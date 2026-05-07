08 मई 2026 को शुक्रवार है।
Rashifal 8 May 2026: तुला राशि की रंग लाएगी मेहनत, मिथुन वाले पैसों को लेकर रहें सावधान, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 8 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि और शुक्रवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.
Rashifal: 08 मई 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि षष्ठी सुबह 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगा उपरांत सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा एकादश भाव में संचरण करेंगे. पारिवारिक माहौल में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है, विशेषकर कुछ सदस्यों के ईर्ष्यालु या नकारात्मक व्यवहार के कारण. इससे मन में झुंझलाहट उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको संयम बनाए रखना जरूरी होगा. गुस्सा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है. बेहतर होगा कि आप उन बातों को नजरअंदाज करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के लिए आज का दिन अनुकूल है, विशेषकर निवेश से जुड़े मामलों में. हालांकि किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपकी मेहनत की सराहना भी होगी. कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको नए अनुभव और जानकारी प्राप्त हो सकती है. सेमिनार, मीटिंग या किसी प्रदर्शनी में भाग लेने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय सीखने और नई चीजों को समझने का है. ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. भविष्य की योजनाओं पर सोचने के लिए भी यह दिन उपयुक्त है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होगी. आप पूरे दिन खुद को सक्रिय और उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छोटी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. सही सलाह और सोच-समझकर किए गए निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देना लाभकारी होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज सकारात्मकता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. आपका प्रेम पूरी तरह से खिलकर सामने आएगा और आप अपने साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे. वैवाहिक जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी खुशियाँ आपको भावुक कर सकती हैं. रिश्तों में अपनापन और समझदारी बढ़ेगी, जिससे संबंध मजबूत होंगे.
- लकी अंक: 1, 3, 9
- लकी रंग: लाल और नारंगी
- उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को गुड़ और चना दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: गुस्से पर नियंत्रण रखें, परिवार के साथ संयम से पेश आएँ, निवेश में सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें. सकारात्मक सोच अपनाएँ और दिन को उत्साह के साथ बिताएँ.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. आज पारिवारिक वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. आपके व्यवहार से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. परिवार के लोग आपके साथ समय बिताकर प्रसन्न महसूस करेंगे. सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और लोग आपसे मित्रता की इच्छा रखेंगे, जिसे आप भी खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे. घर में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे वातावरण और भी पवित्र और शांतिपूर्ण होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के लिए दिन अत्यंत शुभ है. विशेष रूप से विदेशों में पड़ी संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. अच्छा सौदा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी छवि बेहतर बनेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और नए अवसर मिलने की संभावना है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. आपकी मेहनत और धैर्य आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है. पढ़ाई में मन लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. संगीत सुनना या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक शांति देगा. हालांकि अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी अनावश्यक सोच आपके समय और ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है. विदेशों में स्थित संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश और लेन-देन में समझदारी से काम लेना लाभकारी रहेगा. धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे भविष्य में स्थिरता आएगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक और भावनात्मक है. प्रेम की गहराई को महसूस करने का अवसर मिलेगा और आप अपने साथी के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को और भी मजबूत बनाएंगे.
- लकी अंक: 2, 6
- लकी रंग: सफेद और हल्का गुलाबी
- उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को दूध या सफेद मिठाई दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: आध्यात्मिक कार्यों में समय लगाएँ, मन पर नियंत्रण रखें, संगीत का आनंद लें और जीवनसाथी के साथ समय बिताएँ. सकारात्मक सोच अपनाएँ और अवसरों का सही उपयोग करें.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज परिवार में हल्की व्यस्तता और कुछ जरूरी कामों का दबाव रह सकता है, लेकिन सामाजिक मेलजोल से आपका मूड बेहतर होगा. घर के लोगों के साथ बातचीत बढ़ेगी और आप अपने विचारों को खुलकर साझा करेंगे. घर की साफ-सफाई या लंबित कार्यों को टालना नहीं चाहिए, वरना बाद में तनाव बढ़ सकता है. परिवार के साथ सहयोगात्मक रवैया रखने से माहौल सकारात्मक रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी दोनों में आज ध्यान और जिम्मेदारी की आवश्यकता है. आर्थिक मामलों में अचानक किसी खर्च की स्थिति बन सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें. जो लोग पैसे को लेकर लापरवाह रहे हैं, उन्हें आज उसकी अहमियत समझ में आएगी. कार्यस्थल पर पुराने अधूरे काम आपको व्यस्त रख सकते हैं, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है. छात्रों के लिए भी यह समय अनुशासन और निरंतरता का है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. किसी नए विचार या अवसर से आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और तनाव महसूस हो सकता है. काम के दबाव के कारण आराम का समय कम मिलेगा. इसलिए बीच-बीच में खुद को रिलैक्स करना जरूरी है. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी रहेगी. अधिक चिंता करने से बचें और सकारात्मक सोच अपनाएँ.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव की संभावना है. अचानक किसी खर्च के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें. आने वाले समय में स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन आज सावधानी आवश्यक है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव की संभावना है. पहली नज़र में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा और आसपास के लोगों का व्यवहार भी आपके रिश्ते को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है.
