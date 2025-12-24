हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में धार्मिक पर्यटन का बूम: प्रयागराज महाकुंभ सबसे ज्यादा सर्च, उत्तर प्रदेश क्यों बना नंबर 1 ट्रैवल स्टेट?

2025 में धार्मिक पर्यटन के लिए बूम लाने वाला साल रहा है. महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, प्रयागराज सर्च 3 गुना. जानिए उत्तर प्रदेश क्यों बना नंबर 1 स्टेट और स्पिरिचुअल ट्रिप टिप्स.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Dec 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

2025 का साल भारतीय पर्यटन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, खासकर धार्मिक पर्यटन के मामले में. उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश का सबसे ज्यादा विजिटेड स्टेट बना, बल्कि इसकी धार्मिक जगहों ने लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया.

एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में स्टे सर्च 3 गुना बढ़ी, जबकि पूरे राज्य में धार्मिक और स्पिरिचुअल ट्रैवल ने नई ऊंचाइयां छुईं. महाकुंभ मेला (13 जनवरी से 26 फरवरी 2025) इसका सबसे बड़ा कारण रहा, जिसने प्रयागराज को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का केंद्र बना दिया.

जनवरी से मार्च 2025 तक चले महाकुंभ मेले में अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे. त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए लाखों लोग एकत्र हुए. मुख्य शाही स्नान के दिनों जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक दिन में ही करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई. यह आयोजन हर 12 साल में आने वाले कुंभ का विशेष दिव्य आयोजन था, जो इसे और भी भव्य बनाता है.

महाकुंभ का असर सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहा. वाराणसी में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने रिकॉर्ड तोड़ विजिटर्स देखे. पहले जहां सालाना लाखों श्रद्धालु आते थे, अब करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं. अयोध्या का राम मंदिर भी धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बना, जहां 2025 में करोड़ों विजिटर्स आए. ये तीनों शहर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या मिलकर उत्तर प्रदेश को 'धार्मिक ट्रायंगल' बना रहे हैं.

ये ट्रैवल रिपोर्ट्स बताती है कि उत्तर प्रदेश 2025 में सबसे ज्यादा विजिटेड स्टेट रहा. घरेलू पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची. प्रयागराज और छोटे शहरों में स्टे सर्च 3-4 गुना बढ़ी. स्पिरिचुअल और नेचर ट्रैवल में भी 20 फीसदी की ग्रोथ के साथ वाराणसी जुड़ा रहा, लेकिन यूपी का धार्मिक आकर्षण बेजोड़ साबित हुआ. ट्रैवल एजेंट की मानें तो 2025 में Gen-Z युवा भी स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर ज्यादा आए, जो पहले पार्टी डेस्टिनेशंस चुनते थे.

इस बूम के पीछे सरकार की मेहनत भी है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और प्रमोशन ने बड़ी भूमिका निभाई. महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ का बजट रखा गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी बूस्ट मिला. होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस सबको फायदा हुआ. टेंट सिटीज और बेहतर सुविधाओं ने श्रद्धालुओं का अनुभव और अच्छा बनाया.

2025 ने साबित कर दिया कि धार्मिक पर्यटन अब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ड्राइवर भी है. उत्तर प्रदेश ने ताजमहल (आगरा), राम मंदिर, काशी और संगम जैसे आकर्षणों से दुनिया को दिखाया कि भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज कितनी जीवंत है. पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड 2026 में और मजबूत होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हो रहा है.

जो लोग साल 2026 में स्पिरिचुअल जर्नी प्लान कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश टॉप को टॉप रख रहे हैं. गौरव, निधि और तरुण (काल्पनिक नाम) जैसे युवाओं का कहना कि प्रयागराज की गंगा घाटों की शांति, वाराणसी की शाम की आरती, या अयोध्या की रामलला की झलक ये अनुभव जीवनभर याद रखने वाला है. यही कारण है कि 2025 का यह धार्मिक पर्यटन बूम न सिर्फ आंकड़ों में, बल्कि लाखों लोगों की आस्था और अनुभवों में दर्ज हो चुका है.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 05:06 PM (IST)
Kumbh UP Astro Special MAHAKUMBH Year Ender 2025
