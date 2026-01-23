हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरथ सप्तमी 2026: तिरुमाला में 25 जनवरी को भव्य उत्सव, TTD ने 3 दिन के लिए VIP और स्पेशल दर्शन किए रद्द

रथ सप्तमी 2026: तिरुमाला में 25 जनवरी को भव्य उत्सव, TTD ने 3 दिन के लिए VIP और स्पेशल दर्शन किए रद्द

Ratha Saptami 2026 Tirumala: तिरुमला में 25 जनवरी को वार्षिक रथ सप्तमी उत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. जानें उत्सव की तैयारी और तिथि के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 23 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ratha Saptami 2026 Tirumala: 25 जनवरी 2026 को तिरुमाला में वार्षिक रथ सप्तमी उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी मंदिर में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने 24 से 26 जनवरी के बीच सभी अर्जिता सेवाओं, विशेष दर्शनों और निर्धारित सर्व दर्शन टोकन को रद्द करने का ऐलान कर दिया है. 

टीटीडी ने रथ सप्तमी के मौके पर सभी तरह के विशेष दर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिनमें अनिवासी भारतीयों, शिशुओं वाले अभिभावकों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों शामिल हैं. कल्याणोत्सव, उंजल सेवा, अर्जिता ब्रम्होत्सव और सहस्त्र दीपालंकारा सेवा जैसी तमाम अर्जिता सेवाएं भी इस त्योहार के मौके पर आयोजित नहीं होंगी. 

रथ सप्तमी 2026 तिरुमला आयोजन को लेकर तैयारी

रथ सप्तमी 2026 तिरुमाला आयोजन के दौरान प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले खास लोगों को छोड़कर सभी तरह की वीआईपी दर्शन रद्द रहेंगी. टीटीडी ने यह भी साफ किया है कि, 24 जनवरी को सर्व दर्शन के लिए कोई अनुशंसा पत्र स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि, आम श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन और भीड़ भाड़ रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है.

अन्नमय्या भवन विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान, टीटीडी अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, कतार प्रबंधन, साफ-सफाई और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे दिन आयोजन होंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी ताकि श्रद्धालु वाहन सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके. 

रथ सप्तमी 2026 तिरुमाला वाहन सेवा कार्यक्रम

सुबह 5.30-8.00 बजे तक सूर्य प्रभा वाहनम्
सुबह 9.00-10.00 बजे तक चिन्ना शेष वाहनम
सुबह 11.00 - दोपहर 12.00 बजे तक गरुड़ वाहनम्
दोपहर 1.00-2.00 बजे तक हनुमंत वाहनम
दोपहर 2.00-3.00 बजे तक चक्र स्नान
4.00 बजे से - 5.00 बजे तक कल्पवृक्ष वाहनम्
शाम 6.00 बजे - शाम 7.00 बजे तक सर्व भूपाल वाहनम्
रात 8.00 बजे से 9.00 बजे तक चंद्र प्रभा वाहनम्

चक्रास्नानाम समारोह के साथ भगवान मलयप्पा स्वामी को उनकी पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी के साथ मंदिर के चारों और स्थित 4 मदा सड़कों पर जुलूसों में ले जाया जाएगा. 

रथ सप्तमी 2026

टीटीडी अध्यक्ष बीआर नायडू ईओ अनिल कुमार सिंघल समेत कई अधिकारियों ने उत्सव से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए करीब 1300 पुलिसकर्मी और 1200 टीटीडी सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की गई है. टीटीडी ने श्रद्धालुओं को भोजन और जल पान उपलब्ध कराने के लिए गैलरी में 85 फूड काउंटर भी बनाए हैं. 

अधिकारियों ने उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं से प्रार्थना की है कि, वे दिशानिर्देशों का पालन करें. सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करने के साथ अनुशासन में रहे. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं
Published at : 23 Jan 2026 02:08 PM (IST)
Hinduism Tirumala TTD