- लकी अंक: 1,7
- लकी रंग: हरा और पीला
- उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को हरे फल या हरी सब्जियाँ दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: अनावश्यक खर्च से बचें, अधूरे काम पूरे करें, घर की सफाई पर ध्यान दें और तनाव से दूर रहें. सामाजिक मेलजोल बढ़ाएँ लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. आज पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. आप परिवार के पुराने कर्ज़ या जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल हल्का महसूस होगा. हालांकि मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता से दूरी बनाए रखना आवश्यक है, वरना घर के रिश्तों में भी इसका असर पड़ सकता है. घर के कार्यों में समय देना और सफाई या व्यवस्था सुधारना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आपका दिन सक्रिय रहेगा. लोग आपकी राय को महत्व देंगे और आपके सुझावों पर भरोसा करेंगे. यह आपके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ाने वाला समय है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. हालांकि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आप काफी व्यस्त रहेंगे. लोग आपसे सलाह लेंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मानसिक भटकाव से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. यदि आप एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मानसिक तनाव और अत्यधिक चिंता आपके लिए हानिकारक हो सकती है. शंका और झुंझलाहट से दूर रहना जरूरी है, वरना यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है. मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग लाभदायक रहेगा. खान-पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अधिक भोजन या असंतुलित आहार से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. आप पारिवारिक वित्तीय जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. हालांकि मनोरंजन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. केवल वर्तमान को ध्यान में रखकर खर्च करने की आदत पर अंकुश लगाना आवश्यक है. समझदारी से किया गया बजट भविष्य को सुरक्षित बनाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. किसी बात की टीस या अधूरी भावनाएँ आपको परेशान कर सकती हैं, जिससे नींद भी प्रभावित हो सकती है. रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखना जरूरी है. अपने साथी के साथ खुलकर बात करने से तनाव कम होगा और संबंध मजबूत बनेंगे.
- लकी अंक: 2, 4, 8
- लकी रंग: सफेद और सिल्वर
- उपाय: आज चंद्रमा को जल अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: चिंता से बचें, मानसिक शांति पर ध्यान दें, अनावश्यक खर्च न करें और खान-पान में संतुलन रखें. अकेले समय का उपयोग आत्मचिंतन और घर की व्यवस्था सुधारने में करें.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे. आज पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत है. आपके अपने लोग आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और आपका ध्यान चाहते हैं. ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपको प्यार और समर्थन देते हैं, आपके मन को शांति देगा. परिवार के साथ बातचीत और अपनापन आपके दिन को बेहतर बनाएगा. घर के माहौल में हल्की सकारात्मकता बनी रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें, क्योंकि आज नुकसान की संभावना बनी हुई है. कामकाज में ध्यान की कमी या लापरवाही से परेशानी हो सकती है. यदि आप सतर्क रहेंगे, तो दिन सामान्य रूप से संभल सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना जरूरी होगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में दिन मिला-जुला रहेगा. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. किसी नए अवसर या निमंत्रण से आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. तली-भुनी चीजों से परहेज करें, वरना पेट या पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. पर्याप्त आराम और नींद आपके लिए लाभदायक रहेगी. लंबे समय बाद अच्छी नींद मिलने से आप मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएँ.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज सावधानी जरूरी है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है या धन खोने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए अपने बटुए और लेन-देन पर ध्यान रखें. बजट को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होगा. कोई आकस्मिक उपहार या लाभ मिलने की संभावना भी है, लेकिन कुल मिलाकर सतर्क रहना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका साहस और आत्मविश्वास आपको प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने में मदद करेगा. जीवनसाथी या प्रियजन आपको खुश करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आप एक-दूसरे के करीब महसूस करेंगे.
