Daily Horoscope 2026: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के संजोग के साथ आज 9 सितंबर 2026, बुधवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से काफी हलचल भरा रहने वाला है. आज दोपहर 03:14 तक आश्लेषा उपरांत मघा नक्षत्र रहेगा. दिन की शुरुआत में गजकेसरी, शिव और सुनफा जैसे शुभ योग सक्रिय रहेंगे, वहीं दोपहर बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही केतु के साथ ग्रहण दोष और दोपहर 12:31 से रात्रि 11:30 तक भद्रा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा.

ऐसे में सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक का लाभ-अमृत चौघड़िया नए व शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा (राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा). जाने-माने ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए ग्रहों की इस दोहरी चाल के बीच मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण दैनिक भविष्यफल, शुभ समय और आज के अचूक उपाय.

मेष राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. दोपहर बाद किसी के बहकावे में न आएं और शॉर्टकट अपनाने से बचें.

आर्थिक स्थिति: दोपहर 03:14 के बाद चंद्रमा-केतु के प्रभाव से धन संबंधी रुकावटें आ सकती हैं. व्यापारिक विस्तार और बड़े निवेश के फैसलों को अभी टालना बेहतर रहेगा.

सेहत: मानसिक तनाव और स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में भावनात्मक समझ बनाए रखें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी या धोखे की आशंका है, वाणी पर संयम रखें.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 1)

वृषभ राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है; जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें. व्यापार में कर्मचारियों के सहयोग से स्थिति बेहतर होगी.

आर्थिक स्थिति: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए की गई योजनाएं लाभकारी रहेंगी. बाजार में स्थिति सामान्य से बेहतर की ओर बढ़ेगी.

सेहत: मौसमी बीमारियों व हल्के बुखार के प्रति सजग रहें. तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी और परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार और मित्रों के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा.

उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिष्ठान्न भेंट करें और मां दुर्गा की आराधना करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 7)

मिथुन राशि

करियर: ऑफिस में सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस मीटिंग्स में आपकी क्षमता और आत्मविश्वास से नई सफलता प्राप्त होगी.

आर्थिक स्थिति: शिव योग के प्रभाव से नए व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है, परंतु वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी.

सेहत: शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती महसूस करेंगे. खान-पान संतुलित रखें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य व प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आपसी समझ से माहौल सामान्य रहेगा.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 4)

कर्क राशि

करियर: आपके व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. कानूनी या पैतृक व्यापार से जुड़े पुराने विवाद समाप्त होंगे, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और नए लाभ के स्रोत खुलेंगे. सरकारी या सामाजिक कार्यों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा.

सेहत: मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, परंतु खान-पान की गड़बड़ी से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक व प्रेम संबंधों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आएंगे, पर आपसी तालमेल से सब सहज रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व अक्षत अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 2)

सिंह राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से सहकर्मियों से गलतफहमी हो सकती है. काम पर पूरा ध्यान दें, लापरवाही से नुकसान संभव है.

आर्थिक स्थिति: दोपहर बाद आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है. विदेशी व्यापार या यात्रा से संबंधित योजनाओं में रुकावट आ सकती है.

सेहत: वजन और जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. दिनचर्या को नियमित रखें.

दांपत्य जीवन: ऑफिस की नजदीकियां या गलत रिश्ते घर की शांति भंग कर सकते हैं; मर्यादा बनाए रखें. जीवनसाथी से पारदर्शिता रखें.

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 4)

कन्या राशि

करियर: शिव योग के प्रभाव से व्यापारिक निर्णय सटीक साबित होंगे. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आशावादी दृष्टिकोण से कार्य सफल होंगे.

आर्थिक स्थिति: आमदनी में सुधार होगा. किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनेंगी.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा, परंतु मौसम परिवर्तन को देखते हुए लापरवाही न बरतें.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी का सहयोग आपकी मानसिक चिंताओं को कम करेगा. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा.

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 3)

तुला राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. सूझबूझ और व्यवहारकुशलता से बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छा ऑर्डर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: नया कार्य शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. त्योहारों को लेकर किया गया स्टॉक भविष्य में बेहतर मुनाफा देगा.

सेहत: सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल है; पुरानी बीमारियों से राहत महसूस होगी.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे परिवार एकजुट रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

उपाय: शिवलिंग पर जल व इत्र अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 5)

वृश्चिक राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे अटके काम समय पर पूरे होंगे. पुराने मित्रों से मुलाकात लाभदायक रहेगी.

आर्थिक स्थिति: शिव योग के चलते आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. त्योहारी मांग को देखते हुए की गई तैयारियां व्यापार में बड़ा लाभ दिलाएंगी.

सेहत: भागदौड़ और फील्ड वर्क के दौरान सेहत का ध्यान रखें; लापरवाही से बचें.

दांपत्य जीवन: परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. दांपत्य व प्रेम जीवन में प्रेम और सुकून बना रहेगा.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 6)

धनु राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे और काम में देरी हो सकती है. व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें.

आर्थिक स्थिति: दोपहर बाद पारिवारिक कलह के चलते व्यापारिक ऑर्डर हाथ से निकल सकते हैं. कानूनी मामलों और वित्तीय फैसलों में विशेष सावधानी बरतें.

सेहत: अत्यधिक मानसिक तनाव और थकान से बचें; स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदेह होगी.

दांपत्य जीवन: परिवार में मनमुटाव का माहौल रह सकता है. दांपत्य और लव लाइफ में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि गलतफहमी न बढ़े.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल या चने की दाल अर्पित करें और गुरु मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 5)

मकर राशि

करियर: नौकरीपेशा जातकों की आधिकारिक यात्रा के योग हैं जो भविष्य में उन्नति दिलाएगी. शांत चित्त रहकर कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को संभाल लेंगे.

आर्थिक स्थिति: नया व्यापारिक कदम सुबह 07:00 से 09:00 बजे के बीच उठाना शुभ रहेगा. बैंक लोन या वित्तीय क्लीयरेंस के संबंध में सकारात्मक सूचना मिल सकती है.

सेहत: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन में शामिल करें.

दांपत्य जीवन: पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाए रखें. परिवार को पर्याप्त समय दें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 4)

कुंभ राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी और पूर्व में चल रही परियोजनाएं पूरी होंगी. विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में सकारात्मक माहौल रहेगा और अतिरिक्त कारोबार शुरू करने की योजना बन सकती है. टैक्स व रिटर्न से जुड़े कार्य समय पर निपटाएं.

सेहत: थकान का असर सेहत पर दिखेगा; यात्रा या ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतें ताकि चोट-चपेट से बचाव हो सके.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी और परिजनों के बीच संबंध मधुर रहेंगे. घर-परिवार में आपके सुझावों का आदर होगा.

उपाय: शनिवार या बुधवार को उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें और शनि मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 4)

मीन राशि

करियर: अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखें; रुका हुआ टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट आपके पक्ष में आ सकता है. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक विचारों से नए अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यापार विस्तार और पुराने स्टॉक के निस्तारण से धन लाभ के योग हैं. नए कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय अनुकूल रहेगा.

सेहत: कार्य की अधिकता के कारण कमर दर्द या मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो सकती है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा. परिवार के सदस्यों को एकजुट रखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

उपाय: भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जप करें.

(लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 5)

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