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कलह और आर्थिक तंगी से चाहिए मुक्ति? साल में एक बार घर में कराएं यह एक विशेष पाठ

साल में एक बार सुंदरकांड या राम कथा का पाठ कराएं. नियमित हनुमान चालीसा पढ़ें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं. नमक के पानी से पोछा लगाने से घर की नकारात्मकता और क्लेश दूर होते हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 15 Sep 2026 06:00 AM (IST)
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सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और कलियुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि बजरंगबली की आराधना करने से भय, संकट और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है.

घर में लगातार तनाव, आर्थिक परेशानी या नकारात्मक माहौल हो तो हनुमान जी की विशेष पूजा का उपाय किया जाता है.

साल में एक बार कराएं राम कथा या सुंदरकांड का पाठ

धार्मिक मान्यता के अनुसार, साल में कम से कम एक बार घर में राम कथा या सुंदरकांड का पाठ करवाना शुभ माना जाता है. सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति, साहस और श्रीराम के प्रति समर्पण का वर्णन मिलता है.

मान्यता है कि घर में सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से सकारात्मक वातावरण बनता है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व शांति बढ़ती है.

हनुमान यज्ञ को भी माना गया है शुभ

यदि संभव हो तो कुछ परंपराओं में तीन महीने के अंतराल पर हनुमान जी से संबंधित यज्ञ या हवन कराने की बात कही जाती है. अग्नि को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है. इसलिए हवन को घर के वातावरण की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

रोज करें हनुमान चालीसा का पाठ

अगर साल में विशेष आयोजन करना संभव न हो तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है. मंगलवार और शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं में हनुमान उपासना को मंगल और शनि से जुड़े कष्टों में राहत देने वाला माना जाता है. विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान हनुमान जी की पूजा की परंपरा काफी प्रचलित है.

घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय

वास्तु और धार्मिक परंपराओं में घर की साफ-सफाई को बहुत महत्व दिया गया है.

  • नमक मिले पानी से पोछा लगाना नकारात्मकता कम करने का एक प्रचलित घरेलू उपाय माना जाता है.
  • इसके अलावा घर में स्वच्छता बनाए रखते हुए गौमूत्र का छिड़काव करने की भी धार्मिक परंपरा है.
  • मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ माना जाता है.
  • सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा भी है. मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक और शांत बना रहता है.

भोजन से पहले भगवान को लगाएं भोग

धार्मिक परंपरा में घर में लाए गए भोजन या पेय पदार्थ को पहले भगवान को अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों को देने की बात कही गई है. इसे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और अन्न के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 15 Sep 2026 06:00 AM (IST)
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