- लकी अंक: 1, 5
- लकी रंग: सुनहरा और नारंगी
- उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: खान-पान पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्च से बचें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएँ और पर्याप्त आराम करें. सतर्कता और संयम से दिन को बेहतर बनाएं.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन सीख देने वाला रहेगा. यदि आप अपने ज़िद्दी और अड़ियल स्वभाव को थोड़ा नियंत्रित करते हैं तो दिन अधिक सहज और लाभकारी बन सकता है. पारिवारिक वातावरण में आज कुछ तनाव या मतभेद उभर सकते हैं, विशेषकर छोटे-मोटे विचारों के टकराव के कारण. किसी नज़दीकी व्यक्ति से आपकी बात ठीक से न समझी जाए, जिससे गलतफहमी हो सकती है. बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और संवाद में विनम्रता अपनाएं. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, खासकर आर्थिक और जीवन से जुड़े निर्णयों में.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन स्थिरता देने वाला रहेगा. कोई बड़ा लाभ तुरंत न सही, लेकिन भविष्य की योजना बनाने का अच्छा समय है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा. किसी भी विवाद से दूर रहें, अन्यथा कार्यस्थल का माहौल प्रभावित हो सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन ध्यान और अनुशासन की मांग करेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है. करियर के क्षेत्र में नए अवसरों के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा थकान भरा हो सकता है. मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंता आपको प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त आराम लें और अनावश्यक तनाव से बचें. सैर-सपाटे या हल्की गतिविधियों से मन को राहत मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा. घर के वरिष्ठों की सलाह से आप बचत और निवेश से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य के लिए योजना बनाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर जाएगी. रिश्ते में रोमांटिकता बनी रहेगी और आपका पार्टनर अपने भावनात्मक पक्ष को बेहतर तरीके से व्यक्त करेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: आज तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज धैर्य और समझदारी से काम लें. किसी भी विवाद से बचें और वरिष्ठों की सलाह को महत्व दें. अनावश्यक बहस से दूर रहकर दिन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा, जिसमें सकारात्मक अवसरों के साथ-साथ कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता होगी. आपकी ऊर्जा और आकर्षण लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. पारिवारिक जीवन में आज हल्का-फुल्का और सुखद माहौल रहेगा. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न होगा. आप उनके साथ बातचीत और खेल-खिलौनों में समय लगाकर अपने तनाव को कम कर पाएंगे. हालांकि, जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर हल्का प्रभाव डाल सकती है. इसलिए वाणी में संयम रखना आवश्यक है.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक साबित हो सकता है. किसी पुराने निवेश से आज अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी छवि और संवाद पर विशेष ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना है. एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें और समय का सही उपयोग करें. नए दोस्त बन सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, इसे स्थायी स्थिति मानकर लापरवाही न करें. अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखना जरूरी है. पर्याप्त नींद लेने से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी. भविष्य में निवेश करने के लिए यह समय संकेत दे रहा है कि सोच-समझकर किया गया निर्णय लाभकारी सिद्ध हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज थोड़ा तनाव या दूरी महसूस हो सकती है. आपका कठोर या तल्ख़ रवैया रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है. इसलिए अपने पार्टनर के साथ कोमल और समझदारी भरा व्यवहार करें. संवाद और समझ से रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: आसमानी नीला, हरा
- उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज अपने व्यवहार में मधुरता और धैर्य बनाए रखें. परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाकर चलें. निवेश के अवसरों को समझदारी से अपनाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लंबे समय के बाद मिली शांति और नींद का आनंद लें तथा दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त करें.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊर्जा, अवसर और आत्म-विकास से भरा हुआ रहेगा. आपकी तेज़ कार्यशैली आपको सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन विचारों में लचीलापन अपनाना भी जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन में आज कुछ लोग आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. घर के सदस्यों के साथ संवाद अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की अति-उदारता से बचें. सीमाएं तय करना आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा बाद में असंतोष महसूस हो सकता है. परिवार में सामान्य माहौल बना रहेगा, लेकिन समझदारी से व्यवहार करना लाभकारी होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में दिन अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है, विशेषकर यदि आप पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प चुनते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा और काम में आपकी तेज़ गति आपकी पहचान बनेगी. सहकर्मियों के साथ सहयोग से काम में प्रगति होगी. हालांकि किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है. यह बदलाव आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. छात्रों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए पुराने तरीकों के साथ नए दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा. आपका मानसिक विकास आज बेहतर दिशा में जाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. आपको जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. ताजगी और शांति पाने के लिए आराम और ध्यान आवश्यक है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन अच्छा है. पारंपरिक निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. धन संचय के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. भविष्य की योजना बनाना आज लाभकारी सिद्ध होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि हाल ही में संबंधों में तनाव था तो आज स्थिति बेहतर हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ समय आनंदमय बीतेगा. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप प्यार की मधुरता को महसूस करेंगे. यह दिन रोमांटिक और भावनात्मक रूप से संतोष देने वाला रहेगा.
