्मिक परंपरा में घर में लाए गए भोजन या पेय पदार्थ को पहले भगवान को अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों को देने की बात कही गई है. इसे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और अन्न के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है.

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