गणतंत्र दिवस 2026 पर केसरिया रंग से सजे बाबा महाकाल और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, करें दर्शन

Jyotirlinga Temple On Republic Day 2026: देशभर में आज 26 जनवरी 2026 को जोश, उत्साह और गर्व के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस दौरान उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम को भी अद्भुत तरीके से सजाया गया. इन दोनों स्थानों पर महादेव केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंगे नजर आएं.

मंदिर से लेकर महादेव का अद्भुत श्रृंगार

गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग से ना सिर्फ महादेव का श्रृंगार किया गया, बल्कि मंदिर को केसरिया, सफेद और हरे रंग के लाइट और फूलों से सजाया गया. इस तरह यहां आने वाले भक्त आज महादेव की भक्ति के साथ ही राष्ट्र भक्ति में सराबोर हो रहे हैं. भक्त भारत माता की जय और महाकाल की जय के उद्घोष लगा रहे हैं. महाकाल का यह अनूठा श्रृंगार देख भक्त भी मंत्रमुग्ध हो गए. गणतंत्र दिवस के मौके पर महादेव का श्रृंगार और मंदिर की सजावट राष्ट ध्वज का प्रतीक है.

महादेव के मस्तिक पर सुशोभित हुआ तिरंगा

गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बाबा महाकाल का तिलक भी तिरंगे के रंग यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग से किया गया. वहीं काशी विश्वनाथ धाम में महादेव को तिरंगे के रंग की माला पहनाई गई. इतना ही नहीं बाबा महाकाल के पुजारी भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग की वेशभूषा में दिखाई दिए.

गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों में सजे महादेव और मंदिर का यह स्वरूप राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अनोखा संगम है. एक ओर देश जहां संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देवालयों का यह दृश्य भी मंत्रमुग्ध करता है. यह अद्भुत दृश्य देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी सशक्त रूप से दर्शाता है.