- लकी अंक: 3, 8
- लकी रंग: लाल, पर्पल
- उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज अपने विचारों में लचीलापन रखें और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और किसी पर अंधा विश्वास न करें. कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन के आनंद को महसूस करने की कोशिश करें. सकारात्मक सोच आपको सफलता और मानसिक शांति दोनों देगी.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन धनु राशि वालों के लिए आत्ममंथन, सावधानी और भावनात्मक संतुलन की मांग कर रहा है. आपकी महत्वाकांक्षाएं मजबूत हैं, लेकिन कुछ डर या असमंजस उन्हें प्रभावित कर सकता है. सही सलाह और धैर्य से आप स्थिति को संभाल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में आज आपको थोड़ा अधिक समझदारी और संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता होगी. परिवार की जरूरतों को समझना और किसी को अपनी बातों या व्यवहार से आहत न करना महत्वपूर्ण रहेगा. घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन छोटे-मोटे तनाव संभव हैं. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद में नरमी रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में दिन सामान्य रहेगा. किसी भी नए निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे व्यस्तता महसूस होगी. किसी पुराने मित्र द्वारा आर्थिक सहायता मांगने की संभावना है, लेकिन इस पर सोच-समझकर ही निर्णय लें, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज ध्यान और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है. छात्रों को पढ़ाई में डर या असमंजस से दूर रहना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. करियर में सही दिशा पाने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी साबित होगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना सफलता की कुंजी होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव और चिंताओं से बचने की आवश्यकता है. अनावश्यक सोच आपके मन को कमजोर कर सकती है. यात्रा या व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है यदि आप बिना सोच-समझे किसी की मदद करते हैं. पुराने मित्र या परिचित को दी गई आर्थिक सहायता आपके बजट को प्रभावित कर सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. भविष्य को ध्यान में रखकर ही वित्तीय निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन आज आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम को आज आप आध्यात्मिकता और पवित्रता के रूप में महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी या प्रेमी का मासूम व्यवहार आपका दिन खास बना सकता है. रिश्तों में सच्चाई और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.
- लकी अंक: 3, 6, 9
- लकी रंग: पीला और बैंगनी
- उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को पीली दाल या वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: अनावश्यक बहस से बचें, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, परिवार की जरूरतों को समझें और सकारात्मक सोच अपनाएँ. यात्रा में सतर्क रहें और मानसिक शांति बनाए रखें.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन मकर राशि वालों के लिए संतुलन, आत्मनिर्भरता और सीख से भरा हुआ रहेगा. कुछ मामलों में आपको अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा और स्वास्थ्य व संबंधों में सावधानी रखनी होगी. घर का वातावरण आज आनंदमय और उत्साहपूर्ण रहेगा. परिवार में किसी आयोजन या सामान्य प्रसन्नता से तनाव कम होगा. आपको भी केवल दर्शक बनने के बजाय सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए. पारिवारिक लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि कुछ कठिन परिस्थितियों में जीवनसाथी का सहयोग कम महसूस हो सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत और क्षमता के दम पर आगे बढ़ सकते हैं. किसी बाहरी सहायता की बजाय आपकी खुद की कोशिशें अधिक सफल रहेंगी. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक होगा. कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको पिछली गलतियों से सीखने की आवश्यकता है. असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे अनुभव लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा और भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा. आज कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है. अनियमित दिनचर्या से बचें और अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें. हल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन सही देखभाल से स्थिति सामान्य रहेगी. मानसिक तनाव से दूर रहना आपके लिए लाभकारी होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. आज आप बिना किसी की मदद के भी धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे. यह आत्मनिर्भरता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य की योजना पर ध्यान दें. निवेश के लिए समय अभी सोच-समझकर निर्णय लेने का है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मिश्रित अनुभव मिल सकते हैं. जीवनसाथी या पार्टनर की ओर से अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है, जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है. हालांकि दिन के अंत में पार्टनर द्वारा किया गया कोई छोटा सा सरप्राइज या प्यार भरा व्यवहार आपके तनाव को कम कर सकता है. रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी है.
