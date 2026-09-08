Daily Horoscope 2026: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के संयोग के साथ आज 8 सितंबर 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है. आज पुष्य नक्षत्र के साथ-साथ परिध, सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी जैसे अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा कुछ राशियों के लिए मालव्य और भद्र योग भी सक्रिय रहेंगे. ग्रहों की यह शुभ स्थिति कई राशियों के लिए करियर में तरक्की और अप्रत्याशित धन लाभ के द्वार खोलेगी, वहीं कुछ जातकों को लेन-देन और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.

ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण दैनिक भविष्यफल, शुभ समय, लकी नंबर और आज के अचूक उपाय.

मेष राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी या किसी अनुचित रास्ते से सफलता पाने की कोशिश न करें. कॉर्पोरेट मीटिंग में अपनी उपलब्धियों का अधिक बखान न करें और सहकर्मियों से विवाद से बचें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की चिंता बनी रह सकती है. व्यावसायिक विस्तार या नई यात्रा की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

सेहत: मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. घर में किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक सहयोग मिलेगा, परंतु अहंकार के टकराव से दांपत्य व अन्य रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. वाणी पर संयम रखें.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 5)

वृषभ राशि

करियर: थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिल सकती है. विरोधी आपकी योजनाओं को भांप सकते हैं, अतः सतर्क रहें. गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या अच्छी खबर मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी. आने वाले त्योहारी सीजन की तैयारी अभी से शुरू कर दें, लाभ के नए अवसर बनेंगे.

सेहत: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है और चिकित्सीय परामर्श पर धन खर्च हो सकता है.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक व पारिवारिक जीवन में कुछ खटास आ सकती है, लेकिन लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव की योजना मन को शांति देगी.

उपाय: किसी जरूरतमंद रिश्तेदार या व्यक्ति की आर्थिक मदद करें और मां दुर्गा की आराधना करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 2)

मिथुन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी ऊर्जा से सब संभाल लेंगे. सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होगा और आपको नेतृत्व का अवसर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से देनदारियों व सरकारी मामलों में राहत मिलेगी. बाजार में अपनी साख मजबूत करने से आर्थिक लाभ बढ़ेगा.

सेहत: मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, परंतु कार्यस्थल के तनाव से बचने के लिए क्रोध व नकारात्मकता पर नियंत्रण रखें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी. किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने से परिवार में सौहार्द बढ़ेगा.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: स्काई ब्लू | लकी नंबर: 7)

कर्क राशि

करियर: आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां और उपलब्धियां मिलेंगी. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है और आधिकारिक यात्रा के योग हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि और धन लाभ होगा. विदेशी कारोबारियों और नए उद्यमियों को आर्थिक राहत व नए अनुबंध मिलेंगे.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर उत्तम रहेगा, हालांकि अत्यधिक भागदौड़ से शाम तक थकान महसूस हो सकती है.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा और घर बदलने से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जप करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 1)

सिंह राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आलस्य त्यागकर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. सरकारी कार्यों में कुछ राहत मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण व्यर्थ के खर्चों की अधिकता रहेगी. बाजार की सुस्ती से व्यापार में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है.

सेहत: खिलाड़ियों और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

दांपत्य जीवन: पार्टनर से किए गए वादे पूरे करने का प्रयास करें, अन्यथा वैवाहिक और प्रेम संबंधों में अविश्वास पैदा हो सकता है.

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4)

कन्या राशि

करियर: एकादश भाव का चंद्रमा कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा. कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव से नौकरी में उत्तम परिणाम मिलेंगे. मार्केटिंग से जुड़े कर्मियों की प्रगति होगी.

आर्थिक स्थिति: फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए कारोबारियों को अभी जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए.

सेहत: पुरानी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लापरवाही की वजह से दोबारा उभर सकती है, नियमित दिनचर्या रखें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु जीवनसाथी व पार्टनर के साथ प्रेम और मधुरता बनी रहेगी.

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 7)

तुला राशि

करियर: दशम भाव में चंद्रमा होने से वरिष्ठों व पिता के मार्गदर्शन से लाभ होगा. नौकरीपेशा जातकों के पदोन्नति या स्थानांतरण के योग बनेंगे, सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखें.

आर्थिक स्थिति: बिखरे हुए व्यापार को समेटने में सफल रहेंगे. आय में वृद्धि होगी और नए क्षेत्रों में विस्तार से बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. जीवनसाथी के साथ डिनर की योजना बन सकती है और घर का माहौल सुखद रहेगा.

उपाय: मंगलवार के दिन किसी मंदिर में लाल फल या मिठाई का दान करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 3)

वृश्चिक राशि

करियर: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक व्यस्तता और मेहनत भविष्य को संवारेगी. ऑफिस में संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचें.

आर्थिक स्थिति: अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुलने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. व्यापार में उतार-चढ़ाव अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे.

सेहत: दिनचर्या संतुलित रखें, मानसिक रूप से सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सुखद वातावरण रहेगा. किसी पारिवारिक मुद्दे के हल होने से दांपत्य जीवन में शांति रहेगी.

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 4)

धनु राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों द्वारा कार्यभार बढ़ाया जा सकता है, जिससे ओवरटाइम करना पड़ेगा. मार्केटिंग कर्मियों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, सुस्ती से बचें.

आर्थिक स्थिति: अष्टम भाव का चंद्रमा होने से अनसुलझे मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. व्यापारिक गोपनीयता बनाए रखें; टर्नओवर में उतार-चढ़ाव से आर्थिक परेशानी हो सकती है.

सेहत: अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान और बेचैनी रह सकती है.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक माहौल में शांति की कमी दिख सकती है. दांपत्य और लव लाइफ में शक या अविश्वास को जगह न दें, खुलकर संवाद करें.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले पुष्प अर्पित करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 1)

मकर राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा और नया महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है. फिलहाल नौकरी में बदलाव की जल्दबाजी न करें.

आर्थिक स्थिति: पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा. तेजी-मंदी या सट्टेबाजी के जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह दूर रहें.

सेहत: तनाव और नकारात्मक विचारों का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, अतः ध्यान और प्राणायाम करें.

दांपत्य जीवन: सप्तम भाव के प्रभाव से दांपत्य संबंधों में गर्मजोशी रहेगी. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा दांपत्य सुख प्रभावित हो सकता है.

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

(लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 5)

कुंभ राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है. त्योहारी सीजन के चलते काम का बोझ बढ़ेगा और किसी उत्पाद के प्रचार हेतु यात्रा करनी पड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: नए व्यवसाय में तेजी और ग्रोथ के योग हैं. चल रहे व्यवसाय के साथ दूसरा काम शुरू करने की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी. टैक्स और रिटर्न समय पर निपटाएं.

सेहत: कर्ज या काम के दबाव से हल्की मानसिक चिंता हो सकती है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी और परिवार के सदस्य आपके सुझावों का सम्मान करेंगे. प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जप करें और पक्षियों को दाना डालें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 6)

मीन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा. अपनी कार्यप्रणाली व्यवस्थित रखने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यापार विस्तार या नए कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. व्यावसायिक सहयोगियों से तालमेल बेहतर होने से बिक्री और आमदनी बढ़ेगी.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, हालांकि छोटी-मोटी मौसमी परेशानियां आ सकती हैं.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 8)

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