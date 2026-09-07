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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मऋषि पंचमी व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में क्या है नियम

ऋषि पंचमी व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में क्या है नियम

Rishi Panchami 2026:15 सितंबर 2026 को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी. ये व्रत महिलाओं से जुड़ा है लेकिन किन स्त्रियों को ऋषि पंचमी व्रत नहीं करना चाहिए यहां जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Sep 2026 09:26 AM (IST)
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Rishi Panchami 2026: भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है. इस साल ये व्रत 15 सितंबर 2026 को है. परंपरा में यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ा माना गया है और सप्तर्षियों की पूजा की जाती है. धर्मसिंधु में इस व्रत का संबंध रजस्वला अवस्था (पीरियड्स) में जाने-अनजाने हुए धार्मिक नियमों के उल्लंघन के प्रायश्चित्त से बताया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर महिला को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए ?

रजस्वला होने पर क्या व्रत करें?

धर्मसिंधु में रजस्वला अवस्था से जुड़े शुद्धि और धार्मिक कर्मों के अलग नियम बताए गए हैं. इसलिए यदि किसी महिला के पीरियड्स चल रहे हैं तो पूजन न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में पीरियड्स के दौरान अशुद्धि होने का जिक्र मिलता है, ऐसे में पूजन सामग्री, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है. 

बीमार या कमजोर महिला को क्या करना चाहिए?

ऋषि पंचमी का व्रत कठिन उपवास के रूप में किया जाता है तो अस्वस्थ, कमजोर, बुजुर्ग या ऐसी महिला जिसे लंबे समय तक निराहार रहने में परेशानी हो, उसे कठोर उपवास नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में संकल्प, सप्तर्षि का स्मरण करें और पूजा अपनी क्षमता के अनुसार की जा सकती है. व्रत में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शास्त्रीय उद्देश्य नहीं माना जाता.

गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम है?

गर्भावस्था में लंबे या निर्जल उपवास से बचना उचित है. यदि महिला ऋषि पंचमी की पूजा करना चाहती है तो फलाहार या सामान्य सात्विक आहार के साथ पूजा करें.

जिन्हें पीरियड्स नहीं आते या रजोनिवृत्ति हो गईं हैं वो क्या करें

महिलाओं के जीवन में एक समय के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहा गया है. रजोनिवृत्त हो चुकी महिलाएं भी ऋषि पंचमी व्रत कर सकती हैं. इसके अलावा जिन स्त्रियों को पीरियड्स आते ही नहीं वह भी इस व्रत में ऋषियों की पूजा कर सकती हैं. ये दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक है. 

FAQ

ऋषि पंचमी व्रत मुख्य रूप से किसके लिए माना गया है?
परंपरा में यह व्रत महिलाओं से विशेष रूप से जुड़ा है और सप्तर्षियों के पूजन का विधान बताया गया है.

क्या अविवाहित महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत कर सकती हैं?
हां, केवल अविवाहित होने के आधार पर इस व्रत को निषिद्ध मानने का स्पष्ट नियम नहीं है.

ऋषि पंचमी व्रत में किसकी पूजा की जाती है?
इस दिन सप्तर्षियों के साथ अरुंधती देवी का पूजन करने की परंपरा है.

क्या पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने के बाद भी व्रत किया जा सकता है?
हां, रजोनिवृत्ति के बाद भी महिला श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी व्रत कर सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Sep 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Saptarishi Rishi Panchami 2026
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