- लकी अंक: 4, 7
- लकी रंग: नीला, गुलाबी
- उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान दें और किसी पर अत्यधिक निर्भर न रहें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और संतुलित आहार अपनाएं. रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखें तथा पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें. सकारात्मक सोच आपको दिनभर मजबूत बनाए रखेगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहला भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन कुम्भ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, सतर्कता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संदेश लेकर आया है. आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन में आज सामान्य लेकिन सुखद माहौल रहेगा. आपका मज़ाकिया और हल्का-फुल्का स्वभाव घर और सामाजिक जीवन में माहौल को बेहतर बनाएगा. परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा और आप उनके साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे. घर में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज किसी को भी बिना सोच-समझे पैसा उधार देने से बचें. यदि देना जरूरी हो तो लिखित समझौता अवश्य करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सावधानी और एकाग्रता बनाए रखनी होगी. सहकर्मियों पर अंधा विश्वास करने से बचें. आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आज आपको सुरक्षित रखेगी.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा और आलस्य से बचना होगा. योजनाएं बनेंगी, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए नियमित प्रयास जरूरी है. मेहनत से ही सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन महत्वपूर्ण है. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो आत्मविश्वास और सही दिनचर्या से सुधार संभव है. हालांकि आलस्य छोड़कर शारीरिक गतिविधि बढ़ाना जरूरी है. नियमित व्यायाम और संतुलित जीवनशैली आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सतर्कता जरूरी है. आज किसी को पैसा उधार देना नुकसानदायक हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक लेन-देन से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. आर्थिक मामलों में लिखित दस्तावेजों का महत्व बढ़ जाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपका प्रिय व्यक्ति आपको याद करेगा और आपके प्रति स्नेह व्यक्त करेगा. जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आप दोनों एक-दूसरे के करीब रहेंगे और रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और सुकून मिलेगा.
- लकी अंक: 4, 8
- लकी रंग: लाल, ऑरेंज
- उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आलस्य को दूर रखें. किसी को बिना लिखित समझौते के धन उधार न दें. आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं. प्रेम और परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखें.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन मीन राशि वालों के लिए व्यस्तता के बीच संतुलन बनाए रखने और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आपको समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. पारिवारिक जीवन में आज स्नेह और सहयोग का वातावरण रहेगा. विशेषकर बहन या किसी बहन समान व्यक्ति का समर्थन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. घर का माहौल सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा, यदि आप धैर्य से काम लें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में दिन सामान्य लेकिन व्यस्त रहेगा. कार्यभार अधिक होने के कारण आपको समय प्रबंधन की आवश्यकता होगी. सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके काम को आसान बनाएगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें. सोच-समझकर उठाए गए कदम भविष्य में लाभ देंगे.
- करियर तथा शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा. व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने लिए समय निकालना कठिन हो सकता है, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी है. छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन रखना होगा. कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको प्रेरित कर सकता है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा. व्यस्तता के बावजूद आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. सुबह की ताजी धूप और हल्की गतिविधियां आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगी. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए तनाव से दूर रहना जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है. पैसा तभी काम आएगा जब आप उसे सही तरीके से बचाकर और संचित करेंगे. अनावश्यक खर्चों से बचें, अन्यथा भविष्य में पछताना पड़ सकता है. बचत की आदत अपनाना आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन बहुत खास रहने वाला है. आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या आपके जीवन में ऐसा कोई मौजूद हो सकता है जो आपको बेहद चाहता हो. जीवनसाथी के साथ शाम रोमांटिक और यादगार साबित हो सकती है. रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री हरा, ग्रे
- उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
- आज क्या करें: आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और छोटी बातों को अनदेखा करें. बचत की आदत अपनाएं और अनावश्यक खर्च से बचें. काम के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह की धूप में कुछ समय बिताएं. रिश्तों में प्रेम और धैर्य बनाए रखें, जिससे दिन सुखद और सफल बने.
Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर 13 साल बाद दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट, मुहूर्त
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Frequently Asked Questions
08 मई 2026 को कौन सा वार है?
08 मई 2026 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है?
08 मई 2026 को ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि षष्ठी सुबह 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी।
मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि के लिए पारिवारिक माहौल में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। व्यापार के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। करियर में नए अनुभव मिलेंगे और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लिए पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा। व्यापार के लिए दिन अत्यंत शुभ है, विशेषकर विदेशों से जुड़े मामलों में। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन सकारात्मक है।
मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों के लिए परिवार में हल्की व्यस्तता रह सकती है। व्यापार और नौकरी में ध्यान और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है।
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