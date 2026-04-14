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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRongali Bihu 2026: चुनावी शोर के बाद असम में नववर्ष का माहौल, रोंगाली बिहू के रंग में रंगा असम

Rongali Bihu 2026: चुनावी शोर के बाद असम में नववर्ष का माहौल, रोंगाली बिहू के रंग में रंगा असम

Rongali Bihu 2026: रोंगाली बिहू असम का नववर्ष है, जो 14 अप्रैल 2026 को है. असम में विधानसभा चुनाव खत्म होते अब पूरा राज्य रोंगाली बिहू की तैयारियों में जुटा है, और लोग उत्साह से त्योहार मना रहे हैं.

By : ऋतु राज फुकन | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 14 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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Rongali Bihu 2026: असम विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही राज्य का माहौल पूरी तरह बदल गया है. जहां कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी सरगर्मी का दौर था, वहीं अब पूरा असम रोंगाली बिहू के उत्सव की तैयारियों में डूब गया है. यह राज्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है. बता दें कि, रोंगाली बिहू का उत्सव आज 14 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है.

मध्य अप्रैल में मनाया जाने वाला रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है. यह त्योहार असम की कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है और नई फसल, समृद्धि और नए आरंभ का संदेश देता है. इस वर्ष चुनाव समाप्त होने के बाद लोगों को पूरे मन से त्योहार मनाने का अवसर मिला है.

घर-घर में बन रहे पारंपरिक व्यंजन

जोरहाट सहित पूरे असम में गांवों से लेकर शहरों तक बिहू की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. घर-घर में पारंपरिक व्यंजन जैसे पिठा, लारू, चिरा, दही और अखोई बनाए जा रहे हैं. इन व्यंजनों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा है. ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, बल्कि असमिया संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा हैं, जो आपसी प्रेम और एकता को दर्शाते हैं.

ग्रामीण इलाकों में आज भी “ढेकी” (लकड़ी का पारंपरिक उपकरण) से चावल कूटने की परंपरा जीवित है. ढेकी की आवाज गांवों में गूंजती है, जो लोगों के अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक है. वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक माहौल भी पूरी तरह जीवंत हो चुका है. ढोल, पेपा और गोगोना की मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगी है. युवक-युवतियां बिहू नृत्य और गीतों का अभ्यास कर रहे हैं. विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी चल रही हैष जहां पारंपरिक बिहू नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाएंगे.

चुनाव के दौरान जहां बाजारों में सुस्ती देखने को मिली थी, वहीं अब बाजारों में रौनक लौट आई है. खासकर पारंपरिक परिधान जैसे मेखला चादर और गमछा की बिक्री में तेजी आई है. बिहू के अवसर पर नए कपड़े और गमछा उपहार में देने की परंपरा के कारण इनकी मांग बढ़ गई है.

स्थानीय कारीगरों और उद्योग को फायदा

जोरहाट के कपड़ा व्यापारी अभिषेक कर्नानी ने बताया कि, चुनाव के बाद बाजार में काफी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लोग काफी व्यस्त थे, जिससे बिक्री प्रभावित हुई थी, लेकिन अब बिहू के कारण पारंपरिक कपड़ों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है.

इसी तरह पारंपरिक खाद्य सामग्री बेचने वाले अमरज्योति बोरा ने भी बताया कि, पिछले कुछ दिनों में बिक्री में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि वे चिरा, मुरि, अखोई और विभिन्न प्रकार के चावल बेचते हैं. हाल के दिनों में बारिश के बावजूद लोग बिहू की खरीदारी के लिए बाजार आ रहे हैं, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है.

चुनाव के बाद का यह समय स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे विक्रेताओं के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है. खासकर हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग इस समय अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक वस्त्रों की मांग बढ़ गई है.

रोंगाली बिहू केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक है. यह सभी वर्गों, समुदायों और आयु वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ता है. परिवारों और समुदायों में खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है.

इस प्रकार, असम में चुनावी माहौल से निकलकर अब उत्सव का वातावरण बन चुका है. यह परिवर्तन राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और लोगों के जीवंत उत्साह को दर्शाता है. असम अब पूरे जोश और उल्लास के साथ रंगाली बिहू के स्वागत के लिए तैयार है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
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Published at : 14 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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Assam Assembly Rongali Bihu Rongali Bihu 2026
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