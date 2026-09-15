गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRishi Panchami 2026: व्रत कथा में मासिक धर्म का जिक्र जानें धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक फेक्ट

Rishi Panchami 2026: व्रत कथा में मासिक धर्म का जिक्र जानें धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक फेक्ट

Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी की व्रत कथा में मासिक धर्म का प्रसंग क्यों आता है? जानें इसका धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ तथा क्या पुरुष भी यह व्रत रख सकते हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी 2026 आज, 15 सितंबर को मनाई जा रही है. पंचमी तिथि सुबह 7 बजकर 44 मिनट से शुरू हुई और 16 सितंबर को सुबह 8 बजकर 59 मिनट तक रहेगी. सप्तऋषियों की पूजा के साथ इस दिन ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ने की परंपरा है. हालांकि कथा सुनते समय एक प्रश्न अक्सर मन में आता है, इसमें मासिक धर्म का प्रसंग क्यों है और क्या यह व्रत केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है?

ऋषि पंचमी की कथा में क्या बताया गया है?

प्रचलित व्रत कथा में उत्तंक नामक ब्राह्मण, उनकी पत्नी सुशीला और उनकी पुत्री का वर्णन मिलता है. कथा के अनुसार, पूर्व जन्म में मासिक धर्म के दौरान अनजाने में परंपरागत नियमों का उल्लंघन होने के कारण पुत्री को कष्ट सहना पड़ा. बाद में ऋषि पंचमी व्रत करने पर उसे उस कथित दोष से मुक्ति मिली.

यहां यह समझना जरूरी है कि यह धार्मिक कथा और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी मान्यता है. इसे महिलाओं के शरीर या मासिक धर्म को वैज्ञानिक रूप से अशुद्ध घोषित करने वाला प्रमाण नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें - Rishi Panchami 2026: तस्वीर न होने पर सात सुपारी से कैसे करें सप्तऋषि पूजन?

यह भी पढ़ें- Rishi Panchami Vrat Katha: ऋषि पंचमी व्रत कथा, जाने-अनजाने में की गलती से मिलती है मुक्ति

मासिक धर्म का उल्लेख क्यों आया?

पुराने समय में स्वच्छ पानी, सुरक्षित सैनिटरी साधन और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं थीं. महिलाओं को इस अवधि में घरेलू काम से विश्राम देने के लिए भी कई सामाजिक नियम बनाए गए होंगे. समय के साथ ये नियम धार्मिक शुद्धता और दोष जैसी धारणाओं से जुड़ते चले गए.

विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में होने वाली सामान्य जैविक प्रक्रिया है. इससे महिला अपवित्र नहीं होती. इसलिए ऋषि पंचमी की कथा पढ़ते समय उसके धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है, न कि किसी महिला में अपराधबोध पैदा करना.

क्या ऋषि पंचमी व्रत केवल महिलाएं रख सकती हैं?

ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं में अधिक प्रचलित है, लेकिन सप्तऋषियों की पूजा पर केवल महिलाओं का अधिकार होने जैसी कोई सार्वभौमिक रोक नहीं मानी जाती. पुरुष भी कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ ऋषि का स्मरण एवं पूजन कर सकते हैं. कई परिवारों में पति-पत्नी या पूरा परिवार मिलकर सप्तऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है.

आज के समय में ऋषि पंचमी का अर्थ

ऋषि पंचमी को केवल मासिक धर्म से जुड़े कथित दोष तक सीमित करना इसके व्यापक संदेश को छोटा कर देता है. यह दिन ज्ञान देने वाले ऋषियों के सम्मान, अपनी जाने-अनजाने गलतियों पर विचार और जीवन में अनुशासन लाने का अवसर भी है.

यदि कोई महिला स्वास्थ्य, गर्भावस्था, मासिक धर्म या दवा के कारण उपवास नहीं रख सकती, तो उसे अपराधबोध महसूस करने की जरूरत नहीं है. वह श्रद्धापूर्वक सप्तऋषियों का स्मरण, दीपदान या कथा पाठ कर सकती है. आस्था का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि विवेक और आत्मचिंतन जगाना होना चाहिए.

FAQ

सवाल: ऋषि पंचमी की कथा में मासिक धर्म का जिक्र क्यों है?
जवाब: प्रचलित व्रत कथा में मासिक धर्म के दौरान पुराने सामाजिक और धार्मिक नियमों के उल्लंघन का प्रसंग मिलता है. इसे प्राचीन मान्यता के संदर्भ में समझना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं.

सवाल: क्या ऋषि पंचमी का व्रत केवल महिलाएं रख सकती हैं?
जवाब: यह व्रत महिलाओं में अधिक प्रचलित है, लेकिन पुरुषों के सप्तऋषियों का पूजन या स्मरण करने पर कोई सार्वभौमिक प्रतिबंध नहीं माना जाता.

सवाल: क्या मासिक धर्म के कारण महिला अशुद्ध हो जाती है?
जवाब: नहीं. विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है. इससे महिला अशुद्ध या अपवित्र नहीं होती.

सवाल: स्वास्थ्य के कारण व्रत न रख सकें तो क्या करें?
जवाब: श्रद्धालु उपवास के स्थान पर सप्तऋषियों का स्मरण, दीपदान या कथा पाठ कर सकते हैं. बीमारी, गर्भावस्था या दवा की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए.

सवाल: ऋषि पंचमी पर किन सप्तऋषियों की पूजा होती है?
जवाब: इस दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ ऋषि के साथ अरुंधती के पूजन की परंपरा है.

यह भी पढ़ें- ऋषि पंचमी आज या कल ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Rishi Panchami Vrat Katha Rishi Panchami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ganesh Chaturthi 2026: 66 Kg गोल्ड से श्रृंगार, 703 करोड़ का बीमा, देश के सबसे अमीर गणपति का अनोखी कहानी
66 Kg गोल्ड से श्रृंगार, 703 करोड़ का बीमा, देश के सबसे अमीर गणपति का अनोखी कहानी
धर्म
Rishi Panchami Vrat Katha: ऋषि पंचमी व्रत कथा, जाने-अनजाने में की गलती से मिलती है मुक्ति
ऋषि पंचमी व्रत कथा, जाने-अनजाने में की गलती से मिलती है मुक्ति
धर्म
Panchang Today 15 September 2026: 15 सितंबर 2026, ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
15 सितंबर 2026, ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
धर्म
ऋषि पंचमी आज या कल ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है
ऋषि पंचमी आज या कल ? इस दिन देवी-देवता की बजाय ऋषियों की पूजा क्यों होती है
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
हरियाणा
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ट्रैवल
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
ENT LIVE
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
ENT LIVE
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Embed widget