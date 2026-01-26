हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगणतंत्र दिवस 2026 पर केसरिया रंग से सजे बाबा महाकाल और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, करें दर्शन

गणतंत्र दिवस 2026 पर केसरिया रंग से सजे बाबा महाकाल और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, करें दर्शन

Jyotirlinga Temple On Republic Day: गणतंत्र दिवस पर बाबा महाकाल और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का तिरंगे के रंग से श्रृंगार किया गया. मंदिर से लेकर महादेव और पुजारी सभी केसरिया, सफेद व हरे रंग में सजे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Jyotirlinga Temple On Republic Day 2026: देशभर में आज 26 जनवरी 2026 को जोश, उत्साह और गर्व के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस दौरान उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम को भी अद्भुत तरीके से सजाया गया. इन दोनों स्थानों पर महादेव केसरिया, सफेद और हरे रंग में रंगे नजर आएं.

मंदिर से लेकर महादेव का अद्भुत श्रृंगार

गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग से ना सिर्फ महादेव का श्रृंगार किया गया, बल्कि मंदिर को केसरिया, सफेद और हरे रंग के लाइट और फूलों से सजाया गया. इस तरह यहां आने वाले भक्त आज महादेव की भक्ति के साथ ही राष्ट्र भक्ति में सराबोर हो रहे हैं. भक्त भारत माता की जय और महाकाल की जय के उद्घोष लगा रहे हैं. महाकाल का यह अनूठा श्रृंगार देख भक्त भी मंत्रमुग्ध हो गए. गणतंत्र दिवस के मौके पर महादेव का श्रृंगार और मंदिर की सजावट राष्ट ध्वज का प्रतीक है.

महादेव के मस्तिक पर सुशोभित हुआ तिरंगा

गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बाबा महाकाल का तिलक भी तिरंगे के रंग यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग से किया गया. वहीं काशी विश्वनाथ धाम में महादेव को तिरंगे के रंग की माला पहनाई गई. इतना ही नहीं बाबा महाकाल के पुजारी भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग की वेशभूषा में दिखाई दिए.

गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों में सजे महादेव और मंदिर का यह स्वरूप राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अनोखा संगम है. एक ओर देश जहां संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देवालयों का यह दृश्य भी मंत्रमुग्ध करता है. यह अद्भुत दृश्य देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी सशक्त रूप से दर्शाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 26 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Baba Mahakal Kashi Vishwanath Jyotirlinga MAHAKAL BHASMA ARTI Republic Day 2026
