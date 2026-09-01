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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मऋषि पंचमी कब ? इस दिन हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते? इस नियम के पीछे क्या है मान्यता

ऋषि पंचमी कब ? इस दिन हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते? इस नियम के पीछे क्या है मान्यता

Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उन्हें अनजाने में किए दोष से मुक्त करता है ऐसी मान्यता, लेकिन इस दिन हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते क्या है मान्यता देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी को खास तौर पर महिलाओं के किए जाने वाले प्रायश्चित और शुद्धि का व्रत माना जाता है. ब्रह्माण्ड पुराण में ऋषि पंचमी व्रत का महत्व मिलता है. धार्मिक मान्यताओं में इसका संबंध रजस्वला के दौरान अनजाने में हुए धार्मिक या घरेलू नियमों के उल्लंघन के प्रायश्चित से जोड़ा गया है. 

इस साल ऋषि पंचमी 15 सितंबर 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी. भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे से शुरू होकर 16 सितंबर सुबह 8:59 बजे तक रहेगी. इस दिन सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधती का पूजन करने की परंपरा है.

हल से उगा अन्न क्यों नहीं खाते?

ऋषि पंचमी के सबसे खास नियमों में से एक है कि इस दिन हल से जोती हुई भूमि में पैदा हुआ अन्न नहीं खाया जाता. जैसे गेहूं, सामान्य चावल और हल से खेती किए गए दूसरे अनाज को व्रत के भोजन से दूर रखा जाता है. इसके स्थान पर कंद-मूल, फल, कुछ तरह के शाक आदि का सेवन करने की परंपरा मिलती है.

इस नियम के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि ऋषि पंचमी का दिन संयम, तप और अहिंसा की भावना से जुड़ा है. हल से भूमि जोतने में मिट्टी के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीव को हानि पहुंचती है, जो हिंसा माना जाता है इसलिए इस दिन हल से जुती भूमि के अन्न नहीं खाए जाते.

महिलाएं ऋषियों की पूजा क्यों करती हैं

इस दिन महिलाएं स्नान करके सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का पूजन करती हैं तथा अरुंधती का स्मरण करती हैं. भविष्य पुराण में इसका जिक्र मिलता है कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः॥ व्रत कथा सुनने और पूजा के माध्यम से जाने-अनजाने हुई भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है.

इस तरह ऋषि पंचमी केवल भोजन के नियम वाला व्रत नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता, आत्मसंयम, प्रायश्चित और सात्त्विक जीवन का संदेश देने वाला पर्व है.

ऋषि पंचमी पूजा विधि

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें.
  • पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर सप्तर्षियों और माता अरुंधती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
  • कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि का ध्यान और आह्वान करें.
  • ऋषियों को जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  • सप्तर्षियों के साथ माता अरुंधती का भी श्रद्धापूर्वक पूजन करें.
  • सप्तर्षियों को जल से अर्घ्य देकर सुख-शांति और जाने-अनजाने हुई भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें.
  • पूजा के बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें.
  • सप्तर्षियों का स्मरण करते हुए मंत्र जाप और प्रार्थना करें.
  • व्रत रखने वाले लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार फलाहार या सात्त्विक भोजन करें. कई परंपराओं में हल से उगे अन्न का सेवन नहीं किया जाता.
  • सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान करके व्रत का पारण या समापन करें.

FAQs

1. ऋषि पंचमी का व्रत क्यों रखा जाता है?
इसे आत्मशुद्धि, प्रायश्चित और सप्तर्षियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रखा जाता है।

2. ऋषि पंचमी पर क्या खाना चाहिए?
व्रत में फल, कंद-मूल और सात्त्विक आहार लेने की परंपरा है। कई परिवारों में हल से उगा अन्न नहीं खाया जाता।

3. ऋषि पंचमी पर अरुंधती की पूजा क्यों होती है?
सप्तर्षियों के साथ माता अरुंधती का पूजन करने की परंपरा है। उन्हें आदर्श नारी, पतिव्रता और ऋषि वशिष्ठ की पत्नी के रूप में सम्मान दिया जाता है।

4. ऋषि पंचमी पर किन सात ऋषियों की पूजा होती है?
कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ को सप्तर्षि मानकर उनकी पूजा की जाती है।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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Saptarishi Rishi Panchami 2026
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