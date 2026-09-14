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Rishi Panchami 2026: तीज पारण के बाद दूसरा व्रत कैसे शुरू करें?

Rishi Panchami 2026: तीज के अगले दिन ऋषि पंचमी होने पर पहले पारण करें या बिना अन्न खाए दूसरा व्रत शुरू करें? जानें संकल्प, फलाहार और लगातार दो व्रत का सही तरीका.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Sep 2026 12:58 PM (IST)
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Rishi Panchami 2026: हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखने वाली कई महिलाओं के सामने इस बार नई उलझन है. सोमवार को तीज का व्रत रखा, रात में पूजा और जागरण किया, लेकिन मंगलवार को ऋषि पंचमी है. ऐसे में क्या पहले तीज का पारण करना चाहिए या बिना कुछ खाए ऋषि पंचमी का दूसरा व्रत शुरू कर देना चाहिए?

इसका सीधा जवाब है, पहले हरतालिका तीज के व्रत का विधिवत पारण करें, उसके बाद ऋषि पंचमी का नया संकल्प लें. पारण के लिए अन्न खाना जरूरी नहीं है. अपनी परंपरा और सेहत के अनुसार जल, फल या थोड़ा सात्विक आहार लेकर भी पहले व्रत को पूरा किया जा सकता है.

दो व्रत हैं तो संकल्प भी अलग होंगे

हरतालिका तीज माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित व्रत है. इसका पारण पूजा और रात्रि जागरण के बाद अगले दिन करने की परंपरा है. ऋषि पंचमी का व्रत सप्तऋषियों के प्रति श्रद्धा और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के भाव से रखा जाता है.

यह भी पढ़ें- ऋषि पंचमी 15 या 16 सितंबर कब ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है

दोनों व्रतों के देवता, कथा और संकल्प अलग हैं. इसलिए तीज का व्रत पूरा किए बिना उसे ऋषि पंचमी में जोड़ देना जरूरी नहीं है. सुबह स्नान के बाद शिव-पार्वती की पूजा करें, तीज का संकल्प पूरा करें और पारण करें. इसके बाद सप्तऋषियों का ध्यान करके ऋषि पंचमी व्रत का अलग संकल्प लिया जा सकता है.

पंचमी तिथि कब शुरू होगी?

पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. समय शहर के अनुसार बदलता है. दिल्ली की पंचांग गणना में पंचमी तिथि सुबह लगभग 7:44 बजे शुरू होकर 16 सितंबर की सुबह तक रहेगी. सप्तऋषि पूजा का मध्याह्न समय सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच बताया गया है.

इस हिसाब से दिल्ली में सूर्योदय के बाद तीज की पूजा और पारण पूरा करने के लिए कुछ समय मिलेगा. इसके बाद पंचमी तिथि लगने पर ऋषि पंचमी का संकल्प लिया जा सकता है. दूसरे शहरों में तिथि कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकती है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखना जरूरी है.

क्या पारण में अन्न खाना जरूरी है?

पारण का अर्थ व्रत के संकल्प को विधिपूर्वक पूरा करना है. इसका मतलब यह नहीं कि हर स्थिति में भरपेट भोजन या अनाज खाना ही होगा. लगातार दूसरा व्रत रखना हो तो पहले जल ग्रहण करें, फिर केला, नारियल पानी या कोई हल्का फलाहार लिया जा सकता है.

इसके बाद कुछ समय आराम करके ऋषि पंचमी का संकल्प लें. जिन परिवारों में ऋषि पंचमी पर अन्न नहीं खाया जाता, वे फलाहार पर व्रत रख सकते हैं.

कुछ क्षेत्रों में पहले व्रत का पारण दिखाने के लिए भोजन को केवल सूंघने और फिर दूसरा व्रत शुरू करने की परंपरा भी बताई जाती है. लेकिन यह सभी जगह लागू शास्त्रीय नियम नहीं है. अपनी कुल परंपरा में ऐसा नियम न हो तो केवल सुनी हुई बात के कारण इसे अपनाना जरूरी नहीं है.

बिना कुछ खाए दूसरा व्रत रखना सही है?

यदि कोई महिला पूरी तरह स्वस्थ है और परिवार में लगातार व्रत रखने की परंपरा है तो वह अपने पुरोहित के मार्गदर्शन में ऐसा कर सकती है. लेकिन इसे धर्म की अनिवार्य शर्त नहीं मानना चाहिए.

लगातार निर्जला रहने के बाद कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द या घबराहट हो तो तुरंत पानी लें. गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, मधुमेह या लो ब्लड प्रेशर वाले लोग और नियमित दवा लेने वाले श्रद्धालु डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार कठोर व्रत न रखें.

ऋषि पंचमी का भाव भूखा रहना नहीं

ऋषि पंचमी पर कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि की पूजा की जाती है. यह दिन ऋषियों के ज्ञान को याद करने, अपनी भूल स्वीकार करने और जीवन में अनुशासन लाने का है.

इसलिए पहले तीज का पारण करके उसका संकल्प पूरा करें. फिर शरीर की क्षमता देखकर ऋषि पंचमी का व्रत रखें. क्योंकि एक व्रत पूरा किए बिना दूसरा शुरू करना श्रद्धा नहीं, केवल शरीर पर बोझ बन सकता है.

व्रत का फल इस बात से नहीं तय होता कि आप कितनी देर भूखे रहे, बल्कि इससे कि आपने पूजा कितनी श्रद्धा और समझ के साथ की.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Sep 2026 12:58 PM (IST)
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Hartalika Teej Rishi Panchami 2026 Rishi Panchami Vrat
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